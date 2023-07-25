Первый тайм

8' Ристовски с правого фланга низом прострелил в штрафную, но здесь пробить по воротам Батурине не позволил Аманович.

7' Мог убегать на ворота соперника Дарбо после заброса от Бейсебекова, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

6' В центре поля получил по ногам Вороговский в борьбе против Мохаррами. Штрафной удар исполнять будут гости.

5' Сместился с левого фланга к линии чужой штрафной Батурина, но пробить по воротам помешал ему Марочкин.

4' Эбонг диагональ исполнял на чужую половину поля, куда забегал Дарбо, но проиграл он борьбу за мяч Шутало.

3' Проникающий пас исполнял Булат в штрафную на ход Иванушецу, но перехватил мяч в последний момент Томашевич.