Второй тайм начался! Иван Тимошенко появляется на поле Амура Калмыкова.

Турищев приближается к штрафной соперника по центру и пробивает метров с 23 - мяч становится добычей Солдатенко.

Тарба получает предупреждение за жесткий фол против Воропаева на фланге.

Штрафной с левого фланга подает "Родина", но особой остроты этот "стандарт" не принес.

Крижан не успевает по флангу за рывком Гиоргобиани и ценой карточки срывает атаку "Алании".

Гиоргобиани со штрафного исполняет диагональный перевод на правый край штрафной, но Багаеву не удается добраться до мяча.

Уэсли замыкает подачу Юдинцева с правого фланга мощным ударом головой - мяч проходит рядом со штангой.

Пошел в районе стадиона спартаковской академии дождь, не самые простые условия в эти минуты.

До перерыва у нас остается всего несколько минут, в целом футбол равный, а счёт на табло закономерный.

Машуков получает желтую карточку за жесткий фол против Юдинцева у чужого углового флага.

Машуков получает мяч в районе радиуса штрафной и наносит удар - снаряд после касания защитника прошел рядом с "девяткой".

После навеса с углового Чочиев скидывает мяч от лицевой линии, Плиев атакует ворота первым касанием, но Айдаров свои ворота спасает.

Одну минуту добавляет Сергей Иванов к основному времени первого тайма.

37' Последние минуты уже проходят с преимуществом "Алании", но реальных моментов владикавказцам создать не удается.

35' Угловой на левом фланге гости разыграли не очень здорово, Турищев удается заблокировать подачу Шавлохова.

34' Калмыков проходит по левому флангу и исполняет подачу в штрафную, которая не становится точной.

33' Пробивает Гиоргобиани со штрафного чуть выше перекладины, хотя Айдаров, судя по всему, ситуацию контролировал.

31' Царукян взял игру на себя и заработал опасный штрафной метрах в 22 и практически по центру.

30' Никак "Алании" не удается вернуть мяч себе, Тарба в попытке отбора правила нарушает.

28' Ткачёв получает мяч на правом краю штрафной и пытается отдать передачу в центр, но защитники "Алании" разряжают обстановку.

26' Пытается "Родина" в эти минуты установить контроль над мячом, правда, проникновений в финальную треть не так много.

24' Калмыков становится адресатом передачи в чужую штрафную, но в момент паса Амур оказался в положении "вне игры".