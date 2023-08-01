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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Партизани
4:1
Конец матча
Атлетик Эскальдес
0'
16' Желтая карточка
Лопез Гильом
1:0
28' Гол
Кара Теди
2:0
45' Гол
Кара Теди
51' Желтая карточка
Ayrton Paez
53' Желтая карточка
Ррапай Аринальдо
3:0
64' Гол
Ррапай Аринальдо
70' Желтая карточка
Мехмети Аднард
90' Желтая карточка
Атанаскоски Давид
3:1
90' Пенальти
Пилото Родриго
4:1
90' Гол
Грезда Эрос
90'+6

Ход матча

16'
 
Лопез Гильом
28'
Кара Теди
1:0
45'
Кара Теди
2:0
51'
 
Ayrton Paez
53'
Ррапай Аринальдо
 
63'
 
Nayry Vieira
Ayrton Paez
63'
 
Chechu Meneses
Родригес Давид
63'
 
Miguel Alamo
Pau Ferrer
64'
Ррапай Аринальдо
(Кара Теди)
3:0
65'
Грезда Эрос
Ррапай Аринальдо
 
65'
Да Силва Виктор
Таипи Гьелбрим
 
66'
Биляли Сабит
Муратай Валентино
 
70'
Мехмети Аднард
 
79'
 
Pedro Lubamba
Агуэро Себастьен
79'
Прека Марселино
Мба Кристиан
 
79'
Кеко Альберс
Кара Теди
 
85'
 
Gomez Abreu
Рабассо Альберто
90'
Атанаскоски Давид
 
90'
3:1
Пилото Родриго
90'
Грезда Эрос
(Биляли Сабит)
4:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 115
Партизани 91.3% (105)
X 2.6% (3)
Атлетик Эскальдес 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
17
Mateo
Kocijan
3
Атанаскоски
Давид
21
Муратай
Валентино
7
Мехмети
Аднард
99
Ррапай
Аринальдо
27
Таипи
Гьелбрим
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
25
Грасия
Сауль
27
Родригес
Давид
21
Моралес
Хави
12
Сгро
Марсель
23
Агуэро
Себастьен
8
Ayrton
Paez
19
Буарма
Амза
6
Pau
Ferrer
33
Рабассо
Альберто
7
Лопез
Гильом
9
Пилото
Родриго
Партизани
4-3-1-2
Атлетик Эскальдес
4-3-3

История личных встреч

Партизани
Атлетик Эскальдес

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Партизани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Теди 2 1
Грезда Эрос 1 0.5
Ррапай Аринальдо 1 0.5
Мба Кристиан 1 0.5
Биляли Сабит 0 0
Атлетик Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пилото Родриго 1 (1) 0.5

Карточки

Партизани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таипи Гьелбрим 1 0
Атанаскоски Давид 1 0
Муратай Валентино 1 0
Ррапай Аринальдо 1 0
Mateo Kocijan 1 0
Мехмети Аднард 1 0
Мба Кристиан 1 0
Атлетик Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Давид 1 0
Ayrton Paez 1 0
Лопез Гильом 1 0
Pau Ferrer 1 0

Результаты матчей

Партизани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Партизани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Партизани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетик Эскальдес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Партизани
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 БАТЭ - Партизани 2:0 Партизани - БАТЭ 1:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0
Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1
Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атлетик Эскальдес - Партизани 0:1 Атлетик Эскальдес - Будучность Подгорица 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:7
Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 Пенья Энкарнада - Атлетик Эскальдес 0:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Ордино 6:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 6:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 2:0 Атлетик Эскальдес - Энгордани 2:0 Энгордани - Атлетик Эскальдес 0:3 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 Атлетик Эскальдес - Пенья Энкарнада 4:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:0

Результаты матчей

Партизани
Атлетик Эскальдес

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Партизани
Атлетик Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Струга Трим-Лум Радески Марьян 3 (1)
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Бальцан Олавале Питер 3
Железничар Дрина Амар 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Кара Теди бьет в цель!
    • 28'
      Г О О О О Л - Кара Теди бьет в цель!
    • 16'
      Лопез Гильом получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Air Albania Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Партизани 91.3% (105)
    X 2.6% (3)
    Атлетик Эскальдес 6.1% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизани 4:1 Атлетик Эскальдес

    Исход игры
    Партизани
    91.3% (105)
    Ничья
    2.6% (3)
    Атлетик Эскальдес
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.11% (35)
    Меньше
    67.89% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    27.52% (30)
    Нет
    72.48% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Партизани
    40.9% (47)
    1:0 Партизани
    19.1% (22)
    2:1 Партизани
    16.5% (19)
    3:0 Партизани
    5.2% (6)
    3:1 Партизани
    4.3% (5)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Атлетик Эскальдес
    1.7% (2)
    0:2 Атлетик Эскальдес
    1.7% (2)
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