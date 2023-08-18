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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
Родина Москва
 
Позже
Алания
Прогнозы 44
Родина Москва 22.7% (10)
X 40.9% (18)
Алания 36.4% (16)
Все прогнозы

История личных встреч

Родина Москва
Алания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 3 (1) 0.6
Гордюшенко Астемир 1 0.2
Калмыков Амур 1 0.2
Куль Руслан 1 (1) 0.2
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 3 (1) 0.6
Гиоргобиани Николай 1 0.2
Цараев Алан 1 0.2
Гурциев Батраз 1 (1) 0.2

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Калмыков Амур 2 0
Клещенко Александр 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Камышев Илья 1 0
Воропаев Артём 1 0
Фищенко Руслан 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гиоргобиани Николай 1 1
Багаев Алан 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Караев Давид 1 0
Цараев Алан 1 0
Мельников Степан 1 0
Кобесов Давид 1 0
Царукян Валерий 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Родина Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Родина Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Алания
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0
Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Родина Москва - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Родина Москва 0:1 Родина Москва - ФК Кубань 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Родина Москва - Уфа 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1 Родина Москва - КАМАЗ 2:2 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3 Краснодар-2 - Родина Москва 1:0
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Алания 1:0 Алания - КАМАЗ 2:0 Алания - Нефтехимик 1:0
Черноморец Нв - Алания 1:1 Шахтёр Солигорск - Алания 0:1 Энергетик-БГУ - Алания 1:2 Динамо Махачкала - Алания 1:2 Алания - Балтика 3:1 Акрон - Алания 0:0 Алания - Краснодар-2 5:2 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Алания - Арсенал Тула 2:1 Шинник - Алания 0:1 Алания - Волгарь 2:2 Велес Москва - Алания 1:2 КАМАЗ - Алания 1:0 Алания - Рубин 0:0 Волга Ульяновск - Алания 2:1 Алания - ФК Кубань 1:1

Результаты матчей

Родина Москва
Алания

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Алания
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 5 - 6 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
11.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
12.
Шинник
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
14.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Алания Машуков Ислам 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Нефтехимик Денисов Роман 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 44
    Родина Москва 22.7% (10)
    X 40.9% (18)
    Алания 36.4% (16)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Родина Москва - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Родина Москва - Алания

    Исход игры
    Родина Москва
    24.4% (11)
    Ничья
    40% (18)
    Алания
    35.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    86.36% (38)
    Нет
    13.64% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (16)
    1:2 Алания
    24.4% (11)
    2:1 Родина Москва
    20% (9)
    0:1 Алания
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Родина Москва
    Алания
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