Тур: 1.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
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Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Angel Lopez
История личных встреч
Анортосис
Этникос Ахна
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
2.43
1.36
Среднее время на гол
37
66
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.79
Среднее время на гол
96
114
Всего голов
47
30
Голов в среднем за матч
1.68
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
53
84
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2
Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4
МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Айя-Напа - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 2:2 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1
|Команда
|Матчи
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|3 - 0
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|1
|6.
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|7.
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|0 - 0
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|Команда
|Матчи
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|1
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|3.
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|1
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|0
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|1
|4.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
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|0
|0 - 0
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|11.
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|0 - 0
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|12.
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|0 - 0
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|Команда
|Матчи
|И
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|Г
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|1
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|1
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|0 - 0
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|3.
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|4.
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|5.
|0
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|0
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|6.
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|0 - 0
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|7.
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|0 - 0
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|8.
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|0 - 0
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|9.
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|10.
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|12.
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|0 - 0
|0
|13.
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|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
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|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Твумаси Патрик
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Пафос
|Драгомир Влад
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1
|Пафос
|Бочкай Петар
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Кармиотисса
|Саллам Самир Бен
|1