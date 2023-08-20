Бериша с левого угла штрафной площади очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Ходанович в прыжке вытянул очень непростой мяч.

Марин после заброса на левый фланг из центра поля обыграл Тодоровича, но при этом Джимми далековато отпустил от себя мяч, Шелия сразу же выскочил из ворот и перехватил мяч.

Очень неплохо "Ахмат" проводит первый матч за счёт новых эмоций от прихода Мирослава Ромащенко, в следующих матчах за командой будет следить теперь интереснее.

Две минуты добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма.

Флорентин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча грозненский "Ахмат" на домашнем поле громит "Оренбург". Сегодня команда Иржи Ярошика в очередной раз провалилась, велика вероятность, что впереди для чешского тренера будут последние 45 минут в этой команде.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Ильин!!! Бериша разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу в центр половины поля "Оренбурга" на Ильина, Владимир спокойно убежал к радиусу штрафной площади и отлично пробил под правую штангу, Ходанович ничего не смог поделать.

Видимо, это уже приговор для "Оренбурга" сегодня и больше Иржи Ярошик с командой работать не будет.

Капитан "Оренбурга" Ренато Гойкович получил жёлтую карточку за грубую игру в подкате против Бериши.

Тодорович совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Дарко раскачал Марина и выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Конате головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Гойкович прошёл вперёд по правой половине поля и пробил в дальний угол ворот от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Ковалёв прошёл вперёд по правому флангу, Богосавац при игре в подкате перехватил мяч, но затем Мирослав упустил его в аут.

Олейников при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Беришей, а затем Иван пробил по воротам, мяч попал в Гойковича.

Угловой у ворот "Оренбурга". Тодорович выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Бериша!!! Ильин получил передачу на правый угол штрафной площади, Владимир слишком сильно сместился с соперником у угла вратарской, но в суматохе вместе с Конате вновь получилось вытянуть защитника "Оренбурга" и Ходановича, далее уже Олейников в падении в касание пробил в ближний угол ворот, Ходанович и Гойкович заблокировали попытку, но затем последовал отскок в центр к линии вратарской, Бериша подкараулили отскок и на радость трибун "ножницами" отправил мяч в сетку.

Дал Евгений Турбин небольшую паузу футболистам. Могут они попить воды и перевести дух. Сегодня даже вечером в Грозном жарковато.

Ковалёв перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади соперника, правила были нарушены против Челиковича.

Бериша в борьбе за верховой мяч на левом фланге нарушил правила против Адамова.

Угловой у ворот "Ахмата". Флорентин выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки грозненского клуба выбили мяч к радиусу штрафной площади, оттуда Адамов отправил мяч к линии вратарской на Гойковича, который был в офсайде.

Адамов из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Марину, Джимми забрался в небольшой офсайд.

Бериша с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч на этот раз полетел высоковато для Конате.

Печенин после рывка вперёд по левому флангу от лицевой линии поля выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Ковалёв под давлением соперников не смог завершить момент ударом по воротам.

Очень грамотно сегодня по счёту играет "Ахмат". Если до перерыва "Оренбург" не сможет забить, команде Иржи Ярошика дальше будет совсем тяжело.

23' Бериша разогнал атаку по левой половине поля, далее с помощью Башича Бернард отправил мяч на Конате в радиус штрафной площади, Мохамед в свою очередь выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Олейникова, Иван стянул на себя Гойковича и Ходановича, а затем пяткой пробил в дальний угол ворот, Адамов успел выбить мяч от линии ворот.

22' Конате в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гойковича.

21' Печенин совершил рывок вперёд по левому флангу, а вот при подаче в штрафную площадь мяч свалился с ноги у Кирилла, будет удар от ворот.

20' Марин совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Джимми выполнил прострел в центр штрафной площади, Семёнов грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут.

19' Адамов при развитии атаки по правому флангу выполнил плохой пас на ход Ковалёву, мяч в итоге ушёл в аут.

18' В среднем темпе сейчас старается действовать "Ахмат", чтобы лучше контролировать события на поле.

17' Болельщиков в Грозном сегодня на трибунах собралось не очень много, но всё же поддержка у "Ахмата" имеется и фанатов неплохо слышно.

16' Олейников попытался разогнать атаку по правому флангу, Перес накрыл Ивана и выбил мяч в аут.

15' Челикович в центре поля нарушил правила против Оганесяна. Игроки "Оренбурга" не смогли быстро разыграть стандарт.

14' Футболисты "Оренбурга" пока что перехватили контроль над мячом, но в созидании у команды Ирди Ярошика очень большие проблемы.

13' Ковалёв от правого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ильин опередил Марина и разрядил обстановку у своих ворот.

12' Отличное начало матча получается для "Ахмата", а вот "Оренбург" вновь пока что действует как-то неуверенно.

11' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Тимофеев!!! Тодорович со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Конате головой направил мяч в левый угол ворот с отскоком от газона, Ходанович в прыжке вытянул непростой мяч, но Андрей отбил мяч перед собой, а Адамов не успел подстраховать своего голкипера, Тимофеев сыграл на добивании и отправил мяч в сетку.

10' Печенин на правом фланге решил "прокатиться" на Тодоровиче и прыгнул на плечи фланговому защитнику "Ахмата". Евгений Турбин такого не оценил, фол в пользу "Ахмата".

9' Олейников разогнал атаку по центру и затем Иван выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел между Конате и Ильиным, в итоге никто из партнёров по команде до него не смог добраться.

8' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ахмата" на Оганесяна, Семёнов грамотно поставил корпус, в итоге Шелия сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

7' Флорентин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" очень уверенно отбились при этом стандарте.

6' Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Тодорович не дал пробить по воротам Оганесяну, а затем Ильин выбил мяч на угловой.

5' Тимофеев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ильин головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

4' Ильин прорвался по центру к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Переса и ушёл на угловой.

3' Башич в центре поя нарушил правила против Богосаваца. Игроки "Ахмата" быстро разыграли стандарт.

2' Адамов при проходе вперёд по правому флангу налетел над Богосаваца, но Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше.