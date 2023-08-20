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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Астон Вилла
3:0
Второй тайм: 55'
Эвертон
0'
14' Желтая карточка
Соарес Дуглас
1:0
18' Гол
Макгинн Джон
24' Желтая карточка
Пикфорд Джордан
2:0
24' Пенальти
Соарес Дуглас
33' Желтая карточка
Динь Люка
45' Желтая карточка
Кин Майкл
45' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
3:0
51' Гол
Бэйли Леон

Ход матча

14'
Соарес Дуглас
 
18'
Макгинн Джон
(Бэйли Леон)
1:0
24'
 
Пикфорд Джордан
24'
Соарес Дуглас
2:0
33'
Динь Люка
 
38'
 
Данджума Арно
Калверт-Льюин Доминик
45'
 
Кин Майкл
45'
 
Гуэйе Идрисса
46'
 
Доббин Льюис
Гуэйе Идрисса
51'
 
Мопе Нил
Айуоби Алекс
51'
Бэйли Леон
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 291 Количество передач 144
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 123
Астон Вилла 71.5% (88)
X 17.1% (21)
Эвертон 11.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Эвертон
1.87
4.01
72.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
31
Бэйли
Леон
19
Диаби
Мусса
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
1
Пикфорд
Джордан
2
Паттерсон
Нэйтан
5
Кин
Майкл
6
Тарковски
Джеймс
18
Янг
Эшли
27
Гуэйе
Идрисса
37
Гарнер
Джеймс
16
Дукуре
Абдулай
8
Онана
Амаду
17
Айуоби
Алекс
9
Калверт-Льюин
Доминик
Астон Вилла
4-2-3-1
Эвертон
4-1-4-1

История личных встреч

Астон Вилла
Эвертон

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.42

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.73
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макгинн Джон 1 0.5
Диаби Мусса 1 0.5
Соарес Дуглас 1 (1) 0.5
Уоткинс Олли 0 0
Бэйли Леон 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэйе Идрисса 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0
Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Эвертон

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Эвертон
 0:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Эвертон
 0:2 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 2:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Астон Вилла Динь Люка 2
Брайтон Эступиньян Первис 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    55'
    Данджума с дальней дистанции пробил по воротам хозяев, но мяч рикошетом ушёл на угловой. После подачи корнера у ворот Мартинеса ничего опасного не произошло.
  • 54'
    В гостевом фан-секторе фанаты "Эвертона" решили не продолжать смотреть эту встречу, массово направившись на выход. Фанаты, конечно, это только на словах. На деле же они не остаются с командой в сложные моменты.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Леон Бэйли!!!
    Аут на левом фланге атаки заработали "вилланы", вбрасывание последовало в штрафную площадку, где Кин коряво двинул по мячу, подарив его Бэйли, а тот не стал отказываться от подарка, мощнейшим ударом метров с восьми прошив Пикфорда.
  • Замена
    51'
    Третья замена в составе "Эвертона": вместо травмированного Алекса Айуоби на поле вышел Нил Мопе.
  • Травма, повреждение
    50'
    В новом ускорении Айуоби по правому флангу нигериец схватился за проводящую мышцу на левой ноге и упал. Очевидно, что Шону Дайчу придётся производить теперь ещё одну вынужденную замену.
  • Офсайд
    49'
    Ещё одна попытка атаки "Эвертона" закончилась свистком арбитра, который на этот раз зафиксировал положение "вне игры" у Айуоби.
  • 48'
    Первую атаку левым флангом провели "ириски" во втором тайме, но прострельная передача в центр была выполнена уже после того, как мяч полностью пересёк лицевую линию поля.
  • Замена
    47'
    Вторая замена произошла в составе "Эвертона" в перерыве встречи: вместо Идрисса Гуэйе на поле вышел Льюис Доббин.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Астон Вилла" достаточно уверенно разбирается с гостями из Ливерпуля. Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    Жёлтую карточку Гуэйе успел заработать на последних секундах тайма, на чужой половине поля в подкате срезав Макгинна.
  • 45'
    С правого фланга теперь последовала слишком высокая подача в штрафную площадь "Эвертона". На этот раз кручёный мяч вышел за лицевую линию.
  • 45'
    Динь с левого фланга выполнял свою очередную подачу в штрафную площадку, но на неё сейчас никто не успел, так что мяч вышел за боковую линию на противоположном фланге.
  • Желтая карточка
    45'
    Кин в средней зоне потерял позицию, после чего решил не отпускать от себя в отрыв соперника, ударив его сзади по ногам, за что получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Команда Унаи Эмери успокаивает игру, просто пасуясь поперёк поля на своей половине. Но ещё несколько минут до перерыва предстоит поиграть.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      45'
      Угловой с правого фланга не лучшим образом подали мерсисайдцы. Подбор всё же остаётся за ними, так что, по крайней мере, "Астон Вилла" быструю контратаку не проведёт.
    • Опасный момент
      45'
      Сумел всё-таки Данджума дождаться поддержки, обыгрался с Паттерсоном и под острым углом вышел на ворота соперника, но пробить Мартинеса в такой ситуации было сложно.
    • 45'
      Длинный заброс вперёд прошёл на забегание Данджумы, но тот не лучшим образом обработал мяч из-за чего оказался в одиночку на фланге.
    • 45'
      Айуоби с дальней дистанции нанёс первый удар в створ ворот хозяев, но несложен он был для Мартинеса, который сумел намертво поймать мяч.
    • Дополнительное время
      45'
      9 минут компенсировано.
    • 44'
      Заброс из глубины поля следовал к правому краю штрафной площади гостей на Уоткинса, но тому противостояли два защитника, которые сумели не позволить нападающему придумать что-то опасное.
    • 43'
      Ответную атаку "ириски" попытались развить по правому флангу, но безуспешно получилось - мяч выпущен за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      42'
      Бирмингемцы, пользуясь моментом, провели позиционную атаку на ворота соперника, но она закончилась не удалом по воротам, а фиксацией фола в атаке со стороны Бэйли.
    • 41'
      Усталость начали ощущать мерсисайдцы, перестав прессинговать соперников высоко. Слабо верится, что нынешний "Эвертон" сумеет в этом выездном матче осуществить камбек, хотя в футболе всякое случается.
    • Травма, повреждение
      40'
      Уоткинс теперь получил повреждение. Спешил он в контратаке на замыкание прострела с левого фланга, но не успел и влетел ногой в штангу. Было бы серьёзно, если бы не щиток, а так просто синяк останется.
    • 39'
      Уходя в подтрибунное помещение, Калверт-Льюин показал большой палец куда-то на трибуны. Таким образом, видимо, он решил успокоить своих близких, что никаких критический повреждений он не ощущает.
    • Замена
      38'
      Вынужденная замена в составе "Эвертона": вместо травмированного Доминика Калверта-Льюина на поле вышел Арно Данджума.
    • Травма, повреждение
      37'
      Калверту-Льюину не здоровится. Присел он на газон, показывая, что болит у него повреждённое место на лице. Скорее всего, необходимо будет сейчас произвести вынужденную замену.
    • Угловой
      36'
      Подача углового для "Астон Виллы" с левого фланга ничем опасным не закончилась для владений Пикфорда, так что хозяева поля поспешили назад, чтобы поиграть на сдерживание.
    • Штанга
      35'
      ОПАСНО! Быструю контратаку "вилланы" провели левым флангом, Динь выполнил навес в штрафную площадь точно на Диаби, который мощно пробил с лёту, но Пикфорд чудом среагировал, парировав мяч в штангу кончиками пальцев.
    • 34'
      Команда Унаи Эмери уже не особо пытается проявлять агрессию в атаке. Она уже выполнила план минимум на первый тайм, так что может позволить себе расслабиться.
    • Желтая карточка
      33'
      Динь в середине поля неудачно попытался сыграть на опережении, в результате чего был вынужден руками останавливать Гарнера, который мог разогнать перспективную атаку для "Эвертона".
    • 32'
      Айуоби теперь по левому флангу протащил мяч вперёд, но выполнил подачу в центр слишком близко к воротам, так что Мартинес спокойно сыграл на перехвате.
    • 31'
      Правым флангом "ириски" продвигались вперёд, но передача в район 11-метровой отметки была перехвачена. Бирмингемцы практически без оплошностей сегодня работают в защите.
    • 30'
      Активность пошла на скамейке запасных "Эвертона". Похоже, что первую замену Шон Дайч произведёт уже в первом тайме.
    • Опасный момент
      29'
      В быстрой контратаке "вилланы" прострелили с правого фланга в центр штрафной площади, где Дуглас аккуратно выполнил скидку на Диаби, но последний пробил недостаточно сильно в левый нижний угол, так что Пикфорд в броске сумел поймать мяч.
    • 28'
      Подача стандартного положения от флажка следовала в район дальней штанги, но там более чем уверенно на выходе сработал Мартинес, забрав мяч в руки намертво.
    • Угловой
      27'
      Янг по левому флангу дошёл практически до чужой лицевой линии, после чего выполнял навесную подачу в центр, но она была блокирована - мяч ушёл на угловой.
    • Желтая карточка
      26'
      Пикфорд, кстати, получил жёлтую карточку перед пробитием пенальти, так что этот факт необходимо внести в протокол.
    • Пенальти
      25'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Дуглас Соарес!!!
      Здорово пробил Дуглас с точки точно в правый нижний угол ворот. Пикфорд угадал направление удара, но не добрался до мяча, так как очень качественным был удар.
    • Судья
      24'
      Пытается протестовать Пикфорд. Видеоассистентам главного судьи сейчас предстоит разобрать этот эпизод. Но, похоже, решение останется в силе.
    • Пенальти!
      23'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЭВЕРТОНА"! Макгинн протащил мяч по левому флангу в атаку и заработал угловой для своей команды. Отбились после первой атаки "ириски", но пошла подача вторым темпом уже с правого фланга, после которой Пикфорд опоздал с выходом и нарушил правила против Уоткинса.
    • 22'
      Дружно запели на трибунах болельщики "Астон Виллы", который пока что довольны счётом на табло, несмотря на не самую убедительную игру команды Унаи Эмери.
    • 21'
      Айуоби с левого фланга пасовал в штрафную площадку в направлении Калверта-Льюина, но в борьбе "зажглась свечка", после чего мяч на выходе спокойно забрал Мартинес.
    • 20'
      Тут же стараются ещё больше прибавить в движении "синие". Но нужно быть осторожней, так как контратаки "Астон Виллы" могут быть чрезвычайно опасными.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Джон Макгинн!!!
      По центральной оси Диаби протащил мяч вперёд, отпасовал на правый край штрафной площади на Бэйли, а тот сместился к лицевой линии и прострелил вдоль ворот на Макгинна. Последний в касание переправил мяч в цель. Вряд ли у Пикфорда здесь были какие-то шансы на спасение ворот.
    • 17'
      "Астон Вилла" букмекерами считается фаворитом этого матча. Перед матчем вероятность победы хозяев оценивалась в более чем 50%. Но по первой трети тайма пока мы наблюдаем даже небольшое преимущество "Эвертона".
    • Фол, нарушение
      16'
      Со штрафного удара Гарнер выполнил навес в район дальней штанги на Онана, но прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол в атаке.
    • Желтая карточка
      15'
      Первая жёлтая карточка в матче предъявлена Соареса, который руками в глубине поля остановил убегающего от него 38-летнего Янга.
    • 14'
      Вернулся в игру нападающий "Эвертона", но на всякий случай один из запасных игроков гостей начал разминаться. Был уже случай в нынешнем сезоне, когда замена производилась по требованию главного арбитра, если он подозревает сотрясение мозга у футболиста.
    • Травма, повреждение
      13'
      Мартинес поднялся на ноги. Всё ещё видит он сейчас летающих светлячков, но в целом в порядке. Калверт-Льюин в более серьёзном нокдауне, так что ему больше времени надо для прихода в себя.
    • Травма, повреждение
      12'
      После подачи с правого фланга от Дукуре, Калверт-Льюин жёстко столкнулся с Мартинесом. Оба футболиста оказались на газоне, после чего арбитр тут же остановил игру и позвал на поле врачей.
    • 11'
      Уоткинс вошёл на левый край штрафной площади, откуда выполнил пас назад в полукружие на Диаби, который пробивал с голу левой ногой, но мяч полетел высоко на трибуны.
    • 10'
      Мерсисайдцы также уже сбавляют агрессию в попытках высокого прессинга, ожидая, что соперник сам будет терять мяч при попытках обострения игры.
    • 9'
      Постепенно стартовый сумбур на поле начинает стихать. Бирмингемцы принялись сейчас просто пасоваться на своей половине поля, не пытаясь продвигаться вперёд.
    • 8'
      Правым флангом провели свою новую атаку ливерпульцы, откуда также следовала прострельная передача низом в штрафную площадку, но в этой зоне защитники "Астон Виллы" действуют внимательно.
    • Травма, повреждение
      7'
      Соарес получил повреждение, столкнувшись с мощным Дукуре. 6-й номер "виллан" оказался в небольшом нокдауне, но в скором времени должен прийти в себя и продолжить встречу.
    • 6'
      Отмечаем, что аншлаг сегодня собрался на стадионе "Вилла Парк". Несмотря на разгромное поражение в первом туре, бирмингемские болельщики максимально поддерживают своих любимцев.
    • 5'
      Неплохой темп обе команды показывают на первых минут матча, не пытаясь пасоваться поперёк поля, а стараясь поскорее загружать мяч в зону атаки, держа в напряжении оборону соперника.
    • 4'
      В первой контратаке "Эвертона" Айуоби промчался по левому флангу вперёд и выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но Конса там выбил мяч просто в аут.
    • Угловой
      3'
      Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, разыграла команда Унаи Эмери, но до удара по воротам Пикфорда дело так и не дошло.
    • Угловой
      2'
      В первой атаке хозяев Динь пробивал по воротам, но мяч задел защитника у ушёл за лицевую линию. Первый угловой с левого фланга подадут бирмингемцы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:0 Эвертон

    Исход игры
    Астон Вилла
    71.5% (88)
    Ничья
    17.1% (21)
    Эвертон
    11.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    38.2% (47)
    1:0 Астон Вилла
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    2:0 Астон Вилла
    7.3% (9)
    1:2 Эвертон
    6.5% (8)
    0:1 Эвертон
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    3:1 Астон Вилла
    2.4% (3)
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