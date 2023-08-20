Тур: 6.
Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ильин СергейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Левин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кирьяков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Хубаев ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
Бомбардиры внутри турнира
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиронкин Виталий
|1
|0.2
|Суханов Эдуард
|1 (1)
|0.2
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|4 (1)
|0.8
|Килин Антон
|3
|0.6
|Песегов Евгений
|1
|0.2
|Азаров Владимир
|1
|0.2
|Понсе Андрес
|1
|0.2
|Галкин Владислав
|1
|0.2
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.2
Карточки
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костин Сергей
|1
|0
|Маркин Михаил
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Суханов Эдуард
|1
|0
|Каптилов Валерий
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Бачинский Максим
|1
|0
|Шепелев Владислав
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Килин Антон
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
Результаты матчей
Ленинградец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Акрон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Ленинградец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
8
Ленинградец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Акрон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
2
8
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ленинградец
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1
Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 Сочи - Ленинградец 4:1 Ленинградец - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Муром - Ленинградец 1:1 Ленинградец - Спартак Кострома 3:0 Торпедо Владимир - Ленинградец 0:4 Ленинградец - Чертаново 0:0 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Спартак Кострома - Ленинградец 0:2 Ленинградец - Торпедо Владимир 2:1 Чертаново - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Ленинградец - Муром 1:1 Иртыш Омск - Ленинградец 0:3
Акрон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4
Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0 Велес Москва - Акрон 1:2 Акрон - Алания 0:0 Рубин - Акрон 3:2 Акрон - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар - Акрон 0:0 ФК Кубань - Акрон 1:1 Акрон - Нефтехимик 0:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0
Результаты матчей
Ленинградец
Акрон
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ленинградец
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|2.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
- — Выход в Премьер-лигу
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|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|3
|Шинник
|Рубцов Илья
|3
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 2
|Сокол
|Сасин Дмитрий
|3
|Енисей
|Стежко Виталий
|3
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ленинградец - Акрон
Исход игры
Ленинградец
9.5% (12)
Ничья
15.9% (20)
Акрон
74.6% (94)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (52)
Меньше
55.56% (65)
Обе команды забьют
Да
56.41% (66)
Нет
43.59% (51)
Популярный счёт
1:2 Акрон
34.1% (43)
0:1 Акрон
19% (24)
0:2 Акрон
15.9% (20)
1:1 Ничья
12.7% (16)
1:0 Ленинградец
4% (5)
2:1 Ленинградец
2.4% (3)
1:3 Акрон
1.6% (2)
0:3 Акрон
1.6% (2)
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