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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Унион Берлин
4:1
Конец матча
Майнц
0'
1:0
1' Гол
Бехренс Кевин
2:0
9' Гол
Бехренс Кевин
10' Желтая карточка
Бехренс Кевин
31' Желтая карточка
Ли Чхэ-Сон
51' Желтая карточка
Кор Доминик
59' Желтая карточка
Да Коста Данни
2:0
62' Не забитый пенальти
Ажорк Людовик
2:1
64' Гол
Каси Антони
3:1
70' Гол
Бехренс Кевин
80' Желтая карточка
Баррейро Леандро
3:1
89' Не забитый пенальти
Ажорк Людовик
90' Желтая карточка
Свенссон Бо
90' Желтая карточка
Ван дер Берг Сепп
4:1
90' Гол
Пантович Милош
90'+7

Ход матча

1'
Бехренс Кевин
(Руссийон Жером)
1:0
9'
Бехренс Кевин
(Лайдуни Аисса)
2:0
10'
Бехренс Кевин
 
31'
 
Ли Чхэ-Сон
51'
 
Кор Доминик
59'
 
Да Коста Данни
60'
 
Ван дер Берг Сепп
Кор Доминик
60'
 
Груда Брайан
Онисиво Карим
62'
2:0
Ажорк Людовик
64'
2:1
Каси Антони
66'
Бекер Шеральдо
Фофана Датро
 
66'
Госенс Робин
Руссийон Жером
 
70'
Бехренс Кевин
(Бекер Шеральдо)
3:1
75'
 
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
76'
Пантович Милош
Ааронсон Бренден
 
80'
 
Баррейро Леандро
81'
 
Краусс Том
Стах Антон
81'
 
Вайпер Нельсон
Да Коста Данни
89'
3:1
Ажорк Людовик
89'
Фолланд Кевин
Бехренс Кевин
 
89'
Кемляйн Алеша
Лайдуни Аисса
 
90'
 
Свенссон Бо
90'
 
Ван дер Берг Сепп
90'
Пантович Милош
(Фолланд Кевин)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 350 Количество передач 426
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Унион Берлин 88.4% (107)
X 5% (6)
Майнц 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
26
Руссийон
Жером
33
Крал
Алекс
20
Лайдуни
Аисса
7
Ааронсон
Бренден
11
Фофана
Датро
17
Бехренс
Кевин
27
Центнер
Робин
31
Кор
Доминик
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
19
Каси
Антони
9
Онисиво
Карим
17
Ажорк
Людовик
7
Чхэ-Сон
Ли
II
Унион Берлин
3-4-1-2
Майнц
3-4-3

История личных встреч

Унион Берлин
Майнц

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:3

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 3 3
Пантович Милош 1 1
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0
Лайдуни Аисса 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каси Антони 1 1

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехренс Кевин 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Бо 1 0
Да Коста Данни 1 0
Кор Доминик 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Баррейро Леандро 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Майнц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2
Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0
Майнц
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6
Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1

Результаты матчей

Унион Берлин
Майнц

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дармштадт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
4.
Дармштадт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 3
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Свенссон Бо 1
Майнц Да Коста Данни 1
Майнц Кор Доминик 1
Унион Берлин Бехренс Кевин 1
Вердер Дукш Марвин 1
Весь список
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    Прогнозы 121
    Унион Берлин 88.4% (107)
    X 5% (6)
    Майнц 6.6% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 4:1 Майнц

    Исход игры
    Унион Берлин
    88.4% (107)
    Ничья
    5% (6)
    Майнц
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (75)
    Меньше
    34.21% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    51.2% (62)
    1:0 Унион Берлин
    15.7% (19)
    2:0 Унион Берлин
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    5% (6)
    3:1 Унион Берлин
    5% (6)
    1:2 Майнц
    3.3% (4)
    0:3 Майнц
    1.7% (2)
    0:1 Майнц
    1.7% (2)
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