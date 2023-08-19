Тур: 1.
0'
1:0
18' ГолСагаль Анхело
1:1
35' ГолХристодулу Георгиос
45' Желтая карточкаHabib Oueslati
56' Желтая карточкаВальбуэна Матьё
60' Желтая карточкаКоль Исраэль
64' Желтая карточкаIbrahim Sangare II
68' Желтая карточкаН'Диайе Мамаду
83' Желтая карточкаAntxon Jaso
90'+9
Ход матча
18'
1:0
35'
45'
56'
60'
68'
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
Аполлон
Отеллос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сагаль Анхело
|1
|1
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулу Георгиос
|1
|1
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0
|Ibrahim Sangare II
|1
|0
|Habib Oueslati
|1
|0
|Antxon Jaso
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Аполлон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Отеллос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1
Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0 Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония Никосия 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1
Отеллос
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2
Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1 Омония Арадиппу - Отеллос 0:0 Омония 29-го Мая - Отеллос 1:1 Отеллос - Пейе 2014 2:0 Ахиронас Онисилос - Отеллос 0:2 Отеллос - Этникос Ахна 1:0 Отеллос - МЭАП Нису 2:3 Закакиу - Отеллос 2:0 Отеллос - Омония Арадиппу 2:1 Закакиу - Отеллос 3:1 Отеллос - Ксилотимву 3:1 Айя-Напа - Отеллос 1:2 Отеллос - Омония Арадиппу 2:0
Результаты матчей
Аполлон
Отеллос
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Анортосис
|Кастель Серхио
|2
|Пафос
|Твумаси Патрик
|1
|Аполлон
|Сагаль Анхело
|1
|Отеллос
|Христодулу Георгиос
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Аполлон
|Вальбуэна Матьё
|1
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|1
|Пафос
|Бочкай Петар
|1
|Пафос
|Жайро
|1
|Аполлон
|Коль Исраэль
|1