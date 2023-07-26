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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Струга Трим-Лум
1:0
Первый тайм: 30'
Будучность Подгорица
0'
23' Желтая карточка
Гашевич Огнен
28' Желтая карточка
Ибраими Бесарт
1:0
30' Гол
Ибраими Бесарт

Ход матча

23'
 
Гашевич Огнен
28'
Ибраими Бесарт
 
30'
Ибраими Бесарт
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 118
Струга Трим-Лум 33.9% (40)
X 28.8% (34)
Будучность Подгорица 37.3% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Струга Трим-Лум
Ничья
Будучность Подгорица
2.07
3.45
5.20
Все Коэффициенты
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
5
Мазрекай
Ментор
10
Бойку
Бесмир
8
Таири
Флямур
11
Сабани
Буньямин
14
Радески
Марьян
9
Ибраими
Бесарт
31
Павличич
Джёрджие
2
Игньятович
Урош
35
Дакич
Дамьян
33
Аджич
Владан
15
Гашевич
Огнен
8
Миркович
Лука
16
Секулович
Петар
19
Алмейда
Стефано
14
Брнович
Милош
18
Грбич
Петар
98
Секулич
Балша
Струга Трим-Лум
3-4-1-2
Будучность Подгорица
3-5-2

Результаты последних матчей

Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0
Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 1:1
Будучность Подгорица
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 2:1 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Морнар - Будучность Подгорица 0:1
Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Biljanini Izvori. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Струга Трим-Лум 33.9% (40)
X 28.8% (34)
Будучность Подгорица 37.3% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Струга Трим-Лум
Ничья
Будучность Подгорица
2.07
3.45
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Струга Трим-Лум 1:0 Будучность Подгорица онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 1:0 Будучность Подгорица

Исход игры
Струга Трим-Лум
33.9% (40)
Ничья
28.8% (34)
Будучность Подгорица
37.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (29)
1:2 Будучность Подгорица
21.2% (25)
1:0 Струга Трим-Лум
15.3% (18)
0:1 Будучность Подгорица
11.9% (14)
2:1 Струга Трим-Лум
11.9% (14)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Струга Трим-Лум
1.7% (2)
0:2 Будучность Подгорица
1.7% (2)
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