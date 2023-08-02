2:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаМурильо Джейсон
45' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
0:1
45' ГолПортилльо Маркос
54' Желтая карточкаЗахир Факундо Мансиллья
1:1
57' ПенальтиАлберто Юри
2:1
65' ГолУэсли Лопес
67' Желтая карточкаУэсли Лопес
70' Желтая карточкаМартино Анджело
71' Желтая карточкаОливейра Руан
90' Желтая карточкаСфорца Хуан
90'+6
Ход матча
45'
45'
0:1
57'
1:1
63'
65'
2:1
67'
70'
71'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.08 Победа «Коринтианса»
-
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
21
Биду
28
Adson
26
Биро
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
-
26 БироНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
-
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райан
|1
|0.33
|Уэсли Лопес
|1
|0.33
|Виейра Фелипе
|1
|0.33
|Майкон Барберан
|1
|0.33
|Алберто Юри
|1 (1)
|0.33
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портилльо Маркос
|4
|0.57
|Ivan Gomez
|2
|0.29
|Jorge Recalde
|1
|0.14
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.14
|Armando Mendez
|1
|0.14
|Сфорца Хуан
|1
|0.14
|Агирре Брайан
|1
|0.14
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райан
|1
|1
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Араужо Матеус
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Pitton
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Armando Mendez
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Сфорца Хуан
|2
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|2
|0
|Jherson Mosquera
|2
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Ордоньес Давид
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
0
1
Коринтианс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Коринтианс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2
Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2
Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0
Результаты матчей
Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
34
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3