Тур: 2. Стадион: Biljanini Izvori.
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаГашевич Огнен
28' Желтая карточкаИбраими Бесарт
1:0
30' ГолИбраими Бесарт
31' Желтая карточкаБойку Бесмир
34' Желтая карточкаТаири Флямур
48' Желтая карточкаГрбич Петар
67' Желтая карточкаБрнович Милош
87' Желтая карточкаПеришич Владимир
90'+6
Ход матча
23'
28'
30'
1:0
31'
34'
48'
67'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
55
Sava
Radic
24
Малики
Эдис
10
Бойку
Бесмир
35
Дакич
Дамьян
33
Аджич
Владан
18
Грбич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Sava RadicЗащитник
- Защитник
-
24 Малики ЭдисЗащитник
- Защитник
-
10 Бойку БесмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Укпа ХоганПолузащитник
- Нападающий
-
27 Ярович СенадНападающий
- Нападающий
-
-
19 Ard Kasami
-
-
-
31 Jusuf Kaba
-
22 Ardi Idrizi
-
35 Anes Istrefi
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Дакич ДамьянЗащитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грбич ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Новович ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Владан Савич
Бомбардиры внутри турнира
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибраими Бесарт
|1
|1
|Радески Марьян
|0
|0
Будучность Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Струга Трим-Лум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|Таири Флямур
|1
|0
|Бойку Бесмир
|1
|0
Будучность Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грбич Петар
|1
|0
|Гашевич Огнен
|1
|0
|Брнович Милош
|1
|0
|Перишич Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Струга Трим-Лум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Будучность Подгорица
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Струга Трим-Лум
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0
Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1 Караорман - Струга Трим-Лум 1:8 Работнички - Струга Трим-Лум 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Тиквеш - Струга Трим-Лум 1:1
Будучность Подгорица
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ОФК Младост Донья Горица - Будучность Подгорица 2:1 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Морнар - Будучность Подгорица 0:1
Будучность Подгорица - Езеро Плав 1:3 Единство Биело-Поле - Будучность Подгорица 1:3 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Будучность Подгорица - Рудар Плевля 2:1 Рудар Плевля - Будучность Подгорица 1:1 Дечич - Будучность Подгорица 4:3 Будучность Подгорица - Петровац 4:4 Будучность Подгорица - Искра Даниловград 3:0 Будучность Подгорица - Морнар 2:0 Езеро Плав - Будучность Подгорица 1:2 Будучность Подгорица - Единство Биело-Поле 4:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Будучность Подгорица - Дечич 1:0 Петровац - Будучность Подгорица 1:1
Результаты матчей
Струга Трим-Лум
Будучность Подгорица
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Струга Трим-Лум
Будучность Подгорица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 1:0 Будучность Подгорица
Исход игры
Струга Трим-Лум
33.9% (40)
Ничья
28.8% (34)
Будучность Подгорица
37.3% (44)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.6% (29)
1:2 Будучность Подгорица
21.2% (25)
1:0 Струга Трим-Лум
15.3% (18)
0:1 Будучность Подгорица
11.9% (14)
2:1 Струга Трим-Лум
11.9% (14)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Струга Трим-Лум
1.7% (2)
0:2 Будучность Подгорица
1.7% (2)
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