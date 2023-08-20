Первую атаку левым флангом провели "ириски" во втором тайме, но прострельная передача в центр была выполнена уже после того, как мяч полностью пересёк лицевую линию поля.

Ещё одна попытка атаки "Эвертона" закончилась свистком арбитра, который на этот раз зафиксировал положение "вне игры" у Айуоби.

В новом ускорении Айуоби по правому флангу нигериец схватился за проводящую мышцу на левой ноге и упал. Очевидно, что Шону Дайчу придётся производить теперь ещё одну вынужденную замену.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! Леон Бэйли!!! Аут на левом фланге атаки заработали "вилланы", вбрасывание последовало в штрафную площадку, где Кин коряво двинул по мячу, подарив его Бэйли, а тот не стал отказываться от подарка, мощнейшим ударом метров с восьми прошив Пикфорда.

В гостевом фан-секторе фанаты "Эвертона" решили не продолжать смотреть эту встречу, массово направившись на выход. Фанаты, конечно, это только на словах. На деле же они не остаются с командой в сложные моменты.

Данджума с дальней дистанции пробил по воротам хозяев, но мяч рикошетом ушёл на угловой. После подачи корнера у ворот Мартинеса ничего опасного не произошло.

Вторая замена произошла в составе "Эвертона" в перерыве встречи: вместо Идрисса Гуэйе на поле вышел Льюис Доббин.

Команда Унаи Эмери успокаивает игру, просто пасуясь поперёк поля на своей половине. Но ещё несколько минут до перерыва предстоит поиграть.

Кин в средней зоне потерял позицию, после чего решил не отпускать от себя в отрыв соперника, ударив его сзади по ногам, за что получил жёлтую карточку.

Динь с левого фланга выполнял свою очередную подачу в штрафную площадку, но на неё сейчас никто не успел, так что мяч вышел за боковую линию на противоположном фланге.

С правого фланга теперь последовала слишком высокая подача в штрафную площадь "Эвертона". На этот раз кручёный мяч вышел за лицевую линию.

Жёлтую карточку Гуэйе успел заработать на последних секундах тайма, на чужой половине поля в подкате срезав Макгинна.

Первый тайм окончен! "Астон Вилла" достаточно уверенно разбирается с гостями из Ливерпуля. Отдыхаем...

Уоткинс теперь получил повреждение. Спешил он в контратаке на замыкание прострела с левого фланга, но не успел и влетел ногой в штангу. Было бы серьёзно, если бы не щиток, а так просто синяк останется.

Усталость начали ощущать мерсисайдцы, перестав прессинговать соперников высоко. Слабо верится, что нынешний "Эвертон" сумеет в этом выездном матче осуществить камбек, хотя в футболе всякое случается.

Бирмингемцы, пользуясь моментом, провели позиционную атаку на ворота соперника, но она закончилась не удалом по воротам, а фиксацией фола в атаке со стороны Бэйли.

Ответную атаку "ириски" попытались развить по правому флангу, но безуспешно получилось - мяч выпущен за боковую линию поля.

Заброс из глубины поля следовал к правому краю штрафной площади гостей на Уоткинса, но тому противостояли два защитника, которые сумели не позволить нападающему придумать что-то опасное.

Айуоби с дальней дистанции нанёс первый удар в створ ворот хозяев, но несложен он был для Мартинеса, который сумел намертво поймать мяч.

Длинный заброс вперёд прошёл на забегание Данджумы, но тот не лучшим образом обработал мяч из-за чего оказался в одиночку на фланге.

Сумел всё-таки Данджума дождаться поддержки, обыгрался с Паттерсоном и под острым углом вышел на ворота соперника, но пробить Мартинеса в такой ситуации было сложно.

Угловой с правого фланга не лучшим образом подали мерсисайдцы. Подбор всё же остаётся за ними, так что, по крайней мере, "Астон Вилла" быструю контратаку не проведёт.

39' Уходя в подтрибунное помещение, Калверт-Льюин показал большой палец куда-то на трибуны. Таким образом, видимо, он решил успокоить своих близких, что никаких критический повреждений он не ощущает.

38' Вынужденная замена в составе "Эвертона": вместо травмированного Доминика Калверта-Льюина на поле вышел Арно Данджума.

37' Калверту-Льюину не здоровится. Присел он на газон, показывая, что болит у него повреждённое место на лице. Скорее всего, необходимо будет сейчас произвести вынужденную замену.

36' Подача углового для "Астон Виллы" с левого фланга ничем опасным не закончилась для владений Пикфорда, так что хозяева поля поспешили назад, чтобы поиграть на сдерживание.

35' ОПАСНО! Быструю контратаку "вилланы" провели левым флангом, Динь выполнил навес в штрафную площадь точно на Диаби, который мощно пробил с лёту, но Пикфорд чудом среагировал, парировав мяч в штангу кончиками пальцев.

34' Команда Унаи Эмери уже не особо пытается проявлять агрессию в атаке. Она уже выполнила план минимум на первый тайм, так что может позволить себе расслабиться.

33' Динь в середине поля неудачно попытался сыграть на опережении, в результате чего был вынужден руками останавливать Гарнера, который мог разогнать перспективную атаку для "Эвертона".

32' Айуоби теперь по левому флангу протащил мяч вперёд, но выполнил подачу в центр слишком близко к воротам, так что Мартинес спокойно сыграл на перехвате.

31' Правым флангом "ириски" продвигались вперёд, но передача в район 11-метровой отметки была перехвачена. Бирмингемцы практически без оплошностей сегодня работают в защите.

30' Активность пошла на скамейке запасных "Эвертона". Похоже, что первую замену Шон Дайч произведёт уже в первом тайме.

29' В быстрой контратаке "вилланы" прострелили с правого фланга в центр штрафной площади, где Дуглас аккуратно выполнил скидку на Диаби, но последний пробил недостаточно сильно в левый нижний угол, так что Пикфорд в броске сумел поймать мяч.

28' Подача стандартного положения от флажка следовала в район дальней штанги, но там более чем уверенно на выходе сработал Мартинес, забрав мяч в руки намертво.

27' Янг по левому флангу дошёл практически до чужой лицевой линии, после чего выполнял навесную подачу в центр, но она была блокирована - мяч ушёл на угловой.

26' Пикфорд, кстати, получил жёлтую карточку перед пробитием пенальти, так что этот факт необходимо внести в протокол.

25' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Дуглас Соарес!!!

Здорово пробил Дуглас с точки точно в правый нижний угол ворот. Пикфорд угадал направление удара, но не добрался до мяча, так как очень качественным был удар.

24' Пытается протестовать Пикфорд. Видеоассистентам главного судьи сейчас предстоит разобрать этот эпизод. Но, похоже, решение останется в силе.

23' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЭВЕРТОНА"! Макгинн протащил мяч по левому флангу в атаку и заработал угловой для своей команды. Отбились после первой атаки "ириски", но пошла подача вторым темпом уже с правого фланга, после которой Пикфорд опоздал с выходом и нарушил правила против Уоткинса.

22' Дружно запели на трибунах болельщики "Астон Виллы", который пока что довольны счётом на табло, несмотря на не самую убедительную игру команды Унаи Эмери.

21' Айуоби с левого фланга пасовал в штрафную площадку в направлении Калверта-Льюина, но в борьбе "зажглась свечка", после чего мяч на выходе спокойно забрал Мартинес.

20' Тут же стараются ещё больше прибавить в движении "синие". Но нужно быть осторожней, так как контратаки "Астон Виллы" могут быть чрезвычайно опасными.

18' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Джон Макгинн!!!

По центральной оси Диаби протащил мяч вперёд, отпасовал на правый край штрафной площади на Бэйли, а тот сместился к лицевой линии и прострелил вдоль ворот на Макгинна. Последний в касание переправил мяч в цель. Вряд ли у Пикфорда здесь были какие-то шансы на спасение ворот.

17' "Астон Вилла" букмекерами считается фаворитом этого матча. Перед матчем вероятность победы хозяев оценивалась в более чем 50%. Но по первой трети тайма пока мы наблюдаем даже небольшое преимущество "Эвертона".

16' Со штрафного удара Гарнер выполнил навес в район дальней штанги на Онана, но прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал фол в атаке.

15' Первая жёлтая карточка в матче предъявлена Соареса, который руками в глубине поля остановил убегающего от него 38-летнего Янга.

14' Вернулся в игру нападающий "Эвертона", но на всякий случай один из запасных игроков гостей начал разминаться. Был уже случай в нынешнем сезоне, когда замена производилась по требованию главного арбитра, если он подозревает сотрясение мозга у футболиста.

13' Мартинес поднялся на ноги. Всё ещё видит он сейчас летающих светлячков, но в целом в порядке. Калверт-Льюин в более серьёзном нокдауне, так что ему больше времени надо для прихода в себя.

12' После подачи с правого фланга от Дукуре, Калверт-Льюин жёстко столкнулся с Мартинесом. Оба футболиста оказались на газоне, после чего арбитр тут же остановил игру и позвал на поле врачей.

11' Уоткинс вошёл на левый край штрафной площади, откуда выполнил пас назад в полукружие на Диаби, который пробивал с голу левой ногой, но мяч полетел высоко на трибуны.

10' Мерсисайдцы также уже сбавляют агрессию в попытках высокого прессинга, ожидая, что соперник сам будет терять мяч при попытках обострения игры.

9' Постепенно стартовый сумбур на поле начинает стихать. Бирмингемцы принялись сейчас просто пасоваться на своей половине поля, не пытаясь продвигаться вперёд.

8' Правым флангом провели свою новую атаку ливерпульцы, откуда также следовала прострельная передача низом в штрафную площадку, но в этой зоне защитники "Астон Виллы" действуют внимательно.

7' Соарес получил повреждение, столкнувшись с мощным Дукуре. 6-й номер "виллан" оказался в небольшом нокдауне, но в скором времени должен прийти в себя и продолжить встречу.

6' Отмечаем, что аншлаг сегодня собрался на стадионе "Вилла Парк". Несмотря на разгромное поражение в первом туре, бирмингемские болельщики максимально поддерживают своих любимцев.

5' Неплохой темп обе команды показывают на первых минут матча, не пытаясь пасоваться поперёк поля, а стараясь поскорее загружать мяч в зону атаки, держа в напряжении оборону соперника.

4' В первой контратаке "Эвертона" Айуоби промчался по левому флангу вперёд и выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но Конса там выбил мяч просто в аут.

3' Два угловых подряд, по одному с каждого из флангов, разыграла команда Унаи Эмери, но до удара по воротам Пикфорда дело так и не дошло.

2' В первой атаке хозяев Динь пробивал по воротам, но мяч задел защитника у ушёл за лицевую линию. Первый угловой с левого фланга подадут бирмингемцы.