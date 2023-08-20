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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Ахмат
3:0
Перерыв
Оренбург
0'
1:0
9' Гол
Тимофеев Артём
2:0
24' Гол
Бериша Бернард
3:0
35' Гол
Ильин Владимир
37' Желтая карточка
Гойкович Ренато
3:0. Гол Владимира Ильина (видео...
2:0. Гол Бернарда Бериши (видео)...
Адамов спас команду от гола (вид...
1:0. Гол Артема Тимофеева (видео...

Ход матча

9'
Тимофеев Артём
1:0
24'
Бериша Бернард
2:0
35'
Ильин Владимир
(Бериша Бернард)
3:0
37'
 
Гойкович Ренато
Прогнозы 148
Ахмат 68.2% (101)
X 14.2% (21)
Оренбург 17.6% (26)
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Ахмат
Ничья
Оренбург
1.99
3.87
64.00
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Ахмат
4-2-3-1
Оренбург
4-3-3

История личных встреч

Ахмат
Оренбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
4:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимофеев Артём 2 0.4
Ильин Владимир 2 0.4
Конате Мохамед II 2 (2) 0.4
Бериша Бернард 1 0.2
Агаларов Гамид 1 (1) 0.2
Тодорович Дарко 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.2
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.2
Перес Матиас 1 0.2
Капленко Кирилл 0 0
Вера Лукас Габриэль 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 2 1
Камилов Владислав 2 0
Челикович Ясмин 2 0
Быстров Марат 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 3 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Гогличидзе Лео 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3
Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3
Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1
Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4

Результаты матчей

Ахмат
Оренбург

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Зенит
 1:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 8 9
6.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 5 3 0 2 11 - 8 9
7.
Крылья Советов
 Заявка 5 2 2 1 12 - 8 8
8.
Ростов
 Заявка 5 2 1 2 7 - 11 7
9.
Сочи
 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Ахмат
 3:0 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 5 1 3 1 9 - 9 6
12.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
13.
Пари НН
 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Факел
 Заявка 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Балтика
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
16.
Оренбург
 0:3 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
5.
Сочи
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
9.
Рубин
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Зенит
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Факел
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14.
Ахмат
 3:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
15.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Оренбург
 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
6.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Спартак Москва
 0:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
8.
Ахмат
 3:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
Оренбург
 0:3 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14.
Ростов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (2)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Факел Марков Евгений 3 (1)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 1
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча грозненский "Ахмат" на домашнем поле громит "Оренбург". Сегодня команда Иржи Ярошика в очередной раз провалилась, велика вероятность, что впереди для чешского тренера будут последние 45 минут в этой команде. 
  • 45'
    Флорентин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" сыграли очень внимательно и выбили мяч к центру поля. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Челикович на левой половине поля зацепил Вера. Игроки "Оренбурга" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Евгений Турбин к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Очень неплохо "Ахмат" проводит первый матч за счёт новых эмоций от прихода Мирослава Ромащенко, в следующих матчах за командой будет следить теперь интереснее. 
  • 43'
    Марин после заброса на левый фланг из центра поля обыграл Тодоровича, но при этом Джимми далековато отпустил от себя мяч, Шелия сразу же выскочил из ворот и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    42'
    Бериша с левого угла штрафной площади очень неплохо пробил в дальний угол ворот, Ходанович в прыжке вытянул очень непростой мяч. 
  • 41'
    Олейников при входе в штрафную площадь по центру отыгрался с Беришей, а затем Иван пробил по воротам, мяч попал в Гойковича. 
  • 40'
    Ковалёв прошёл вперёд по правому флангу, Богосавац при игре в подкате перехватил мяч, но затем Мирослав упустил его в аут. 
  • Опасный момент
    39'
    Гойкович прошёл вперёд по правой половине поля и пробил в дальний угол ворот от линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Олейников в центре поля нарушил правила. Игроки "Оренбурга" очень быстро разыграли стандарт. 
  • Опасный момент
    37'
    Тодорович совершил рывок вперёд по правому флангу, далее Дарко раскачал Марина и выполнил подачу к дальнему углу штрафной площади, Конате головой пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    36'
    Капитан "Оренбурга" Ренато Гойкович получил жёлтую карточку за грубую игру в подкате против Бериши. 
  • 35'
    Видимо, это уже приговор для "Оренбурга" сегодня и больше Иржи Ярошик с командой работать не будет. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Ильин!!! Бериша разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу в центр половины поля "Оренбурга" на Ильина, Владимир спокойно убежал к радиусу штрафной площади и отлично пробил под правую штангу, Ходанович ничего не смог поделать. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Очень грамотно сегодня по счёту играет "Ахмат". Если до перерыва "Оренбург" не сможет забить, команде Иржи Ярошика дальше будет совсем тяжело. 
    • 32'
      Печенин после рывка вперёд по левому флангу от лицевой линии поля выполнил прострел к ближнему углу вратарской, Ковалёв под давлением соперников не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 31'
      Бериша с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч на этот раз полетел высоковато для Конате. 
    • Офсайд
      30'
      Адамов из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Марину, Джимми забрался в небольшой офсайд. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Ахмата". Флорентин выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки грозненского клуба выбили мяч к радиусу штрафной площади, оттуда Адамов отправил мяч к линии вратарской на Гойковича, который был в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Бериша в борьбе за верховой мяч на левом фланге нарушил правила против Адамова. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Ковалёв перестарался в борьбе за мяч в штрафной площади соперника, правила были нарушены против Челиковича. 
    • Судья
      26'
      Дал Евгений Турбин небольшую паузу футболистам. Могут они попить воды и перевести дух. Сегодня даже вечером в Грозном жарковато. 
    • Описание гола
      25'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Бериша!!! Ильин получил передачу на правый угол штрафной площади, Владимир слишком сильно сместился с соперником у угла вратарской, но в суматохе вместе с Конате вновь получилось вытянуть защитника "Оренбурга" и Ходановича, далее уже Олейников в падении в касание пробил в ближний угол ворот, Ходанович и Гойкович заблокировали попытку, но затем последовал отскок в центр к линии вратарской, Бериша подкараулили отскок и на радость трибун "ножницами" отправил мяч в сетку. 
    • Угловой
      24'
      Угловой у ворот "Оренбурга". Тодорович выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Опасный момент
      23'
      Бериша разогнал атаку по левой половине поля, далее с помощью Башича Бернард отправил мяч на Конате в радиус штрафной площади, Мохамед в свою очередь выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Олейникова, Иван стянул на себя Гойковича и Ходановича, а затем пяткой пробил в дальний угол ворот, Адамов успел выбить мяч от линии ворот. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Конате в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гойковича. 
    • 21'
      Печенин совершил рывок вперёд по левому флангу, а вот при подаче в штрафную площадь мяч свалился с ноги у Кирилла, будет удар от ворот. 
    • 20'
      Марин совершил рывок вперёд по левому флангу и затем Джимми выполнил прострел в центр штрафной площади, Семёнов грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут. 
    • 19'
      Адамов при развитии атаки по правому флангу выполнил плохой пас на ход Ковалёву, мяч в итоге ушёл в аут. 
    • 18'
      В среднем темпе сейчас старается действовать "Ахмат", чтобы лучше контролировать события на поле. 
    • 17'
      Болельщиков в Грозном сегодня на трибунах собралось не очень много, но всё же поддержка у "Ахмата" имеется и фанатов неплохо слышно. 
    • 16'
      Олейников попытался разогнать атаку по правому флангу, Перес накрыл Ивана и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Челикович в центре поля нарушил правила против Оганесяна. Игроки "Оренбурга" не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 14'
      Футболисты "Оренбурга" пока что перехватили контроль над мячом, но в созидании у команды Ирди Ярошика очень большие проблемы. 
    • 13'
      Ковалёв от правого угла штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Ильин опередил Марина и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 12'
      Отличное начало матча получается для "Ахмата", а вот "Оренбург" вновь пока что действует как-то неуверенно. 
    • Описание гола
      11'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Тимофеев!!! Тодорович со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Конате головой направил мяч в левый угол ворот с отскоком от газона, Ходанович в прыжке вытянул непростой мяч, но Андрей отбил мяч перед собой, а Адамов не успел подстраховать своего голкипера, Тимофеев сыграл на добивании и отправил мяч в сетку. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Печенин на правом фланге решил "прокатиться" на Тодоровиче и прыгнул на плечи фланговому защитнику "Ахмата". Евгений Турбин такого не оценил, фол в пользу "Ахмата". 
    • 9'
      Олейников разогнал атаку по центру и затем Иван выполнил передачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел между Конате и Ильиным, в итоге никто из партнёров по команде до него не смог добраться. 
    • 8'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Ахмата" на Оганесяна, Семёнов грамотно поставил корпус, в итоге Шелия сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      7'
      Флорентин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ахмата" очень уверенно отбились при этом стандарте. 
    • 6'
      Ковалёв совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Тодорович не дал пробить по воротам Оганесяну, а затем Ильин выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      5'
      Тимофеев с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Ильин головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 4'
      Ильин прорвался по центру к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Переса и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Башич в центре поя нарушил правила против Богосаваца. Игроки "Ахмата" быстро разыграли стандарт. 
    • Судья
      2'
      Адамов при проходе вперёд по правому флангу налетел над Богосаваца, но Евгений Турбин показал, что нужно играть дальше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Грозном нас ждёт очень интересная битва за очки. Пару дней назад "Ахмат" покинул Сергей Ташуев и теперь с командой работает Мирослав Ромащенко. "Оренбург" уже опустился на последнее место в турнирной таблицы с одним очком, а поэтому сегодня команде Иржи Ярошика также уже нужно набирать очки, а иначе чешский тренер может быть отправлен в отставку. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 3:0 Оренбург

    Исход игры
    Ахмат
    68.2% (101)
    Ничья
    14.2% (21)
    Оренбург
    17.6% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.18% (65)
    Меньше
    48.82% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    65.35% (83)
    Нет
    34.65% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    29.7% (44)
    1:0 Ахмат
    20.9% (31)
    1:1 Ничья
    12.8% (19)
    1:2 Оренбург
    10.1% (15)
    2:0 Ахмат
    6.1% (9)
    0:1 Оренбург
    1.4% (2)
    3:1 Ахмат
    1.4% (2)
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    Ахмат
    Оренбург
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