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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 1.
Анортосис
3:1
Конец матча
Этникос Ахна
Анортосис
Этникос Ахна

История личных встреч

Анортосис
Этникос Ахна

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
17.4%
17.4%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60.9%
17.4%
21.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
32.1%
17.9%
14 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
5:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
5:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

2.43
1.36

Среднее время на гол

37
66

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.79

Среднее время на гол

96
114

Всего голов

47
30

Голов в среднем за матч

1.68
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

53
84

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 2 2
Герреро Мигель 1 1
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пехливанис Мариос 1 1

Карточки

Результаты матчей

Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Анортосис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Этникос Ахна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2
Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4
МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:0 Пейе 2014 - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Ахиронас Онисилос 1:1 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 1:1 Этникос Ахна - МЭАП Нису 5:0 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Этникос Ахна - Закакиу 1:0 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 5:1 Айя-Напа - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 2:2 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1

Результаты матчей

Анортосис
Этникос Ахна

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Анортосис Кастель Серхио 2
Пафос Твумаси Патрик 1
Аполлон Сагаль Анхело 1
Отеллос Христодулу Георгиос 1
Пафос Жайро 1
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
Пафос Бочкай Петар 1
Пафос Жайро 1
Аполлон Коль Исраэль 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
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