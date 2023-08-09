0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаIvan Gomez
58' Желтая карточкаГлавинович Ян
76' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
84' Желтая карточкаФагнер Лемос
87' Желтая карточкаСордо Рамиро
90'+7
Ход матча
20'
58'
60'
79'
84'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
12
Кассио
Рамос
14
Каэтано
Жоао
21
Биду
28
Adson
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 БироНападающий
-
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портилльо Маркос
|4
|0.5
|Ivan Gomez
|2
|0.25
|Jorge Recalde
|1
|0.13
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.13
|Armando Mendez
|1
|0.13
|Сфорца Хуан
|1
|0.13
|Агирре Брайан
|1
|0.13
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райан
|1
|0.25
|Уэсли Лопес
|1
|0.25
|Виейра Фелипе
|1
|0.25
|Майкон Барберан
|1
|0.25
|Алберто Юри
|1 (1)
|0.25
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Pitton
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Armando Mendez
|2
|0
|Сфорца Хуан
|2
|0
|Захир Факундо Мансиллья
|2
|0
|Jherson Mosquera
|2
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Сордо Рамиро
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Главинович Ян
|1
|0
|Ордоньес Давид
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райан
|1
|1
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Араужо Матеус
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Каэтано Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
5
3
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
4
36%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1
Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
31
35
22
26
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|6
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3