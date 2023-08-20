Тур: 6.
1:1
Второй тайм: 54'
0'
1:0
14' ГолКлещенко Александр
1:1
20' ГолГиоргобиани Николай
43' Желтая карточкаМашуков Ислам
49' Желтая карточкаТарба Заур
51' Желтая карточкаКризан Митя
Ход матча
14'
20'
43'
49'
51'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кризан МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Куль РусланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Караев ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Василенко Олег
История личных встреч
Родина Москва
Алания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|3 (1)
|0.5
|Клещенко Александр
|1
|0.17
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.17
|Калмыков Амур
|1
|0.17
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.17
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|3 (1)
|0.5
|Гиоргобиани Николай
|2
|0.33
|Цараев Алан
|1
|0.17
|Гурциев Батраз
|1 (1)
|0.17
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Заурбек
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Калмыков Амур
|2
|0
|Клещенко Александр
|1
|0
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Фищенко Руслан
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гиоргобиани Николай
|1
|1
|Багаев Алан
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Мельников Степан
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Царукян Валерий
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Родина Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0
Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1
Результаты матчей
Родина Москва
Алания
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 6
|13
|3.
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|1:1 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|2 - 6
|6
|15.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|2.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|3.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|6.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|3
|Шинник
|Рубцов Илья
|3
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|3
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 2
|Сокол
|Сасин Дмитрий
|3
|Енисей
|Стежко Виталий
|3
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва 1:1 Алания
Исход игры
Родина Москва
13.2% (20)
Ничья
35.8% (54)
Алания
51% (77)
Тотал 2.5
Больше
41.88% (49)
Меньше
58.12% (68)
Обе команды забьют
Да
83.76% (98)
Нет
16.24% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:2 Алания
19.2% (29)
2:1 Родина Москва
8.6% (13)
0:1 Алания
8.6% (13)
1:0 Родина Москва
3.3% (5)
1:3 Алания
2% (3)
2:4 Алания
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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