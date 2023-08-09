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Копа Судамерикана
2023

Гойяс
0:2
Второй тайм: 61'
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
5' Гол
Gaston Benedetti
18' Желтая карточка
Аллано Лима
18' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
25' Желтая карточка
Nicolas Andres Fernandez
31' Желтая карточка
Гильерме Маркес
34' Желтая карточка
Магиньо
34' Желтая карточка
Рольхейсер Бенхамин
45' Желтая карточка
Joao Magno
0:2
50' Гол
Рольхейсер Бенхамин
54' Желтая карточка
Hugo Farias
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
60
Гильерме
Маркес
37
Higor
Meritao
8
Luis
Oyama
18
Аллано
Лима
77
Joao
Magno
7
Vinicius
XII
21
Андухар
Марьяно
26
Лолло
Лусиано
4
Santiago
Nunez
35
Nicolas
Andres
Fernandez
29
Leonardo
Godoy
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Аскасибар
Сантьяго
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
Гойяс
Эстудиантес Ла Плата

История личных встреч

Гойяс
Эстудиантес Ла Плата

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.13
Гильерме Маркес 1 0.13
Магиньо 1 0.13
Everton Morelli 1 0.13
Matheus Santos 1 0.13
Vinicius XII 1 (1) 0.13
Matheus Peixoto 1 (1) 0.13
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рольхейсер Бенхамин 5 (1) 0.5
Каррильо Гидо 4 0.4
Боселли Мауро 3 0.3
Leonardo Godoy 3 0.3
Mauro Menzdez 2 0.2
Eros Mancuso 2 0.2
Пьятти Пабло 1 0.1
Gaston Benedetti 1 0.1
Santiago Nunez 1 0.1

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бруно Араужо 1 1
Гильерме Маркес 2 0
Магиньо 2 0
Лукас Джонни 2 0
Lucas Halter 2 0
Edu Goncalvec2 2 0
Ze Ricardo2 2 0
Паласиос Хулиан 2 0
Joao Magno 2 0
Ariel Palacio 0 1
Гонсалвеш Диего 1 0
Vinicius XII 1 0
Аллано Лима 1 0
Bruno Melo 1 0
Sander 1 0
Everton Morelli 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 4 1
Андухар Марьяно 3 1
Gaston Benedetti 3 0
Juan Guasone 2 0
Santiago Nunez 2 0
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Jorge Rodriguez I 1 0
Годой Матиас 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Nicolas Andres Fernandez 1 0

Результаты матчей

Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
16
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстудиантес Ла Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
17

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

7
21
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
29%
4
19%
46-60
1
14%
6
29%
61-75
3
43%
5
24%
76-90

Пропущено

6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0
Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0

Результаты матчей

Гойяс
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
4:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
4
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
4
1.5
5
4
1/8 финала
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
3 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Сан-Лоренсо Альмагро
0 Сан-Паулу
1 Америка Минейро
1 Ред Булл Брагантино
0 Ньюбленсе
1 ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 6
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Гойяс
    Ничья
    Эстудиантес Ла Плата
    7.70
    3.75
    3.40
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