  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Айнтрахт Фр
1:0
Первый тайм: 43'
Дармштадт
0'
37' Желтая карточка
Кларер Кристоф
1:0
40' Гол
Коло-Муани Рандаль

Ход матча

6'
Якич Кристиян
Роде Себастьян
 
37'
 
Кларер Кристоф
40'
Коло-Муани Рандаль
(Макс Филипп)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 120
Айнтрахт Фр 97.5% (117)
X 1.7% (2)
Дармштадт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Дармштадт
1.81
4.87
7.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
17
Роде
Себастьян
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
29
Линдстрём
Йеспер
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
4
Циммерман
Кристоф
5
Маглица
Матей
19
Карич
Эмир
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
29
Вильхельмссон
Оскар
18
Хонзак
Матиас
9
Хорнби
Фрэйзер
Айнтрахт Фр
3-4-3
Дармштадт
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Дармштадт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларер Кристоф 1 0

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2
Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Дармштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0
Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дармштадт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Дармштадт
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
4.
Дармштадт
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 3
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Свенссон Бо 1
Майнц Да Коста Данни 1
Майнц Кор Доминик 1
Унион Берлин Бехренс Кевин 1
Вердер Дукш Марвин 1
Весь список
  • 40'
    Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 40'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 72%, СК Дармштадт: 28%.
  • 40'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 39'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 39'
    Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 38'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 38'
    Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 38'
    Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 37'
      Christoph Klarer - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 37'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Коло-Муани Рандаль.
    • 37'
      Айнтрахт Фр начинает контратаку
    • 37'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 36'
      Макс Филипп пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 36'
      Макс Филипп из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
    • 35'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 73%, СК Дармштадт: 27%.
    • 34'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 34'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 34'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Кох Робин успешно блокирует удар.
    • 33'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 32'
      Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 31'
      Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 71%, СК Дармштадт: 29%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
    • 29'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 29'
      Трапп Кевин делает важнейший сейв!
    • 29'
      Хонзак Матиас пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем
    • 29'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 28'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 28'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.
    • 26'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 25'
      Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 73%, СК Дармштадт: 27%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 22'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 21'
      Якич Кристиян не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Гётце Марио из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Мелем Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 73%, СК Дармштадт: 27%.
    • 19'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Линдстрём Йеспер из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 18'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 18'
      Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 18'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Гётце Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Мелем Марвин успешно блокирует удар.
    • 17'
      Коло-Муани Рандаль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 16'
      Коло-Муани Рандаль из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Эбимбе Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 80%, СК Дармштадт: 20%.
    • 14'
      Пачо Вильям наказан за толчок Вильхельмссон Оскар
    • 14'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 13'
      Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 13'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 12'
      Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 11'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 80%, СК Дармштадт: 20%.
    • 10'
      Якич Кристиян наказан за толчок Нюрнбергер Фабиан
    • 9'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Схири Эльес
    • 8'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Тута успешно блокирует удар.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 6'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Тактическая замена. Роде Себастьян уходит с поля и его заменяет Якич Кристиян
    • 5'
      Карич Эмир задерживает мяч рукой
    • 5'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 87%, СК Дармштадт: 13%.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 4'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 3'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 3'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 2'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Айнтрахт Фр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 120
    Айнтрахт Фр 97.5% (117)
    X 1.7% (2)
    Дармштадт 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Дармштадт
    1.81
    4.87
    7.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:0 Дармштадт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Дармштадт

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    97.6% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Дармштадт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Айнтрахт Фр
    36.6% (45)
    2:1 Айнтрахт Фр
    22.8% (28)
    1:0 Айнтрахт Фр
    13% (16)
    3:1 Айнтрахт Фр
    10.6% (13)
    3:0 Айнтрахт Фр
    8.1% (10)
    4:2 Айнтрахт Фр
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Айнтрахт Фр
    Дармштадт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     