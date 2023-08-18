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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 6.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 49
СКА-Хабаровск 83.7% (41)
X 12.2% (6)
Черноморец Нв 4.1% (2)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:3
ТМС
3:1
ПД
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Никитин Кирилл 3 0.6
Кожемякин Олег 2 0.4
Алиев Саид 1 0.2
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коробов Дмитрий 2 (1) 0.4
Руденко Владислав 1 0.2
Саадуев Шамиль 1 0.2
Абакаров Магомед 1 0.2

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Никитин Андрей Владимирович 2 0
Бавин Юрий 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Бегун Дмитрий 2 0
Петров Илья 1 0
Симонян Артём 1 0
Рукас Томас 1 0
Покидышев Николай 1 0
Яо Жан Шарль I 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гараев Виктор 2 0
Фомин Денис 1 0
Коробов Дмитрий 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Фролкин Даниил 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
СКА-Хабаровск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
СКА-Хабаровск
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Черноморец Нв
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0
СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Иртыш Омск 5:1 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Волгарь 2:0 Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:0 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - Волга Ульяновск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 2:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Нефтехимик - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0
Черноморец Нв - Алания 1:1 Черноморец Нв - ФДС Виста 4:2 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Форте - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 3:0 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Чайка Песчанокопское 0:1 Черноморец Нв - Кубань Холдинг 4:1 Черноморец Нв - Легион Махачкала 2:0 Дружба Майкоп - Черноморец Нв 0:3 Черноморец Нв - Алания-2 2:1 Кубань Холдинг - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Биолог-Новокубанск 2:2 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Спартак-Нальчик 2:0 Форте - Черноморец Нв 1:2

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

Точный счет

2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 5 4 0 1 12 - 3 12
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Алания
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Сокол
 Заявка 5 3 1 1 5 - 6 10
5.
Тюмень
 Заявка 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Химки
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
7.
КАМАЗ
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
9.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 4 0 5 - 4 7
11.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
12.
Шинник
 Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
13.
Родина Москва
 Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
14.
Арсенал Тула
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Ленинградец
 Заявка 5 1 2 2 2 - 6 5
16.
Нефтехимик
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18.
Волгарь
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Тюмень
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
КАМАЗ
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Шинник
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
17.
Ленинградец
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Волгарь
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
3.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
4.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
5.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
ФК Кубань
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
17.
Арсенал Тула
 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Алания Машуков Ислам 3
Весь список

Топ нарушителей
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Енисей Стежко Виталий 3
Торпедо Москва Калугин Никита 3
Нефтехимик Денисов Роман 3
Динамо Махачкала Юсупов Залимхан 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 1 час 27 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    СКА-Хабаровск 83.7% (41)
    X 12.2% (6)
    Черноморец Нв 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Черноморец Нв

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    84% (42)
    Ничья
    12% (6)
    Черноморец Нв
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.55% (13)
    Меньше
    70.45% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    36% (18)
    2:1 СКА-Хабаровск
    22% (11)
    2:0 СКА-Хабаровск
    14% (7)
    1:1 Ничья
    10% (5)
    3:0 СКА-Хабаровск
    4% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Черноморец Нв
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