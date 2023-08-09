0:2
Второй тайм: 61'
0'
0:1
5' ГолGaston Benedetti
18' Желтая карточкаАллано Лима
18' Желтая карточкаСукуи Фернандо
25' Желтая карточкаNicolas Andres Fernandez
31' Желтая карточкаГильерме Маркес
34' Желтая карточкаМагиньо
34' Желтая карточкаРольхейсер Бенхамин
45' Желтая карточкаJoao Magno
0:2
50' ГолРольхейсер Бенхамин
54' Желтая карточкаHugo Farias
Ход матча
5'
0:1
18'
18'
31'
34'
45'
50'
54'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
66
Hugo
Farias
18
Аллано
Лима
77
Joao
Magno
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аллано ЛимаНападающий
-
77 Joao MagnoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Willian VI
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Axel Atum
-
14 Eros Mancuso
-
-
11 Deian Veron
-
18 Juan Guasone
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Гойяс
Эстудиантес Ла Плата
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.13
|Гильерме Маркес
|1
|0.13
|Магиньо
|1
|0.13
|Everton Morelli
|1
|0.13
|Matheus Santos
|1
|0.13
|Vinicius XII
|1 (1)
|0.13
|Matheus Peixoto
|1 (1)
|0.13
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рольхейсер Бенхамин
|5 (1)
|0.5
|Каррильо Гидо
|4
|0.4
|Боселли Мауро
|3
|0.3
|Leonardo Godoy
|3
|0.3
|Mauro Menzdez
|2
|0.2
|Eros Mancuso
|2
|0.2
|Пьятти Пабло
|1
|0.1
|Gaston Benedetti
|1
|0.1
|Santiago Nunez
|1
|0.1
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бруно Араужо
|1
|1
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Магиньо
|2
|0
|Лукас Джонни
|2
|0
|Lucas Halter
|2
|0
|Edu Goncalvec2
|2
|0
|Ze Ricardo2
|2
|0
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Joao Magno
|2
|0
|Ariel Palacio
|0
|1
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Аллано Лима
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Everton Morelli
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|4
|1
|Андухар Марьяно
|3
|1
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Juan Guasone
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Jorge Rodriguez I
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Nicolas Andres Fernandez
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Гойяс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
16
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстудиантес Ла Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
17
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
5
31%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Пропущено
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
7
21
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
29%
4
19%
46-60
1
14%
6
29%
61-75
3
43%
5
24%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Форталеза Сеара 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Гойяс - Гремио 1:1 Крузейро - Гойяс 0:1
Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Гойяс 4:3 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0
Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ориенте Петролеро 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0
Результаты матчей
Гойяс
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
4:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
4
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
81
34
54
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|6
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 4
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3
|Эмелек
|Кабеса Алехандро
|1 3