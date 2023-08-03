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Копа Судамерикана
2023

Эстудиантес Ла Плата
3:0
Конец матча
Гойяс
0'
34' Желтая карточка
Joao Magno
47' Красная карточка
Бруно Араужо
1:0
54' Гол
Каррильо Гидо
58' Желтая карточка
Gaston Benedetti
2:0
63' Гол
Рольхейсер Бенхамин
3:0
84' Гол
Рольхейсер Бенхамин
90'+5
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Аскасибар
Сантьяго
15
Franco
Zapiola
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
23
Tadeu
I
13
Бруно
Араужо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
37
Higor
Meritao
12
Willian
VI
8
Luis
Oyama
18
Аллано
Лима
77
Joao
Magno
41
Оливейро
Андерсон
II
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рольхейсер Бенхамин 5 (1) 0.56
Каррильо Гидо 4 0.44
Боселли Мауро 3 0.33
Leonardo Godoy 3 0.33
Mauro Menzdez 2 0.22
Eros Mancuso 2 0.22
Пьятти Пабло 1 0.11
Santiago Nunez 1 0.11
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.14
Гильерме Маркес 1 0.14
Магиньо 1 0.14
Everton Morelli 1 0.14
Matheus Santos 1 0.14
Vinicius XII 1 (1) 0.14
Matheus Peixoto 1 (1) 0.14

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 4 1
Андухар Марьяно 3 1
Gaston Benedetti 3 0
Juan Guasone 2 0
Santiago Nunez 2 0
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Годой Матиас 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 1 1
Лукас Джонни 2 0
Lucas Halter 2 0
Edu Goncalvec2 2 0
Ze Ricardo2 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Ariel Palacio 0 1
Гильерме Маркес 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Магиньо 1 0
Bruno Melo 1 0
Sander 1 0
Everton Morelli 1 0
Joao Magno 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гойяс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
1
Эстудиантес Ла Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

16
6
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
5
31%
1
17%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

21
7
6 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
2
29%
46-60
6
29%
1
14%
61-75
5
24%
3
43%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0
Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3
Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Гойяс

Точный счет

4:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

4:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

4
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2.5
3
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
4
1.5
3
4
5
4
2.5
4
5
3.5
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
Сан-Лоренсо Альмагро
Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
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    • 34'
      Joao Magno получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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