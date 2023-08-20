СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Christoph Klarer нанес удар, но тот был заблокирован.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Рефери не любит споров - именно за это Мелем Марвин сейчас получил желтую

46' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' СК Дармштадт контролирует мяч.

43' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

41' Отличный командный гол!

40' Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

39' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Christoph Klarer - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Christoph Klarer из команды СК Дармштадт заходит слишком далеко, он валит Коло-Муани Рандаль

37' СК Дармштадт пытается что-то создать.

36' Макс Филипп пробует нанести удар издали, но Marcel Schuhen держит все под контролем

35' Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Гётце Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

34' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Холланд Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

32' СК Дармштадт начинает контратаку

32' Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

31' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

30' Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Хонзак Матиас пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

29' Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' СК Дармштадт начинает контратаку

28' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

28' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Игра находится в периоде относительного бездействия: обе команды не могут создать ничего интересного.

26' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Нюрнбергер Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

21' Якич Кристиян не смог попасть в створ ударом издали

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' СК Дармштадт начинает контратаку

18' Хонзак Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Циммерман Кристоф из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

18' Гётце Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Эбимбе Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Нюрнбергер Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Нюрнбергер Фабиан из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' СК Дармштадт контролирует мяч.

13' Пачо Вильям выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' СК Дармштадт контролирует мяч.

13' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

12' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

12' СК Дармштадт пытается что-то создать.

11' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Мелем Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хорнби Фрэйзер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' СК Дармштадт контролирует мяч.

6' Шуэн Марсель из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

5' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' СК Дармштадт контролирует мяч.

4' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

3' Мелем Марвин из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола