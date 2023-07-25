Тур: 2. Стадион: Комуналь Андорра-ла-Велья.
0:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаРодригес Давид
45' Желтая карточкаМуратай Валентино
0:1
53' ГолМба Кристиан
61' Желтая карточкаPau Ferrer
79' Желтая карточкаMateo Kocijan
86' Желтая карточкаМба Кристиан
90' Желтая карточкаТаипи Гьелбрим
90'+9
Ход матча
44'
53'
0:1
61'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
25
Грасия
Сауль
12
Сгро
Марсель
21
Моралес
Хави
19
Буарма
Амза
31
Gomez
Abreu
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
11
Грезда
Эрос
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
- Основной состав
-
25 Грасия СаульВратарь
- Защитник
-
12 Сгро МарсельЗащитник
-
21 Моралес ХавиЗащитник
- Защитник
-
19 Буарма АмзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Gomez AbreuНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
10 Nayry Vieira
-
-
-
17 Miguel Alamo
-
-
-
Главный тренер: Daniel Tenedor
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
-
28 Сота ЭльджонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грезда ЭросНападающий
-
90 Мба КристианНападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
-
34 Сембен СалиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гуйе МагеттеПолузащитник
-
88 Биляли СабитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кеко АльберсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зекич Зоран
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мба Кристиан
|1
|1
Карточки
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Давид
|1
|0
|Pau Ferrer
|1
|0
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таипи Гьелбрим
|1
|0
|Муратай Валентино
|1
|0
|Mateo Kocijan
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3
Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1
Партизани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0
Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1 Партизани - Лачи 1:2
Результаты матчей
Атлетик Эскальдес
Партизани
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Атлетик Эскальдес
Партизани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:1 Партизани
Исход игры
Атлетик Эскальдес
18.4% (21)
Ничья
17.5% (20)
Партизани
64% (73)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
0:1 Партизани
28.1% (32)
1:2 Партизани
23.7% (27)
1:1 Ничья
16.7% (19)
0:2 Партизани
9.6% (11)
2:1 Атлетик Эскальдес
8.8% (10)
1:0 Атлетик Эскальдес
5.3% (6)
2:0 Атлетик Эскальдес
1.8% (2)
3:0 Атлетик Эскальдес
1.8% (2)
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