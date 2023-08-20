Тур: 20.
1:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Бамбу
Робсон
17
Медель
Гари
3
Leo
XV
23
Jose
Gabriel
11
Gabriel
Pec
22
Эверсон
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
-
17 Медель ГариЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gabriel PecНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
-
31 РоссиПолузащитник
-
-
-
88 Cauan Barros
-
85 Mateus Cocao
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
49 Patrick I
-
-
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Васко да Гама
Атлетико Минейро
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
22 матча
40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.1
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.86
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
48
86
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|3
|0.16
|Раул Педро
|2
|0.11
|Pablo Vegetti
|2 (1)
|0.11
|Jair II
|2 (2)
|0.11
|Кампуш Сержинью
|1
|0.05
|Rayan
|1
|0.05
|Галарса Матиас
|1
|0.05
|Сантос Андрей
|1
|0.05
|_Erick Marcus
|1
|0.05
|Cauan Barros
|1
|0.05
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
|Luca Orellano
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (2)
|0.35
|Паулиньо Жозе
|5
|0.25
|Павон Кристиан
|3 (1)
|0.15
|Hyoran
|2
|0.1
|Варгас Эдуардо
|1
|0.05
|Кардек Алан
|1
|0.05
|Лемос Маурисио
|1
|0.05
|Сарачо Федерико
|1
|0.05
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Батталья Родриго
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|5
|0
|Бамбу Робсон
|4
|0
|Manuel Capasso
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Gabriel Pec
|3
|0
|Сантос Андрей
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Ramon Diaz
|1
|1
|Leo XV
|2
|0
|Rayan
|2
|0
|Лео Жардим
|2
|0
|Luca Orellano
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Eguinaldo
|2
|0
|Mateus Cocao
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Пракседес Бруно
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Vitor Ze
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|6
|1
|Лемос Маурисио
|6
|1
|Павон Кристиан
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Батталья Родриго
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Отавио II
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|3
|0
|Эверсон
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Арана Гильерме
|1
|1
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Луис Фелипе Сколари
|0
|1
|Кардек Алан
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
1
Васко да Гама
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
5
Волевые поражения
5
9
Васко да Гама
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Атлетико Минейро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Пропущено
12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
5
42%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
3
33%
3
27%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
2
12%
2
20%
46-60
2
12%
1
10%
61-75
5
29%
29%
3
30%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
7 Не забивали 6
3
21%
5
24%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
29
18
16 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
7%
4
22%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
9
31%
4
22%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
6
21%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Коринтианс - Васко да Гама 3:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Васко да Гама - Крузейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Куяба 1:0 Васко да Гама - Гойяс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Атлетико Минейро - Байя 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гойяс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:2 Либертад - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Васко да Гама
Атлетико Минейро
Точный счет
0:1
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
145
315
613
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|35 - 11
|48
|2.
|20
|10
|7
|3
|36 - 17
|37
|3.
|20
|10
|4
|6
|28 - 20
|34
|4.
|18
|10
|3
|5
|28 - 23
|33
|5.
|19
|9
|5
|5
|31 - 24
|32
|6.
|19
|8
|8
|3
|27 - 17
|32
|7.
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|8.
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|9.
|20
|8
|4
|8
|21 - 23
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|11.
|0:1
|20
|7
|6
|7
|22 - 18
|27
|12.
|20
|6
|7
|7
|20 - 17
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|21 - 22
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|17 - 24
|24
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|19
|4
|6
|9
|18 - 25
|18
|17.
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|18.
|1:0
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|19.
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|20.
|19
|2
|4
|13
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|6.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|7.
|10
|5
|4
|1
|15 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|1:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|3.
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|4.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|5.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|10.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8