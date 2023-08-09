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Копа Судамерикана
2023

Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 45'
Коринтианс
0'
21' Желтая карточка
Ivan Gomez

Ход матча

21'
Ivan Gomez
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Коринтианс
2.10
3.25
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
42
Guillermo
Luis
Ortiz
14
Armando
Mendez
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
47
Бальци
Гилермо
28
Jorge
Recalde
30
Феррейра
Кристиан
I
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
14
Каэтано
Жоао
4
Жил
Карлос
21
Биду
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
33
Оливейра
Руан
28
Adson
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портилльо Маркос 4 0.5
Ivan Gomez 2 0.25
Jorge Recalde 1 0.13
Реаско Джоркаефф 1 0.13
Armando Mendez 1 0.13
Сфорца Хуан 1 0.13
Агирре Брайан 1 0.13
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан 1 0.25
Уэсли Лопес 1 0.25
Виейра Фелипе 1 0.25
Майкон Барберан 1 0.25
Алберто Юри 1 (1) 0.25

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pitton 3 0
Хайнце Габриэль 2 0
Ivan Gomez 2 0
Мартино Анджело 2 0
Armando Mendez 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Сфорца Хуан 2 0
Захир Факундо Мансиллья 2 0
Jherson Mosquera 2 0
Перес Пабло II 1 0
Агирре Брайан 1 0
Ордоньес Давид 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Каэтано Жоао 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1
Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
1
2
5
2.5
1/8 финала
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1 Эмелек
2 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
1 Ред Булл Брагантино
0 Ньюбленсе
1 ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 6
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Коринтианс
2.10
3.25
6.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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