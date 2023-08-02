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Копа Судамерикана
2023

Коринтианс
2:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
45' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
45' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
0:1
45' Гол
Портилльо Маркос
54' Желтая карточка
Захир Факундо Мансиллья
1:1
57' Пенальти
Алберто Юри
2:1
65' Гол
Уэсли Лопес
67' Желтая карточка
Уэсли Лопес
70' Желтая карточка
Мартино Анджело
71' Желтая карточка
Оливейра Руан
90' Желтая карточка
Сфорца Хуан
90'+6
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
25
Мендес
Бруно
II
34
Мурильо
Джейсон
21
Биду
33
Оливейра
Руан
7
Майкон
Барберан
30
Араужо
Матеус
28
Adson
9
Алберто
Юри
26
Биро
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
19
Захир
Факундо
Мансиллья
6
Jherson
Mosquera
23
Мартино
Анджело
30
Феррейра
Кристиан
I
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
22
Портилльо
Маркос
28
Jorge
Recalde
Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан 1 0.33
Уэсли Лопес 1 0.33
Виейра Фелипе 1 0.33
Майкон Барберан 1 0.33
Алберто Юри 1 (1) 0.33
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портилльо Маркос 4 0.57
Ivan Gomez 2 0.29
Jorge Recalde 1 0.14
Реаско Джоркаефф 1 0.14
Armando Mendez 1 0.14
Сфорца Хуан 1 0.14
Агирре Брайан 1 0.14

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Каэтано Жоао 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pitton 3 0
Хайнце Габриэль 2 0
Мартино Анджело 2 0
Armando Mendez 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Сфорца Хуан 2 0
Захир Факундо Мансиллья 2 0
Jherson Mosquera 2 0
Перес Пабло II 1 0
Ivan Gomez 1 0
Агирре Брайан 1 0
Ордоньес Давид 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

0
1
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2
Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0

Результаты матчей

Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
4
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гуарани Асунсьон
Сан-Лоренсо Альмагро
Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
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