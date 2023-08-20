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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
Родина Москва
1:1
Второй тайм: 54'
Алания
0'
1:0
14' Гол
Клещенко Александр
1:1
20' Гол
Гиоргобиани Николай
43' Желтая карточка
Машуков Ислам
49' Желтая карточка
Тарба Заур
51' Желтая карточка
Кризан Митя

Ход матча

14'
Клещенко Александр
1:0
20'
1:1
Гиоргобиани Николай
43'
 
Машуков Ислам
46'
Тимошенко Иван
Калмыков Амур
 
49'
 
Тарба Заур
51'
Кризан Митя
 
Прогнозы 151
Родина Москва 13.2% (20)
X 35.8% (54)
Алания 51% (77)
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3.25
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Алания

История личных встреч

Родина Москва
Алания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 3 (1) 0.5
Клещенко Александр 1 0.17
Гордюшенко Астемир 1 0.17
Калмыков Амур 1 0.17
Куль Руслан 1 (1) 0.17
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 3 (1) 0.5
Гиоргобиани Николай 2 0.33
Цараев Алан 1 0.17
Гурциев Батраз 1 (1) 0.17

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Калмыков Амур 2 0
Клещенко Александр 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Камышев Илья 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 1 1
Багаев Алан 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Караев Давид 1 0
Машуков Ислам 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Родина Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0
Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1

Результаты матчей

Родина Москва
Алания

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 0:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
2.
Сокол
 Заявка 6 4 1 1 6 - 6 13
3.
Алания
 1:1 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
7.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
8.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
10.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Родина Москва
 1:1 Заявка 6 1 4 1 7 - 5 7
14.
Ленинградец
 0:0 Заявка 6 1 3 2 2 - 6 6
15.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Акрон
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Алания
 1:1 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
Сокол
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Родина Москва
 1:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
9.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Ленинградец
 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
3.
Акрон
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
4.
Ленинградец
 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
6.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Алания
 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12.
Родина Москва
 1:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Сокол Сасин Дмитрий 3
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Гиоргобиани со штрафного исполняет диагональный перевод на правый край штрафной, но Багаеву не удается добраться до мяча.
  • Травма, повреждение
    52'
    Помощь врачей потребовалась Гиоргобиани, но игру пострадавший продолжить сможет.
  • Желтая карточка
    51'
    Крижан не успевает по флангу за рывком Гиоргобиани и ценой карточки срывает атаку "Алании".
  • 50'
    Штрафной с левого фланга подает "Родина", но особой остроты этот "стандарт" не принес.
  • Желтая карточка
    48'
    Тарба получает предупреждение за жесткий фол против Воропаева на фланге.
  • 47'
    Турищев приближается к штрафной соперника по центру и пробивает метров с 23 - мяч становится добычей Солдатенко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! Иван Тимошенко появляется на поле Амура Калмыкова.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Сергей Иванов к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    После навеса с углового Чочиев скидывает мяч от лицевой линии, Плиев атакует ворота первым касанием, но Айдаров свои ворота спасает.
  • 43'
    Машуков получает мяч в районе радиуса штрафной и наносит удар - снаряд после касания защитника прошел рядом с "девяткой".
  • Желтая карточка
    42'
    Машуков получает желтую карточку за жесткий фол против Юдинцева у чужого углового флага.
  • 41'
    До перерыва у нас остается всего несколько минут, в целом футбол равный, а счёт на табло закономерный.
  • Дождь
    40'
    Пошел в районе стадиона спартаковской академии дождь, не самые простые условия в эти минуты.
  • 38'
    Уэсли замыкает подачу Юдинцева с правого фланга мощным ударом головой - мяч проходит рядом со штангой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Последние минуты уже проходят с преимуществом "Алании", но реальных моментов владикавказцам создать не удается.
    • Угловой
      35'
      Угловой на левом фланге гости разыграли не очень здорово, Турищев удается заблокировать подачу Шавлохова.
    • 34'
      Калмыков проходит по левому флангу и исполняет подачу в штрафную, которая не становится точной.
    • 33'
      Пробивает Гиоргобиани со штрафного чуть выше перекладины, хотя Айдаров, судя по всему, ситуацию контролировал.
    • Фол, нарушение
      31'
      Царукян взял игру на себя и заработал опасный штрафной метрах в 22 и практически по центру.
    • Фол, нарушение
      30'
      Никак "Алании" не удается вернуть мяч себе, Тарба в попытке отбора правила нарушает.
    • 28'
      Ткачёв получает мяч на правом краю штрафной и пытается отдать передачу в центр, но защитники "Алании" разряжают обстановку.
    • 26'
      Пытается "Родина" в эти минуты установить контроль над мячом, правда, проникновений в финальную треть не так много.
    • Офсайд
      24'
      Калмыков становится адресатом передачи в чужую штрафную, но в момент паса Амур оказался в положении "вне игры".
    • 23'
      Еще одна атака "Алании" завершается дальним ударом в исполнении Царукяна - мяч проходит рядом со штангой.
    • 22'
      В прошлых матчах ворота "Родины" защищал Алексей Городовой, но сегодня тренерский штаб хозяев решил голкипера поменять. Пока это решение себя не оправдывает.
    • Описание гола
      20'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! НИКОЛАЙ ГИОРГОБИАНИ!
      Отвечает "Алания" шикарным мячом в исполнении Гиоргобиани! Хабалов выбивает мяч на чужую половину, Николай цепляется и пробивает метров с 40, а Айдаров выручить не смог!
    • 18'
      Багаев после навеса со штрафного переигрывает в воздухе оппонента, однако пробивает головой рядом со штангой.
    • Фол, нарушение
      17'
      Чочиеву достается на фланге после подката Уэсли, штрафной неподалеку от углового флага зарабатывает "Алания".
    • 15'
      Были у скамейки "Алании" претензии по поводу вероятного офсайда у Клещенко, неплохо было бы посмотреть повтор с офсайдной камеры.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЕКСАНДР КЛЕЩЕНКО!
      После навеса с углового и скидки Уэсли Крижан мощно пробил с 13 метров, Солдатенко отбил мяч во вратарскую, а на добивании первым был Клещенко!
    • Опасный момент
      13'
      Калмыков врывается в штрафную с правого края и низом пробивает в ближний угол - Солдатенко отбивает мяч на угловой!
    • 12'
      Пока без ворот проходит стартовый отрезок встречи, особых моментов у нас пока не возникает.
    • 11'
      Ткачёв добирается до штрафной соперника и отдает передачу чуть назад на Уэсли, который крайне неудачно подработал мяч, позволив сыграть защитнику.
    • 9'
      Напомним, что в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами со счётом 3:1, посмотрим, сколько мячей смогут организовать команды сегодня.
    • 8'
      Неплохо комбинирует "Алания" на подступах к штрафной, но в итоге защитники "Родины" не пускают оппонентов к воротам.
    • 7'
      Вертикальный заброс в направлении Шавлохова исполняет Царукян, однако Айдаров выходит за пределы штрафной и опережает соперника.
    • 6'
      Передачу в направлении Машукова исполняет один из партнеров, но Ислама добраться до мяча не удается.
    • 5'
      А вот у "Родины" после крупной победы в стартовом туре выиграть никак не удается, застревает команда Дмитрия Парфёнова достаточно низко.
    • 4'
      Напомним, что "Алания" в прошлом туре добилась победы над "Торпедо", благодаря чему вернулась в топ-4, пока у команды Олега Василенко 10 очков.
    • Фол, нарушение
      3'
      Теряет мяч "Родина" в центре поля, Чочиев укрывает его корпусом и вынуждает Уэсли сфолить.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в сегодняшнем матче заработали хозяева, после навеса Гордюшенко Турищев пробил головой, но мяч прошел выше перекладины.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги "Родина" принимает "Аланию". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.5% пользователей.
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    Прогнозы 151
    Родина Москва 13.2% (20)
    X 35.8% (54)
    Алания 51% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Алания
    3.10
    3.25
    3.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 1:1 Алания

    Исход игры
    Родина Москва
    13.2% (20)
    Ничья
    35.8% (54)
    Алания
    51% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.88% (49)
    Меньше
    58.12% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    83.76% (98)
    Нет
    16.24% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (49)
    1:2 Алания
    19.2% (29)
    2:1 Родина Москва
    8.6% (13)
    0:1 Алания
    8.6% (13)
    1:0 Родина Москва
    3.3% (5)
    1:3 Алания
    2% (3)
    2:4 Алания
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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