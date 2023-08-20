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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
СКА-Хабаровск
0:0
Перерыв
Черноморец Нв
0'
34' Желтая карточка
Хагур Руслан

Ход матча

34'
 
Хагур Руслан
Прогнозы 130
СКА-Хабаровск 84.6% (110)
X 10% (13)
Черноморец Нв 5.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Черноморец Нв
1.87
3.80
6.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:3
ТМС
3:1
ПД
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 3 0.5
Кожемякин Олег 2 0.33
Алиев Саид 1 0.17
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.33
Руденко Владислав 1 0.17
Саадуев Шамиль 1 0.17
Абакаров Магомед 1 0.17

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 2 0
Бавин Юрий 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Бегун Дмитрий 2 0
Петров Илья 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Покидышев Николай 1 0
Яо Жан Шарль I 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараев Виктор 2 0
Фомин Денис 1 0
Коробов Дмитрий 1 0
Хагур Руслан 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Фролкин Даниил 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
СКА-Хабаровск
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0
СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0
Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба Майкоп - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол
 Заявка 6 4 1 1 6 - 6 13
2.
Акрон
 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
3.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
4.
Алания
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
7.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
8.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
11.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
14.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
Сокол
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
9.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
11.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
11.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Сокол Сасин Дмитрий 3
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    "СКА-Хабаровск" - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Симонян от углового флага покатил мяч на Бавина, а после ответной передачи прострелил слева в штрафную площадь. Рукас махнул ногой мимо мяча.
  • Фол, нарушение
    45'
    Бавин в центре поля сбил Коробова.
  • Угловой
    45'
    Маклаков от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи навешивать не стал. Пришлось Ивану откатывать мяч назад.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Сараев в первом тайме.
  • 45'
    Савинов слева с восемнадцати метров несильно пробил в дальний угол. Фролкин без проблем остановил мяч, не забирая его в руки.
  • Фол, нарушение
    44'
    Будагян в центре поля наказан за задержку мяча. Свободный пробьют хозяева.
  • 43'
    После навеса слева Симонян головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    42'
    Савинов на чужой половине поля прихватил руками Будагяна.
  • 41'
    Антонов слева пяткой сделал передачу в штрафную площадь на Делькина, но Покидышев сыграл внимательно и мяч перехватил.
  • 40'
    Удар Антонова слева с четырнадцати метров соперники заблокировали.
  • 39'
    Симонян справа отправил к воротам Кирилла Никитина, проход которого смог прервать Маклаков.
  • Фол, нарушение
    38'
    Бавин у чужой штрафной площади ударил по ногам Коробова.
  • Фол, нарушение
    37'
    Бавин слева сделал заброс в штрафную площадь на Симоняна, которому Кумбурович не позволил добраться до мяча. Артём завалил Николу на газон.
  • Желтая карточка
    36'
    Хагур на фланге сбил Савинова и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      35'
      Симонян у чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Опасный момент
      34'
      Удар Андрея Никитина слева с семнадцати метров в дальний угол Фролкин отразил.
    • Угловой
      33'
      Симонян от углового флага навесил к воротам. Рукас вверху не добрался до мяча головой, а после скидки Кожемякина Томас ногой из офсайда пробил рядом с правой штангой.
    • 32'
      Удар Кутового справа из пределов штрафной площади заблокировал Кумбурович.
    • 31'
      Навес Андрея Никитина слева в центр штрафной площади нейтрализовал Гречкин.
    • 30'
      Кирилл Никитин не позволил Маклакову доставить мяч вперёд по левому флангу.
    • Травма, повреждение
      28'
      Саадуев в верховой борьбе перед своими воротами получил повреждение. Медики вышли на поле и приложили лёд к голове Шамиля.
    • Угловой
      27'
      После следующей подачи Симоняна от углового флага последовала скидка к дальней штанге, где Рукасу не удалось добраться до мяча.
    • 26'
      Симонян от углового флага навесил к воротам, откуда Кубморович выбил мяч на Андрея Никитина. Защитник с двенадцати метров пробил под перекладину, а Фролкин справился.
    • 24'
      Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды. Небольшая пауза в матче.
    • 23'
      Делькин после заброса вперёд от Саадуева сделал скидку на Антонова. Антон первым касанием с линии штрафной площади бить не решился, а второго касания соперники сделать не дали полузащитнику "Черноморца".
    • Фол, нарушение
      22'
      Маклаков у чужой штрафной площади придержал руками Кирилла Никитина.
    • 21'
      Делькин справа навесил на Будагяна, который в высоком прыжке не смог достать мяч головой.
    • Фол, нарушение
      20'
      Кирилл Никитин у центрального круга подтолкнул в спину Будагяна.
    • Угловой
      19'
      Симонян от углового флага навесил на Рукаса, который головой с отскоком от газона пробил под перекладину. Фролкин смог отбить мяч.
    • 18'
      Андрей Никитина слева навесил на Симоняна, который головой не смог направить мяч в сторону ворот.
    • 17'
      Хагур не позволил Андрею Никитину слева доставить мяч к воротам.
    • 16'
      Кумбурович не позволил Кутовому слева выбежать к воротам. Никола смог выбить мяч за пределы от Максима.
    • Угловой
      15'
      Кирилл Никитин от углового флага покатил мяч на Симоняна, чью подачу справа к воротам соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      14'
      Бавин в центре поля подтолкнул в спину Коробова.
    • 13'
      Новороссийцы перешли на левый фланг, где дирижёром выступил Будагян. И отсюда к воротам никто передач сделать не решился.
    • 12'
      Коробов справа пораздавал пасы партнёрам, но навес к воротам так никто исполнить и не решился.
    • 10'
      Саадуев справа прошёл вперёд, но у угла штрафной площади не удержался на ногах. Не приспособились пока гости к искусственному покрытию в Хабаровске.
    • 9'
      Фролкин забрал мяч в руки после навеса слева от Кирилла Никитина.
    • 8'
      В начале встречи команды стараются активно действовать впереди. Игру можно назвать равной с минимальным перевесом в сторону хозяев.
    • 7'
      Кутовой получил мяч в штрафной площади, но Фролкин оказался рядом и смог сыграть руками.
    • 6'
      Покидышев справа с дальней дистанции пробил левее ворот.
    • 5'
      После навеса справа Симонян немного неточно исполнил скидку на Кирилла Никитина.
    • Угловой
      4'
      Панамарев от углового флага навесить не смог. Поскользнулся Никита при подаче, и мяч полетел за пределы поля.
    • 3'
      Навес Саадуева справа к воротам соперники заблокировали. Гости заработали первый угловой удар в матче.
    • 2'
      "СКА-Хабаровск" играет в чёрно-бордовой форме, "Черноморец" - в бело-синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на стадионе имени Владимира Ильича Ленина!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «СКА-Хабаровск» и новороссийский «Черноморец». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    Прогнозы 130
    СКА-Хабаровск 84.6% (110)
    X 10% (13)
    Черноморец Нв 5.4% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Черноморец Нв
    1.87
    3.80
    6.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск 0:0 Черноморец Нв онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск 0:0 Черноморец Нв

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    84.6% (110)
    Ничья
    10% (13)
    Черноморец Нв
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.3% (36)
    Меньше
    68.7% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    36.2% (47)
    2:1 СКА-Хабаровск
    21.5% (28)
    2:0 СКА-Хабаровск
    16.2% (21)
    1:1 Ничья
    7.7% (10)
    3:1 СКА-Хабаровск
    2.3% (3)
    3:0 СКА-Хабаровск
    1.5% (2)
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    Черноморец Нв
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