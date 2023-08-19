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  4. Первый дивизион 2023-2024

Кипр: Первый дивизион
2023-2024

Тур: 1.
Аполлон
1:1
Конец матча
Отеллос
0'
1:0
18' Гол
Сагаль Анхело
1:1
35' Гол
Христодулу Георгиос
45' Желтая карточка
Habib Oueslati
56' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
60' Желтая карточка
Коль Исраэль
64' Желтая карточка
Ibrahim Sangare II
68' Желтая карточка
Н'Диайе Мамаду
83' Желтая карточка
Antxon Jaso
90'+9
Аполлон
Отеллос

История личных встреч

Аполлон
Отеллос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

К
2:0
К
1:0
К
2:1
ПД
2:2
К
1:1
ПД
4:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сагаль Анхело 1 1
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулу Георгиос 1 1

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Коль Исраэль 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Диайе Мамаду 1 0
Ibrahim Sangare II 1 0
Habib Oueslati 1 0
Antxon Jaso 1 0

Результаты матчей

Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1
Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1
Отеллос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2
Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1 Айя-Напа - Отеллос 1:2 Отеллос - Омония Арадиппу 2:0

Результаты матчей

Аполлон
Отеллос

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Анортосис
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Аполлон
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Кармиотисса
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Этникос Ахна
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Отеллос
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Отеллос
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Закакиу
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Неа Саламина
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
АЕЛ Лимаcсол
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Докса Катокопия
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Омония Никосия
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АПОЭЛ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АЕК Ларнака
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аполлон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Анортосис
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пафос
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Кармиотисса
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Анортосис Кастель Серхио 2
Пафос Твумаси Патрик 1
Аполлон Сагаль Анхело 1
Отеллос Христодулу Георгиос 1
Пафос Жайро 1
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Вальбуэна Матьё 1
Кармиотисса Малоне Дион 1
Пафос Бочкай Петар 1
Пафос Жайро 1
Аполлон Коль Исраэль 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Habib Oueslati получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Христодулу Георгиос бьет в цель!
    • 18'
      Г О О О О Л - Сагаль Анхело бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аполлон 1:1 Отеллос онлайн

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