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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Атлетик Эскальдес
0:1
Конец матча
Партизани
0'
44' Желтая карточка
Родригес Давид
45' Желтая карточка
Муратай Валентино
0:1
53' Гол
Мба Кристиан
61' Желтая карточка
Pau Ferrer
79' Желтая карточка
Mateo Kocijan
86' Желтая карточка
Мба Кристиан
90' Желтая карточка
Таипи Гьелбрим
90'+9

Ход матча

44'
Родригес Давид
 
45'
 
Муратай Валентино
46'
Pedro Lubamba
Gomez Abreu
 
46'
 
Гуйе Магетте
Муратай Валентино
46'
 
Да Силва Виктор
Грезда Эрос
53'
0:1
Мба Кристиан
61'
Pau Ferrer
 
65'
Miguel Alamo
Pau Ferrer
 
65'
 
Биляли Сабит
Ррапай Аринальдо
65'
 
Таипи Гьелбрим
Мехмети Аднард
79'
 
Mateo Kocijan
84'
Nayry Vieira
Агуэро Себастьен
 
84'
Лопез Гильом
Буарма Амза
 
86'
 
Мба Кристиан
87'
 
Менса Альфред
Кара Теди
89'
Chechu Meneses
Рабассо Альберто
 
90'
 
Таипи Гьелбрим

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 114
Атлетик Эскальдес 18.4% (21)
X 17.5% (20)
Партизани 64% (73)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Грасия
Сауль
23
Агуэро
Себастьен
12
Сгро
Марсель
21
Моралес
Хави
27
Родригес
Давид
19
Буарма
Амза
6
Pau
Ferrer
8
Ayrton
Paez
33
Рабассо
Альберто
9
Пилото
Родриго
31
Gomez
Abreu
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
17
Mateo
Kocijan
3
Атанаскоски
Давид
21
Муратай
Валентино
7
Мехмети
Аднард
99
Ррапай
Аринальдо
11
Грезда
Эрос
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
Атлетик Эскальдес
4-3-3
Партизани
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мба Кристиан 1 1

Карточки

Атлетик Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Давид 1 0
Pau Ferrer 1 0
Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таипи Гьелбрим 1 0
Муратай Валентино 1 0
Mateo Kocijan 1 0
Мба Кристиан 1 0

Результаты матчей

Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3
Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1
Партизани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0
Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1 Партизани - Лачи 1:2

Результаты матчей

Атлетик Эскальдес
Партизани

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетик Эскальдес
Партизани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Муратай Валентино получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Родригес Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Comunal Andorra la Vella. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Атлетик Эскальдес 18.4% (21)
    X 17.5% (20)
    Партизани 64% (73)
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    Где смотреть матч Атлетик Эскальдес 0:1 Партизани онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:1 Партизани

    Исход игры
    Атлетик Эскальдес
    18.4% (21)
    Ничья
    17.5% (20)
    Партизани
    64% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    0:1 Партизани
    28.1% (32)
    1:2 Партизани
    23.7% (27)
    1:1 Ничья
    16.7% (19)
    0:2 Партизани
    9.6% (11)
    2:1 Атлетик Эскальдес
    8.8% (10)
    1:0 Атлетик Эскальдес
    5.3% (6)
    2:0 Атлетик Эскальдес
    1.8% (2)
    3:0 Атлетик Эскальдес
    1.8% (2)
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