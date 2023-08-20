Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Лейте Диогу . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Крал Алекс нанес удар головой, но Робин Центнер спокойно отбил мяч.

31' Да Коста Данни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Фофана Датро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Хорошую попытку сделал Фофана Датро . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фофана Датро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Онисиво Карим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бехренс Кевин получил желтую карточку от судьи

6' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола