Тур: 2. Стадион: Максимир. Главный судья: Куадра Гильермо
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
37
Шутало
Йосип
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
77
Шпикич
Дарио
23
Урега
Фабьен
88
Дарбо
Дембо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бишчан Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Урега ФабьенПолузащитник
-
88 Дарбо ДембоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
История личных встреч
Динамо Загреб
Астана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бейсебеков Абзал
|1
|0.5
|Аймбетов Абат
|1
|0.5
|Дарбо Дембо
|1
|0.5
|Вороговский Ян
|0
|0
|Аманович Алекса
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Динамо Загреб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Загреб - Хайдук 1:2 Динамо Загреб - Хайдук 1:0 Динамо Загреб - Спарта Прага 1:1 ЦСКА-1948 - Динамо Загреб 2:3
Динамо Загреб - Копер 2:2 Дуго Село - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - ХНК Горица 4:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Шибеник 4:0 Осиек - Динамо Загреб 0:0 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Вараждин 2:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Славен 4:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:2 Шибеник - Динамо Загреб 2:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 1:1 Динамо Загреб - Риека 1:0 Истра 1961 - Динамо Загреб 1:0 Шибеник - Динамо Загреб 2:1
Астана
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0
Каспий - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0 Астана - Каспий 3:1 Туран - Астана 1:1 Астана - Аксу 1:0 Атырау - Астана 0:0 Аксу - Астана 0:1 Астана - Кызыл-Жар 3:2 Астана - Туран 2:0 Окжетпес - Астана 0:0 Мактаарал - Астана 0:1 Астана - Мактаарал 2:0 Кайсар - Астана 0:2 Кайсар - Астана 1:2 Астана - Кайсар 5:1 Астана - Кайрат 0:3
Результаты матчей
Динамо Загреб
Астана
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|4 (1)
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|3
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2 (1)
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Жальгирис
|Казлаускас Донатас
|1 1
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2
|Жальгирис
|Горобцов Николас
|2
|ХИК
|Тенхо Миро
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:0 Астана
Исход игры
Динамо Загреб
84.5% (109)
Ничья
8.5% (11)
Астана
7% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.83% (52)
Меньше
55.17% (64)
Обе команды забьют
Да
51.72% (60)
Нет
48.28% (56)
Популярный счёт
2:1 Динамо Загреб
33.3% (43)
2:0 Динамо Загреб
27.1% (35)
1:0 Динамо Загреб
14.7% (19)
1:1 Ничья
6.2% (8)
3:1 Динамо Загреб
3.1% (4)
1:2 Астана
2.3% (3)
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