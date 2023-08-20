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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 55000 Главный судья: Осмерс Харм
Айнтрахт Фр
1:0
Конец матча
Дармштадт
0'
37' Желтая карточка
Кларер Кристоф
1:0
40' Гол
Коло-Муани Рандаль
45' Желтая карточка
Мелем Марвин
59' Желтая карточка
Якич Кристиян
74' Желтая карточка
Маглица Матей
90' Желтая карточка
Кох Робин
90'+7

Ход матча

6'
Якич Кристиян
Роде Себастьян
 
37'
 
Кларер Кристоф
40'
Коло-Муани Рандаль
(Макс Филипп)
1:0
45'
 
Мелем Марвин
59'
Якич Кристиян
 
62'
 
Пфайффер Лука
Хорнби Фрэйзер
62'
 
Стожилкович Филип
Вильхельмссон Оскар
65'
Хасебе Макото
Тута
 
74'
 
Маглица Матей
76'
 
Ману Брайдон
Мелем Марвин
77'
 
Шнелльхардт Фабиан
Маглица Матей
84'
Нганкам Жессик
Линдстрём Йеспер
 
84'
Бута
Гётце Марио
 
84'
Мармуш Омар
Коло-Муани Рандаль
 
90'
 
Франич Бартол
Хонзак Матиас
90'
Кох Робин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 577 Количество передач 355
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Айнтрахт Фр 97.6% (120)
X 1.6% (2)
Дармштадт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
26
Эбимбе
Эрик
15
Схири
Эльес
17
Роде
Себастьян
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
29
Линдстрём
Йеспер
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
4
Циммерман
Кристоф
5
Маглица
Матей
19
Карич
Эмир
15
Нюрнбергер
Фабиан
6
Мелем
Марвин
32
Холланд
Фабиан
29
Вильхельмссон
Оскар
18
Хонзак
Матиас
9
Хорнби
Фрэйзер
Айнтрахт Фр
3-4-3
Дармштадт
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Дармштадт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
4:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 1 1
Макс Филипп 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелем Марвин 1 0
Кларер Кристоф 1 0
Маглица Матей 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Айнтрахт Фр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дармштадт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2
Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0
Дармштадт
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0
Гиссен - Дармштадт 2:0 Дармштадт - Норвич 0:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Арминия - Дармштадт 3:1 Хайденхайм - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Гамбург 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Дармштадт

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
10.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Кёльн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дармштадт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Хоффенхайм
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
4.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Унион Берлин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Майнц
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Унион Берлин Бехренс Кевин 3
Штутгарт Гирасси Серу 2
Бавария Сане Лерой 2
Вольфсбург Винд Йонас 2
Штутгарт Мвумпа Силас 2
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Свенссон Бо 1
Майнц Да Коста Данни 1
Майнц Кор Доминик 1
Унион Берлин Бехренс Кевин 1
Вердер Дукш Марвин 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Айнтрахт Фр вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 61%, СК Дармштадт: 39%.
  • 96'
    Судье надоело, что Кох Робин тянет время и он наказал его горчичником
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Ману Брайдон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Бута
  • 96'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    СК Дармштадт начинает контратаку
  • 95'
    Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 62%, СК Дармштадт: 38%.
  • 95'
    Мармуш Омар из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Нганкам Жессик. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Нганкам Жессик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 55000 болельщиков
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Карич Эмир из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Мармуш Омар
    • 93'
      Циммерман Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Ману Брайдон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
    • 92'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Хонзак Матиас получил травму и заменен. Франич Бартол выходит на поле.
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хонзак Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Хонзак Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 69%, СК Дармштадт: 31%.
    • 49'
      Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Рефери не любит споров - именно за это Мелем Марвин сейчас получил желтую
    • 46'
      Вильхельмссон Оскар из команды СК Дармштадт опасно и грубо сыграл. Макс Филипп пострадал.
    • 46'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Хорнби Фрэйзер выиграл воздушное противоборство у Кох Робин.
    • 45'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 44'
      Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 42'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 41'
      Отличный командный гол!
    • 41'
      Коло-Муани Рандаль удалось забить из легкой позиции.
    • 41'
      Линдстрём Йеспер сделал ключевой пас для гола!
    • 40'
      Макс Филипп сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О О Л - Коло-Муани Рандаль из команды Айнтрахт Фр легко посылает мяч в пустые ворота правой! Коло-Муани Рандаль легко с этим справился!
    • 40'
      Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 72%, СК Дармштадт: 28%.
    • 40'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 39'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 39'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 37'
      Christoph Klarer - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 37'
      Christoph Klarer из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Коло-Муани Рандаль.
    • 37'
      Айнтрахт Фр начинает контратаку
    • 37'
      Тута из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 36'
      Макс Филипп пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем
    • 36'
      Макс Филипп из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
    • 35'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Циммерман Кристоф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 73%, СК Дармштадт: 27%.
    • 34'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 34'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 34'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Кох Робин успешно блокирует удар.
    • 33'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 32'
      Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 31'
      Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 30'
      Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 71%, СК Дармштадт: 29%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Маглица Матей из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Гётце Марио
    • 29'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 29'
      Трапп Кевин делает важнейший сейв!
    • 29'
      Хонзак Матиас пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем
    • 29'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 28'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 28'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.
    • 26'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 25'
      Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 73%, СК Дармштадт: 27%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Нюрнбергер Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 22'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 21'
      Якич Кристиян не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Гётце Марио из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
    • 21'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 20'
      Мелем Марвин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 73%, СК Дармштадт: 27%.
    • 19'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Линдстрём Йеспер из команды Айнтрахт Фр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 19'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 18'
      СК Дармштадт начинает контратаку
    • 18'
      Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 18'
      Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Гётце Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Мелем Марвин успешно блокирует удар.
    • 17'
      Коло-Муани Рандаль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
    • 16'
      Коло-Муани Рандаль из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Эбимбе Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 80%, СК Дармштадт: 20%.
    • 14'
      Пачо Вильям наказан за толчок Вильхельмссон Оскар
    • 14'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 13'
      Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 13'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 12'
      Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 11'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 80%, СК Дармштадт: 20%.
    • 10'
      Якич Кристиян наказан за толчок Нюрнбергер Фабиан
    • 9'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Схири Эльес
    • 8'
      Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Тута ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Тута успешно блокирует удар.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Хорнби Фрэйзер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 6'
      Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Тактическая замена. Роде Себастьян уходит с поля и его заменяет Якич Кристиян
    • 5'
      Карич Эмир задерживает мяч рукой
    • 5'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 87%, СК Дармштадт: 13%.
    • 5'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 4'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 3'
      Айнтрахт Фр пытается что-то создать.
    • 3'
      Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 2'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Матч возобновлен
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Айнтрахт Фр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Айнтрахт Фр 97.6% (120)
    X 1.6% (2)
    Дармштадт 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Дармштадт

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    97.6% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Дармштадт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    38.26% (44)
    Нет
    61.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Айнтрахт Фр
    36.6% (45)
    2:1 Айнтрахт Фр
    22.8% (28)
    1:0 Айнтрахт Фр
    13% (16)
    3:1 Айнтрахт Фр
    10.6% (13)
    3:0 Айнтрахт Фр
    8.1% (10)
    4:2 Айнтрахт Фр
    1.6% (2)
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