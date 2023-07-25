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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Динамо Загреб
0:0
Первый тайм: 8'
Астана
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 129
Динамо Загреб 84.5% (109)
X 8.5% (11)
Астана 7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Загреб
Ничья
Астана
1.40
5.20
9.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
37
Шутало
Йосип
14
Любичич
Роберт
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
10
Батурина
Мартин
7
Иванушец
Лука
9
Петкович
Бруно
93
Чондрич
Йосип
22
Марочкин
Александр
33
Томашевич
Зарко
45
Аманович
Алекса
13
Оганесян
Камо
6
Вороговский
Ян
7
Эбонг
Макс
15
Бейсебеков
Абзал
10
Томасов
Марин
23
Урега
Фабьен
88
Дарбо
Дембо
Динамо Загреб
4-2-3-1
Астана
3-4-2-1

История личных встреч

Динамо Загреб
Астана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейсебеков Абзал 1 0.5
Аймбетов Абат 1 0.5
Дарбо Дембо 1 0.5
Вороговский Ян 0 0
Аманович Алекса 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3
Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Шибеник - Динамо Загреб 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 1:0 Шибеник - Динамо Загреб 2:1
Астана
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0
Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2 Кайсар - Астана 1:2 Астана - Кайсар 5:1 Астана - Кайрат 0:3

Результаты матчей

Динамо Загреб
Астана

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 4 (1)
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 3
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сванторссон Джейсон-Дади 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Жальгирис Казлаускас Донатас 1 1
Слован Братислава Вайсс Владимир 2
Жальгирис Горобцов Николас 2
ХИК Тенхо Миро 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Ристовски с правого фланга низом прострелил в штрафную, но здесь пробить по воротам Батурине не позволил Аманович.
  • Офсайд
    7'
    Мог убегать на ворота соперника Дарбо после заброса от Бейсебекова, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 6'
    В центре поля получил по ногам Вороговский в борьбе против Мохаррами. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 5'
    Сместился с левого фланга к линии чужой штрафной Батурина, но пробить по воротам помешал ему Марочкин.
  • 4'
    Эбонг диагональ исполнял на чужую половину поля, куда забегал Дарбо, но проиграл он борьбу за мяч Шутало.
  • 3'
    Проникающий пас исполнял Булат в штрафную на ход Иванушецу, но перехватил мяч в последний момент Томашевич.
  • 2'
    В традиционных для себя синих цветах будут играть сегодня хозяева, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Астана

Исход игры
Динамо Загреб
84.5% (109)
Ничья
8.5% (11)
Астана
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
33.3% (43)
2:0 Динамо Загреб
27.1% (35)
1:0 Динамо Загреб
14.7% (19)
1:1 Ничья
6.2% (8)
3:1 Динамо Загреб
3.1% (4)
1:2 Астана
2.3% (3)
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