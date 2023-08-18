Тур: 5. Стадион: Открытие Банк Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Зенит
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед
38 матчей
21.1%
28.9%
50%
8 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.4%
47.4%
34.2%
7 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
8 побед 18 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
54
25
Голов в среднем за матч
2.57
1.47
Среднее время на гол
35
61
Всего голов
81
49
Голов в среднем за матч
2.13
1.29
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
42
69
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|3
|0.75
|Промес Квинси
|2
|0.5
|Хлусевич Даниил
|2
|0.5
|Игнатов Михаил
|1
|0.25
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.25
|Мозес Виктор
|1
|0.25
|Медина Хесус
|1
|0.25
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|3
|0.75
|Сергеев Иван
|2
|0.5
|Мантуан Густаво
|1
|0.25
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Барриос Вильмар
|0
|1
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
1
Спартак Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
4
2
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
3
50%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1
Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1
Зенит
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1
Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0 Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0
Результаты матчей
Спартак Москва
Зенит
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:2
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 7
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 4
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|3 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|3 (1)
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (1)
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Оренбург
|Перес Матиас
|3
|Урал
|Гильерме Шеттине
|1 1
|Сочи
|Алвес Марсело
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит
Исход игры
Спартак Москва
46% (40)
Ничья
20.7% (18)
Зенит
33.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (37)
Меньше
33.93% (19)
Обе команды забьют
Да
83.93% (47)
Нет
16.07% (9)
Популярный счёт
1:2 Зенит
18.4% (16)
1:1 Ничья
12.6% (11)
2:1 Спартак Москва
8% (7)
2:2 Ничья
5.7% (5)
1:0 Спартак Москва
5.7% (5)
3:2 Спартак Москва
4.6% (4)
0:2 Зенит
2.3% (2)
1:3 Зенит
2.3% (2)
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