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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 59
Ахмат 66.1% (39)
X 15.3% (9)
Оренбург 18.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Оренбург
1.91
4.00
4.10
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История личных встреч

Ахмат
Оренбург

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
К
4:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 2 (2) 0.5
Тимофеев Артём 1 0.25
Ильин Владимир 1 0.25
Агаларов Гамид 1 (1) 0.25
Бериша Бернард 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.25
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.25
Перес Матиас 1 0.25
Капленко Кирилл 0 0
Вера Лукас Габриэль 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 2 1
Камилов Владислав 2 0
Челикович Ясмин 2 0
Быстров Марат 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 3 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Гогличидзе Лео 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Флорентин Сесар Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Оренбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Ахмат
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Ахмат
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3
Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3
Оренбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1
Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Оренбург - Зенит 2:2 Урал - Оренбург 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4

Результаты матчей

Ахмат
Оренбург

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Спартак Москва
 Заявка 4 3 0 1 11 - 7 9
5.
Крылья Советов
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
6.
Зенит
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
8.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 8 - 8 5
10.
Пари НН
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Ахмат
 Заявка 4 1 0 3 5 - 8 3
12.
Сочи
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
13.
Балтика
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Рубин
 Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
4.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 8 - 4 4
7.
Балтика
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Зенит
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Пари НН
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Локомотив Москва
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Ахмат
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
16.
Оренбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Зенит
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Динамо Москва
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
4.
Крылья Советов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Урал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
7.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Ахмат
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Оренбург
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11.
Пари НН
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Рубин
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Ростов
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
14.
Сочи
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Факел
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16.
Балтика
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 3 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 3 (1)
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Божин Сергей 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Оренбург Перес Матиас 3
Урал Гильерме Шеттине 1 1
Сочи Алвес Марсело 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2023, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 59
    Ахмат 66.1% (39)
    X 15.3% (9)
    Оренбург 18.6% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Оренбург
    1.91
    4.00
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург

    Исход игры
    Ахмат
    66.1% (39)
    Ничья
    15.3% (9)
    Оренбург
    18.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (27)
    Меньше
    48.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    30.5% (18)
    1:0 Ахмат
    16.9% (10)
    1:1 Ничья
    11.9% (7)
    1:2 Оренбург
    10.2% (6)
    2:0 Ахмат
    10.2% (6)
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    Ахмат
    Оренбург
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