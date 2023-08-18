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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Астон Вилла
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 47
Астон Вилла 63.8% (30)
X 25.5% (12)
Эвертон 10.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Эвертон
1.80
4.01
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Астон Вилла
Эвертон

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.58
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.42

Среднее время на гол

48
63

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.73
1.46

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
61

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 1 1
Уоткинс Олли 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Эмилиано 1 0
Динь Люка 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3
Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Ньюкасл - Астон Вилла 3:3 Уолсолл - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0 Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лестер - Астон Вилла 1:2 Челси - Астон Вилла 0:2 Астон Вилла - Борнмут 3:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0
Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Эвертон

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 28 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Астон Вилла 63.8% (30)
    X 25.5% (12)
    Эвертон 10.6% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Эвертон
    1.80
    4.01
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Астон Вилла - Эвертон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон

    Исход игры
    Астон Вилла
    63.8% (30)
    Ничья
    25.5% (12)
    Эвертон
    10.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.09% (37)
    Нет
    15.91% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    42.6% (20)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:2 Эвертон
    10.6% (5)
    1:0 Астон Вилла
    6.4% (3)
    3:0 Астон Вилла
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    2:0 Астон Вилла
    4.3% (2)
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