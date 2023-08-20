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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
Ленинградец
 
Позже
Акрон
Прогнозы 125
Ленинградец 8.8% (11)
X 16% (20)
Акрон 75.2% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Акрон
4.00
3.30
2.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ленинградец
Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиронкин Виталий 1 0.2
Суханов Эдуард 1 (1) 0.2
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.8
Килин Антон 3 0.6
Песегов Евгений 1 0.2
Азаров Владимир 1 0.2
Понсе Андрес 1 0.2
Галкин Владислав 1 0.2
Савичев Константин 1 (1) 0.2

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костин Сергей 1 0
Маркин Михаил 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Суханов Эдуард 1 0
Каптилов Валерий 1 0
Левин Максим 1 0
Бачинский Максим 1 0
Шепелев Владислав 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 2 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Килин Антон 1 0
Хубаев Давид 1 0
Понсе Андрес 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Данилин Кирилл 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Акрон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Ленинградец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
8
Ленинградец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Акрон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3
Акрон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4
Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0

Результаты матчей

Ленинградец
Акрон

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 Заявка 6 4 1 1 6 - 6 13
2.
Акрон
 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
4.
Алания
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Тюмень
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
7.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
8.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
14.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
Сокол
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
9.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
3.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Тюмень
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Сокол Сасин Дмитрий 3
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В одном из матчей 6-го тура Первой лиги между собой сыграют "Ленинградец" и "Акрон". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 37 минут.



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  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 125
Ленинградец 8.8% (11)
X 16% (20)
Акрон 75.2% (94)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Акрон
4.00
3.30
2.19
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Где смотреть матч Ленинградец - Акрон онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ленинградец - Акрон

Исход игры
Ленинградец
9.5% (12)
Ничья
15.9% (20)
Акрон
74.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
56.41% (66)
Нет
43.59% (51)
Популярный счёт
1:2 Акрон
34.1% (43)
0:1 Акрон
19% (24)
0:2 Акрон
15.9% (20)
1:1 Ничья
12.7% (16)
1:0 Ленинградец
4% (5)
2:1 Ленинградец
2.4% (3)
1:3 Акрон
1.6% (2)
0:3 Акрон
1.6% (2)
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