Будагян в центре поля наказан за задержку мяча. Свободный пробьют хозяева.

Савинов слева с восемнадцати метров несильно пробил в дальний угол. Фролкин без проблем остановил мяч, не забирая его в руки.

Маклаков от углового флага покатил мяч на партнёра, а после ответной передачи навешивать не стал. Пришлось Ивану откатывать мяч назад.

Симонян от углового флага покатил мяч на Бавина, а после ответной передачи прострелил слева в штрафную площадь. Рукас махнул ногой мимо мяча.

Хагур на фланге сбил Савинова и получил первую жёлтую карточку в матче.

Бавин слева сделал заброс в штрафную площадь на Симоняна, которому Кумбурович не позволил добраться до мяча. Артём завалил Николу на газон.

Бавин у чужой штрафной площади ударил по ногам Коробова.

Симонян справа отправил к воротам Кирилла Никитина, проход которого смог прервать Маклаков.

Антонов слева пяткой сделал передачу в штрафную площадь на Делькина, но Покидышев сыграл внимательно и мяч перехватил.

Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды. Небольшая пауза в матче.

Симонян от углового флага навесил к воротам, откуда Кубморович выбил мяч на Андрея Никитина. Защитник с двенадцати метров пробил под перекладину, а Фролкин справился.

После следующей подачи Симоняна от углового флага последовала скидка к дальней штанге, где Рукасу не удалось добраться до мяча.

Саадуев в верховой борьбе перед своими воротами получил повреждение. Медики вышли на поле и приложили лёд к голове Шамиля.

Кирилл Никитин не позволил Маклакову доставить мяч вперёд по левому флангу.

Симонян от углового флага навесил к воротам. Рукас вверху не добрался до мяча головой, а после скидки Кожемякина Томас ногой из офсайда пробил рядом с правой штангой.

Удар Андрея Никитина слева с семнадцати метров в дальний угол Фролкин отразил.

23' Делькин после заброса вперёд от Саадуева сделал скидку на Антонова. Антон первым касанием с линии штрафной площади бить не решился, а второго касания соперники сделать не дали полузащитнику "Черноморца".

22' Маклаков у чужой штрафной площади придержал руками Кирилла Никитина.

21' Делькин справа навесил на Будагяна, который в высоком прыжке не смог достать мяч головой.

20' Кирилл Никитин у центрального круга подтолкнул в спину Будагяна.

19' Симонян от углового флага навесил на Рукаса, который головой с отскоком от газона пробил под перекладину. Фролкин смог отбить мяч.

18' Андрей Никитина слева навесил на Симоняна, который головой не смог направить мяч в сторону ворот.

17' Хагур не позволил Андрею Никитину слева доставить мяч к воротам.

16' Кумбурович не позволил Кутовому слева выбежать к воротам. Никола смог выбить мяч за пределы от Максима.

15' Кирилл Никитин от углового флага покатил мяч на Симоняна, чью подачу справа к воротам соперники заблокировали.

14' Бавин в центре поля подтолкнул в спину Коробова.

13' Новороссийцы перешли на левый фланг, где дирижёром выступил Будагян. И отсюда к воротам никто передач сделать не решился.

12' Коробов справа пораздавал пасы партнёрам, но навес к воротам так никто исполнить и не решился.

10' Саадуев справа прошёл вперёд, но у угла штрафной площади не удержался на ногах. Не приспособились пока гости к искусственному покрытию в Хабаровске.

9' Фролкин забрал мяч в руки после навеса слева от Кирилла Никитина.

8' В начале встречи команды стараются активно действовать впереди. Игру можно назвать равной с минимальным перевесом в сторону хозяев.

7' Кутовой получил мяч в штрафной площади, но Фролкин оказался рядом и смог сыграть руками.

6' Покидышев справа с дальней дистанции пробил левее ворот.

5' После навеса справа Симонян немного неточно исполнил скидку на Кирилла Никитина.

4' Панамарев от углового флага навесить не смог. Поскользнулся Никита при подаче, и мяч полетел за пределы поля.

3' Навес Саадуева справа к воротам соперники заблокировали. Гости заработали первый угловой удар в матче.

2' "СКА-Хабаровск" играет в чёрно-бордовой форме, "Черноморец" - в бело-синей.