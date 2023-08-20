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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 20.
Васко да Гама
1:0
Первый тайм: 20'
Атлетико Минейро
1
Лео
Жардим
30
Бамбу
Робсон
17
Медель
Гари
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
23
Jose
Gabriel
18
Паулиньо
Жозе
21
Пракседес
Бруно
11
Gabriel
Pec
77
Кампуш
Сержинью
99
Pablo
Vegetti
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
17
Igor
Gomes
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Васко да Гама
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Васко да Гама
Атлетико Минейро

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
БСА
2:1
БСА
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:1
СA
6:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.1

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.86
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

48
86

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 3 0.16
Раул Педро 2 0.11
Pablo Vegetti 2 (1) 0.11
Jair II 2 (2) 0.11
Кампуш Сержинью 1 0.05
Rayan 1 0.05
Галарса Матиас 1 0.05
Сантос Андрей 1 0.05
_Erick Marcus 1 0.05
Cauan Barros 1 0.05
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0
Luca Orellano 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (2) 0.35
Паулиньо Жозе 5 0.25
Павон Кристиан 3 (1) 0.15
Hyoran 2 0.1
Варгас Эдуардо 1 0.05
Кардек Алан 1 0.05
Лемос Маурисио 1 0.05
Сарачо Федерико 1 0.05
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 5 0
Бамбу Робсон 4 0
Manuel Capasso 3 0
Раул Педро 3 0
Lucas Piton 3 0
Gabriel Pec 3 0
Сантос Андрей 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Ramon Diaz 1 1
Leo XV 2 0
Rayan 2 0
Лео Жардим 2 0
Luca Orellano 2 0
Jose Gabriel 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Eguinaldo 2 0
Mateus Cocao 2 0
Тейшейра Алекс 1 0
Медель Гари 1 0
Алвес Родриго 1 0
Пракседес Бруно 1 0
Галарса Матиас 1 0
Гомес Марлон 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
_Erick Marcus 1 0
Vitor Ze 1 0
Cauan Barros 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 6 1
Лемос Маурисио 6 1
Павон Кристиан 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Батталья Родриго 4 0
Жемерсон де Жесус 4 0
Hyoran 4 0
Отавио II 4 0
Варгас Эдуардо 3 0
Эверсон 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Арана Гильерме 1 1
Эдуардо Коудет 2 0
Rubens 2 0
Луис Фелипе Сколари 0 1
Кардек Алан 1 0
Ревер Умберто 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Rabello 1 0
Франко Алан 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Matheus Mendes 1 0
Alisson Santana 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
1
Васко да Гама
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
5

Волевые поражения

5
9
Васко да Гама
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Атлетико Минейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
5
42%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
33%
3
27%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
21%
5
24%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90

Пропущено

29
18
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
7%
4
22%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
9
31%
4
22%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
21%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Васко да Гама - Крузейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Васко да Гама
Атлетико Минейро

Точный счет

0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
5
3
15
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
4.
Гремио
 18 10 3 5 28 - 23 33
5.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 24 32
6.
Ред Булл Брагантино
 19 8 8 3 27 - 17 32
7.
Атлетико Паранаэнсе
 19 9 4 6 28 - 22 31
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 0:1 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 19 6 6 7 21 - 22 24
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 6 6 8 17 - 24 24
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
17.
Сантос
 19 4 6 9 19 - 31 18
18.
Васко да Гама
 1:0 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 19 3 5 11 18 - 36 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
12.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 0:1 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 1:0 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
3.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
4.
Атлетико Минейро
 0:1 11 4 3 4 11 - 8 15
5.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
10.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
12.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
13.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 1:0 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Сантос Rodrigo Fernandez2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 5'
    Pablo Vegetti сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Кампуш Сержинью бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Васко да Гама
Ничья
Атлетико Минейро
3.04
3.80
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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