  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 20.
Крузейро
1:1
Конец матча
Коринтианс
0'
25' Желтая карточка
Артур Гомес
1:0
45' Гол
Papagaio
45' Желтая карточка
Каэтано Жоао
49' Желтая карточка
Москардо Габриэль
54' Желтая карточка
Биро
67' Желтая карточка
Lucas Silva IV
77' Желтая карточка
Jussa
1:1
90' Гол
Gustavo Mosquito
90'+10
1
Рафаэл
Кабрал
24
Паласиос
Элибельтон
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
11
Уэсли
Лопес
19
Артур
Гомес
VIII
9
Насименто
Бруно
III
40
Papagaio
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
21
Биду
44
Москардо
Габриэль
10
Matias
Rojas
II
20
Жулиано
де
Паула
36
Уэсли
Лопес
26
Биро
41
Виейра
Фелипе
Крузейро
4-3-3
Коринтианс
4-5-1

История личных встреч

Крузейро
Коринтианс

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

29 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
К
1:2
К
1:0
СA
2:0
ТМК
2:2
ТМК
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
К
4:2
К
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.07
0.73

Среднее время на гол

84
122

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.86

Среднее время на гол

71
105

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.17
0.79

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

76
113

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 5 0.25
Насименто Бруно III 3 0.15
Gilberto IV 3 0.15
Хавьер Марлон 2 0.1
Артур Гомес VIII 2 0.1
Machado 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Дурадо Энрике 1 0.05
Маркес Лукас 1 0.05
Papagaio 1 0.05
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Igor Marques 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджер 7 (2) 0.37
Алберто Юри 4 0.21
Оливейра Руан 2 0.11
Аугусто Ренато 1 0.05
Fabio Santos IV 1 (1) 0.05
Жил Карлос 1 0.05
Майкон Барберан 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Араужо Матеус 1 0.05
Вера Фаусто 0 0
Adson 0 0
Ромеро Анхель 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 5 0
Jussa 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Gilberto IV 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Нерис 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Wallisson 3 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Lucas Silva IV 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 5 0
Фагнер Лемос 5 0
Вера Фаусто 5 0
Мурильо Джейсон 3 0
Роджер 3 0
Fabio Santos IV 3 0
Рони 2 0
Биро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Майкон Барберан 2 0
Алберто Юри 2 0
Каэтано Жоао 2 0
Биду 2 0
Оливейра Руан 2 0
Москардо Габриэль 2 0
Жулиано де Паула 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Кейрос Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4
Крузейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

14
14
Крузейро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Коринтианс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

15
18

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
7
44%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
33%
4
29%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
3
16%
1
5%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Пропущено

18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Крузейро
Коринтианс

Точный счет

0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
7
1
1
10
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
5
4
5
1.5
2
9
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
13
6
5
15
1.5
6
13
3
17
2.5
2
17
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
4.
Гремио
 18 10 3 5 28 - 23 33
5.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 24 32
6.
Ред Булл Брагантино
 19 8 8 3 27 - 17 32
7.
Атлетико Паранаэнсе
 19 9 4 6 28 - 22 31
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 19 7 6 6 22 - 17 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 19 6 6 7 21 - 22 24
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 6 6 8 17 - 24 24
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
17.
Сантос
 19 4 6 9 19 - 31 18
18.
Коритиба Парана
 19 3 5 11 18 - 36 14
19.
Васко да Гама
 18 3 4 11 14 - 29 13
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
12.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
3.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
4.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
5.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
10.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
12.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
13.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Сантос Rodrigo Fernandez2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Биро получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Москардо Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Каэтано Жоао получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Насименто Бруно III сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Папагайо бьет в цель!
    • 25'
      Артур Гомес VIII получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Крузейро 1:1 Коринтианс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     