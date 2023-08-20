Тур: 20.
1:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаАртур Гомес
1:0
45' ГолPapagaio
45' Желтая карточкаКаэтано Жоао
49' Желтая карточкаМоскардо Габриэль
54' Желтая карточкаБиро
67' Желтая карточкаLucas Silva IV
77' Желтая карточкаJussa
1:1
90' ГолGustavo Mosquito
90'+10
Ход матча
25'
45'
1:0
45'
54'
58'
58'
67'
67'
77'
87'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
40
Papagaio
12
Кассио
Рамос
3
Лукас
VI
14
Каэтано
Жоао
21
Биду
36
Уэсли
Лопес
26
Биро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
40 PapagaioНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Вратарь
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
14 КаикиЗащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
20 _Ian Luccas
-
-
23 Machado
-
-
99 Gilberto IV
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
3 Лукас VIЗащитник
-
14 Каэтано ЖоаоЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
-
47 Tchoca
-
Главный тренер: Люксембургский Вандерлей
История личных встреч
Крузейро
Коринтианс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
29 матчей
37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.6%
48.3%
24.1%
8 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.1%
34.5%
41.4%
7 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.07
0.73
Среднее время на гол
84
122
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.86
Среднее время на гол
71
105
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.17
0.79
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
76
113
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|5
|0.25
|Насименто Бруно III
|3
|0.15
|Gilberto IV
|3
|0.15
|Хавьер Марлон
|2
|0.1
|Артур Гомес VIII
|2
|0.1
|Machado
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Дурадо Энрике
|1
|0.05
|Маркес Лукас
|1
|0.05
|Papagaio
|1
|0.05
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роджер
|7 (2)
|0.37
|Алберто Юри
|4
|0.21
|Оливейра Руан
|2
|0.11
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.05
|Жил Карлос
|1
|0.05
|Майкон Барберан
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Араужо Матеус
|1
|0.05
|Вера Фаусто
|0
|0
|Adson
|0
|0
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|5
|0
|Jussa
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Lucas Silva IV
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|5
|0
|Фагнер Лемос
|5
|0
|Вера Фаусто
|5
|0
|Мурильо Джейсон
|3
|0
|Роджер
|3
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Рони
|2
|0
|Биро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Майкон Барберан
|2
|0
|Алберто Юри
|2
|0
|Каэтано Жоао
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Оливейра Руан
|2
|0
|Москардо Габриэль
|2
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Кейрос Эдуардо
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Коринтианс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Крузейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Коринтианс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
14
14
Крузейро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
40% (8)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Коринтианс
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
15
18
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
4
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
7
44%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
3
16%
1
5%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Пропущено
18
22
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
4
18%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
6
33%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 1:0 Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0
Коринтианс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Коринтианс - Сан-Паулу 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Университарио Депортес Лима - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Америка Минейро 3:2 Коринтианс - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Америка Минейро - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Коринтианс - Ливерпуль Монтевидео 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:0 Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Крузейро
Коринтианс
Точный счет
0:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 25%
0:0
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
71
110
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
65
45
29
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
136
515
613
317
217
119
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8