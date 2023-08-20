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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 43'
Челси
0'
1:0
7' Гол
Агер Наиф
13' Желтая карточка
Агер Наиф
1:1
29' Гол
Чуквуэмека Карни
35' Желтая карточка
Пакета Лукас
36' Желтая карточка
Дисаси Аксель
40' Желтая карточка
Чуквуэмека Карни
1:1
43' Не забитый пенальти
Фернандес Энцо

Ход матча

7'
Агер Наиф
(Уорд-Праус Джеймс)
1:0
13'
Агер Наиф
 
29'
1:1
Чуквуэмека Карни
35'
Пакета Лукас
 
36'
 
Дисаси Аксель
40'
 
Чуквуэмека Карни
43'
1:1
Фернандес Энцо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 138
Вест Хэм 5.1% (7)
X 20.3% (28)
Челси 74.6% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Челси
3.87
3.70
3.75
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
7
Уорд-Праус
Джеймс
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
1
Санчес
Роберт
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
26
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
21
Чилуэлл
Бен
8
Фернандес
Энцо
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
17
Чуквуэмека
Карни
15
Джексон
Николас
Вест Хэм
4-2-3-1
Челси
3-4-2-1

История личных встреч

Вест Хэм
Челси

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

31 матч

22.6%
22.6%
54.8%
7 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.53

Среднее время на гол

80
168

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.42
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агер Наиф 1 0.5
Боуэн Джаррод 1 0.5
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Соучек Томаш 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дисаси Аксель 1 0.5
Чуквуэмека Карни 1 0.5
Чилуэлл Бен 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пакета Лукас 2 0
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуэмека Карни 2 0
Дисаси Аксель 1 0
Джексон Николас 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2
Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Челси
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1
Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Челси

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Брентфорд
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Фулхэм
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Челси
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Ливерпуль
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Челси
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Вест Хэм
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Челси
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ньюкасл
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Борнмут
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
20.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Брайтон Марч Соломон 3
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 2
Брентфорд Висса Йоан 2
Ньюкасл Исак Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рим Тим 1 1
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 1
Вулверхэмптон Луис Матеус II 1 1
Астон Вилла Динь Люка 2
Брайтон Эступиньян Первис 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Не забитый пенальти
    43'
    Фернандес с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, куда прыгнул Ареола и отбил мяч.
  • Пенальти!
    42'
    Пенальти! Соучек на линии штрафной площади сбил Стерлинга.
  • Травма, повреждение
    42'
    Эмерсону потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    41'
    Чуквуэмека на линии чужой штрафной площади врезался в Эмерсона и получил жёлтую карточку.
  • 40'
    Дальний удар Фернандеса справа заблокировал Соучек.
  • 39'
    Фернандес сделал заброс справа к воротам на Стерлинга, который неудачно сыграл на приёме и нанести удар не смог.
  • Штанга
    38'
    Пакета с пятнадцати метров вторым касанием пробил низом в правую штангу.
  • Желтая карточка
    37'
    Дисаси на чужой половине поля сбил Антонио и получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    36'
    Пакета за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • 35'
    Цоуфал справа навесил на Бенрахма, но Саида вверху опередил Галлахер.
  • Офсайд
    34'
    Боуэн справа забежал в офсайд.
  • Угловой
    33'
    Фернандес от углового флага навесил на Колвилла, который головой пробил правее ворот.
  • 32'
    Стерлинг справа навесил на Чилуэлла, который головой не смог направить мяч в сторону ворот.
  • 31'
    "Челси" продолжает контролировать мяч в центре поля.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ЧУКВУЭМЕКА!!! Чилуэлл слева прострелил к воротам. Мяч от соперника отскочил к Чуквуэмеке, который из пределов штрафной площади сильно и точно пробил в дальний угол.
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    • 28'
      "Челси" покатал мяч в центре поля.
    • 27'
      Фернандес по центру сделал пас на ход Джексону, но Николас не смог удачно подработать мяч себе дальше.
    • 26'
      Фернандес сделал заброс к воротам на Чилуэлла, который головой не смог направить мяч в створ.
    • 25'
      Пакета в центре поля ударил по ноге Колвилла.
    • 24'
      К середине тайма "Челси" почаще стал контролировать мяч, но при этом моментов у ворот хозяев не возникает.
    • 23'
      Галлахер справа с двадцати четырёх метров пробил по центру ворот. Ареола отбил мяч кулаками на Джексона, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
    • 22'
      Навес Стерлинга справа к воротам заблокировал Соучек.
    • Угловой
      21'
      Следующий проход Стерлинга справа принёс хозяевам угловой удар. Навес Чилуэлла последовал к ближней штанге. Силва смог только поднять мяч вверх, после чего сфера оказалась в руках у Ареола.
    • 20'
      Ещё один проход Стерлинга справа завершился прострелом к воротам. Ареола забрал мяч в руки.
    • 18'
      Антонио на левом фланге не смог переиграть Дисаси. "Вест Хэм" добился минимального преимущества и не позволяет соперникам подбираться к своим воротам, часто атакуя сам.
    • 17'
      Соучек покатил мяч налево на Бенрахма, чей удар с восемнадцати метров соперники заблокировали.
    • 16'
      Стелинг справа пронёсся вперёд, но прострелить к воротам не смог.
    • 15'
      Чтилуэлл слева навесил к воротам, где Джексон головой пробил выше перекладины.
    • Желтая карточка
      14'
      Агер на фланге руками прихватил убегавшего Джексона и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 13'
      Антонио справа вошёл в штрафную площадь, но до удара по воротам дело не довёл.
    • 12'
      Боуэн справа сильно сделал заброс вперёд на ход Цоуфалу. Первым на мяче оказался Силва.
    • Видеоповтор
      10'
      После офсайда Джексон в штрафной площади был сбит Ареола. Идёт проверка ВАР на точность определения офсайда. Офсайд подтверждён.
    • Офсайд
      9'
      Джексон справа забежал в офсайд.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      АГЕР!!! Уорд-Праус от углового флага навесил к дальней штанге, где Агер головой отправил мяч в сетку рядом со стойкой ворот.
    • 7'
      Пас Боуэна справа в штрафную площадь на Цоуфала сумел перехватить Галлахер.
    • Угловой
      6'
      Первый угловой удар в матче исполнил Уорд-Праус. Навес последовал на Зума, который головой пробил в сторону ворот. Санчес кулаками сумел отбить мяч.
    • Травма, повреждение
      5'
      Пакета на фланге неудачно приземлился на газон после борьбы вверху с Галлахером. Потребовалась помощь медиков игроку "Вест Хэма".
    • 4'
      "Челси" активно начал встречу, проведя первые пару минут на чужой половине поля.
    • 3'
      Чуквуэмека слева получил мяч в штрафной площади, но его навес к воротам партнёров не нашёл.
    • 2'
      "Вест Хэм" играет в бордовой форме с голубыми рукавами, "Челси" - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Челси

    Исход игры
    Вест Хэм
    5% (7)
    Ничья
    20% (28)
    Челси
    75% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.48% (73)
    Меньше
    36.52% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    80.87% (93)
    Нет
    19.13% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    40% (56)
    1:1 Ничья
    15% (21)
    0:1 Челси
    10% (14)
    1:3 Челси
    4.3% (6)
    0:2 Челси
    3.6% (5)
    2:3 Челси
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    2:1 Вест Хэм
    1.4% (2)
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