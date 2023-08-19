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Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 1.
Аполлон
0:0
Первый тайм: 12'
Отеллос
0'
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Отеллос
1.38
5.20
8.80
Все Коэффициенты
Аполлон
Отеллос

История личных встреч

Аполлон
Отеллос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:0
К
1:0
К
2:1
ПД
2:2
К
1:1
ПД
4:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
135

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1
Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1
Отеллос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2
Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1 Айя-Напа - Отеллос 1:2 Отеллос - Омония Арадиппу 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аполлон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Отеллос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Анортосис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Этникос Ахна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Анортосис
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аполлон
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Отеллос
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Этникос Ахна
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Отеллос
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Анортосис
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аполлон
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Пафос Твумаси Патрик 1
Пафос Жайро 1
Пафос Драгомир Влад 1
Весь список

Топ нарушителей
Кармиотисса Малоне Дион 1
Пафос Бочкай Петар 1
Пафос Жайро 1
Кармиотисса Саллам Самир Бен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Отеллос
1.38
5.20
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аполлон 0:0 Отеллос онлайн

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