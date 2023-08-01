Тур: 2. Стадион: Эйр Албания.
3:0
Второй тайм: 85'
0'
16' Желтая карточкаЛопез Гильом
1:0
28' ГолКара Теди
2:0
45' ГолКара Теди
51' Желтая карточкаAyrton Paez
53' Желтая карточкаРрапай Аринальдо
3:0
64' ГолРрапай Аринальдо
70' Желтая карточкаМехмети Аднард
Ход матча
16'
28'
1:0
45'
2:0
51'
53'
64'
3:0
70'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
25
Грасия
Сауль
21
Моралес
Хави
12
Сгро
Марсель
19
Буарма
Амза
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
-
28 Сота ЭльджонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мба КристианНападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Биляли СабитПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кеко АльберсНападающий
-
11 Грезда ЭросНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
-
25 Грасия СаульВратарь
- Защитник
-
21 Моралес ХавиЗащитник
-
12 Сгро МарсельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Буарма АмзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
10 Nayry Vieira
-
-
17 Miguel Alamo
-
31 Gomez Abreu
-
-
Главный тренер: Daniel Tenedor
История личных встреч
Партизани
Атлетик Эскальдес
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Партизани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Теди
|2
|1
|Ррапай Аринальдо
|1
|0.5
|Мба Кристиан
|1
|0.5
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Партизани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таипи Гьелбрим
|1
|0
|Муратай Валентино
|1
|0
|Ррапай Аринальдо
|1
|0
|Mateo Kocijan
|1
|0
|Мба Кристиан
|1
|0
Атлетик Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Давид
|1
|0
|Ayrton Paez
|1
|0
|Лопез Гильом
|1
|0
|Pau Ferrer
|1
|0
Результаты матчей
Партизани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Партизани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0
Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7
Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0
Результаты матчей
Партизани
Атлетик Эскальдес
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Партизани
Атлетик Эскальдес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Бальцан
|Олавале Питер
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизани 3:0 Атлетик Эскальдес
Исход игры
Партизани
91.3% (105)
Ничья
2.6% (3)
Атлетик Эскальдес
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
32.11% (35)
Меньше
67.89% (74)
Обе команды забьют
Да
27.52% (30)
Нет
72.48% (79)
Популярный счёт
2:0 Партизани
40.9% (47)
1:0 Партизани
19.1% (22)
2:1 Партизани
16.5% (19)
3:0 Партизани
5.2% (6)
3:1 Партизани
4.3% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:2 Атлетик Эскальдес
1.7% (2)
0:2 Атлетик Эскальдес
1.7% (2)
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