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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Струга Трим-Лум
1:0
Конец матча
Будучность Подгорица
0'
23' Желтая карточка
Гашевич Огнен
28' Желтая карточка
Ибраими Бесарт
1:0
30' Гол
Ибраими Бесарт
31' Желтая карточка
Бойку Бесмир
34' Желтая карточка
Таири Флямур
48' Желтая карточка
Грбич Петар
67' Желтая карточка
Брнович Милош
87' Желтая карточка
Перишич Владимир
90'+6

Ход матча

23'
 
Гашевич Огнен
28'
Ибраими Бесарт
 
30'
Ибраими Бесарт
(Радески Марьян)
1:0
31'
Бойку Бесмир
 
34'
Таири Флямур
 
38'
 
Дашич Йован
Дакич Дамьян
46'
Ard Kasami
Таири Флямур
 
48'
 
Грбич Петар
67'
 
Брнович Милош
71'
 
Новович Иван
Грбич Петар
71'
 
Перишич Владимир
Секулич Балша
79'
Vangjel Zguro
Мазрекай Ментор
 
79'
Ярович Сенад
Ибраими Бесарт
 
85'
Укпа Хоган
Малики Эдис
 
85'
Яхья Абдулхади
Радески Марьян
 
87'
 
Перишич Владимир
90'
 
Аджич Василий
Брнович Милош

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 118
Струга Трим-Лум 33.9% (40)
X 28.8% (34)
Будучность Подгорица 37.3% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Sava
Radic
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
5
Мазрекай
Ментор
10
Бойку
Бесмир
8
Таири
Флямур
11
Сабани
Буньямин
14
Радески
Марьян
9
Ибраими
Бесарт
31
Павличич
Джёрджие
2
Игньятович
Урош
35
Дакич
Дамьян
33
Аджич
Владан
15
Гашевич
Огнен
8
Миркович
Лука
16
Секулович
Петар
19
Алмейда
Стефано
14
Брнович
Милош
18
Грбич
Петар
98
Секулич
Балша
Струга Трим-Лум
3-4-1-2
Будучность Подгорица
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибраими Бесарт 1 1
Радески Марьян 0 0
Будучность Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибраими Бесарт 1 0
Таири Флямур 1 0
Бойку Бесмир 1 0
Будучность Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грбич Петар 1 0
Гашевич Огнен 1 0
Брнович Милош 1 0
Перишич Владимир 1 0

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0
Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 1:1
Будучность Подгорица
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 2:1 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Морнар - Будучность Подгорица 0:1
Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
Будучность Подгорица

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Струга Трим-Лум
Будучность Подгорица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Дакич Дамьян уходит с поля. Дашич Йован выходит вместо него
  • 34'
    Таири Флямур получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Biljanini Izvori. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Струга Трим-Лум 33.9% (40)
    X 28.8% (34)
    Будучность Подгорица 37.3% (44)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 1:0 Будучность Подгорица

    Исход игры
    Струга Трим-Лум
    33.9% (40)
    Ничья
    28.8% (34)
    Будучность Подгорица
    37.3% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.09% (43)
    Меньше
    60.91% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.6% (29)
    1:2 Будучность Подгорица
    21.2% (25)
    1:0 Струга Трим-Лум
    15.3% (18)
    0:1 Будучность Подгорица
    11.9% (14)
    2:1 Струга Трим-Лум
    11.9% (14)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Струга Трим-Лум
    1.7% (2)
    0:2 Будучность Подгорица
    1.7% (2)
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