Тур: 1.
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
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97 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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- Запасные игроки
- Защитник
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Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Аполлон
Отеллос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
135
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1
Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1
Отеллос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2
Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1 Айя-Напа - Отеллос 1:2 Отеллос - Омония Арадиппу 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
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|1
|0
|1
|0
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|5.
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|1
|0
|1
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|1
|6.
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|7.
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|8.
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|9.
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|13.
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|14.
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|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|1
|1
|0
|0
|3 - 0
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|2.
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|1
|0
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|1
|3.
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|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|8.
|0
|0
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|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
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|0
|0
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|10.
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|0
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|0 - 0
|0
|11.
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|12.
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|Команда
|Матчи
|И
|В
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|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
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|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|10.
|0
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|0
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|11.
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|0 - 0
|0
|12.
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|0
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|0 - 0
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|13.
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|0
|0
|0
|0 - 0
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|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Пафос
|Твумаси Патрик
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Пафос
|Драгомир Влад
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1
|Пафос
|Бочкай Петар
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Кармиотисса
|Саллам Самир Бен
|1