Пакета с пятнадцати метров вторым касанием пробил низом в правую штангу.

Фернандес сделал заброс справа к воротам на Стерлинга, который неудачно сыграл на приёме и нанести удар не смог.

Чуквуэмека на линии чужой штрафной площади врезался в Эмерсона и получил жёлтую карточку.

Фернандес с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, куда прыгнул Ареола и отбил мяч.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ЧУКВУЭМЕКА!!! Чилуэлл слева прострелил к воротам. Мяч от соперника отскочил к Чуквуэмеке, который из пределов штрафной площади сильно и точно пробил в дальний угол.

Стерлинг справа навесил на Чилуэлла, который головой не смог направить мяч в сторону ворот.

Фернандес от углового флага навесил на Колвилла, который головой пробил правее ворот.

Цоуфал справа навесил на Бенрахма, но Саида вверху опередил Галлахер.

Дисаси на чужой половине поля сбил Антонио и получил жёлтую карточку.

28' "Челси" покатал мяч в центре поля.

27' Фернандес по центру сделал пас на ход Джексону, но Николас не смог удачно подработать мяч себе дальше.

26' Фернандес сделал заброс к воротам на Чилуэлла, который головой не смог направить мяч в створ.

25' Пакета в центре поля ударил по ноге Колвилла.

24' К середине тайма "Челси" почаще стал контролировать мяч, но при этом моментов у ворот хозяев не возникает.

23' Галлахер справа с двадцати четырёх метров пробил по центру ворот. Ареола отбил мяч кулаками на Джексона, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

22' Навес Стерлинга справа к воротам заблокировал Соучек.

21' Следующий проход Стерлинга справа принёс хозяевам угловой удар. Навес Чилуэлла последовал к ближней штанге. Силва смог только поднять мяч вверх, после чего сфера оказалась в руках у Ареола.

20' Ещё один проход Стерлинга справа завершился прострелом к воротам. Ареола забрал мяч в руки.