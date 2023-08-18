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Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Вест Хэм
 
Позже
Челси
Прогнозы 47
Вест Хэм 4.3% (2)
X 21.3% (10)
Челси 74.5% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Челси
4.05
3.70
2.24
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вест Хэм
Челси

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

31 матч

22.6%
22.6%
54.8%
7 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.1%
38.7%
45.2%
5 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.1%
35.5%
48.4%
5 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.53

Среднее время на гол

80
168

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.73
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.42
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 1
Соучек Томаш 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дисаси Аксель 1 1
Чилуэлл Бен 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Пакета Лукас 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуквуэмека Карни 1 0
Джексон Николас 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Вест Хэм
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2
Вест Хэм - Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Борэм Вуд - Вест Хэм 1:4 Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Челси
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Челси - Ливерпуль 1:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1
Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Челси

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюкасл
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Челси
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Борнмут
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брентфорд
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Фулхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ливерпуль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тоттенхэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вест Хэм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лутон Таун
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Манчестер Сити
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Астон Вилла
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Эвертон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бёрнли
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фулхэм
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кристал Пэлас
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Тоттенхэм
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вест Хэм
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Ливерпуль
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брайтон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Челси
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брентфорд
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эвертон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Борнмут
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20.
Астон Вилла
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Ньюкасл Исак Александр 2
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 2
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 (1)
Ньюкасл Барнс Харви 1 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 1
Весь список

Топ нарушителей
Бёрнли Зарури Анасс 1
Вулверхэмптон О'Нил Гари 1
Фулхэм Виллиан Боргес 1
Вест Хэм Антонио Майкл 1
Астон Вилла Мартинес Эмилиано 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 47
    Вест Хэм 4.3% (2)
    X 21.3% (10)
    Челси 74.5% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Челси
    4.05
    3.70
    2.24
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси

    Исход игры
    Вест Хэм
    4.4% (2)
    Ничья
    20% (9)
    Челси
    75.6% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    48.9% (22)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    0:1 Челси
    8.9% (4)
    0:2 Челси
    6.7% (3)
    2:3 Челси
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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    Вест Хэм
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