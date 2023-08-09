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Копа Судамерикана
2023

Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Коринтианс
0'
20' Желтая карточка
Ivan Gomez
58' Желтая карточка
Главинович Ян
76' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
84' Желтая карточка
Фагнер Лемос
87' Желтая карточка
Сордо Рамиро
90'+7
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
42
Guillermo
Luis
Ortiz
14
Armando
Mendez
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
47
Бальци
Гилермо
28
Jorge
Recalde
30
Феррейра
Кристиан
I
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
14
Каэтано
Жоао
4
Жил
Карлос
21
Биду
5
Вера
Фаусто
7
Майкон
Барберан
33
Оливейра
Руан
28
Adson
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портилльо Маркос 4 0.5
Ivan Gomez 2 0.25
Jorge Recalde 1 0.13
Реаско Джоркаефф 1 0.13
Armando Mendez 1 0.13
Сфорца Хуан 1 0.13
Агирре Брайан 1 0.13
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райан 1 0.25
Уэсли Лопес 1 0.25
Виейра Фелипе 1 0.25
Майкон Барберан 1 0.25
Алберто Юри 1 (1) 0.25

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pitton 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Хайнце Габриэль 2 0
Ivan Gomez 2 0
Мартино Анджело 2 0
Armando Mendez 2 0
Сфорца Хуан 2 0
Захир Факундо Мансиллья 2 0
Jherson Mosquera 2 0
Перес Пабло II 1 0
Сордо Рамиро 1 0
Агирре Брайан 1 0
Главинович Ян 1 0
Ордоньес Давид 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райан 1 1
Мурильо Джейсон 2 0
Оливейра Руан 2 0
Араужо Матеус 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Каэтано Жоао 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Ньюэллс Олд Бойз
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
3
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Коринтианс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1
Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
5
1.5
2
2
2
6
2.5
1/8 финала
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
1 Ред Булл Брагантино
0 Ньюбленсе
1 ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 6
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
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    • 48'
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    • 20'
      Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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