  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:2
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
0:1
6' Гол
Мендеш Райан
28' Желтая карточка
Карзев Эден
0:2
30' Гол в свои ворота
Шенгезер Мухаммед
32' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
38' Желтая карточка
Мендеш Райан
61' Желтая карточка
Роден Маркус
85' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
90' Желтая карточка
Шукуров Отабек
90' Желтая карточка
Дурсун Салих
90'+7

Ход матча

6'
0:1
Мендеш Райан
(Роден Маркус)
28'
Карзев Эден
 
30'
0:2
Шенгезер Мухаммед
32'
Гюрлер Сердар
 
38'
 
Мендеш Райан
39'
Кени Филипп
Карзев Эден
 
46'
Сертель Джемали
Озбайракли Шенер
 
61'
 
Дурсун Салих
Ласанья Кевин
61'
 
Роден Маркус
62'
 
Шукуров Отабек
Мендеш Райан
71'
 
Ляич Адем
Роден Маркус
82'
Efecan Barlik
Алексич Даниел
 
85'
Пелкас Димитрис
 
87'
 
Онур Самед
Угур Аднан
87'
 
Дарри Браим
Келес Джан
90'
 
Шукуров Отабек
90'
Айдогмус Беркай
Пелкас Димитрис
 
90'
 
Дурсун Салих

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Шенгезер
Мухаммед
2
Озбайракли
Шенер
32
Ие
Эдгар
5
Дуарте
Леонардо
60
Лима
Лукас
72
Карзев
Эден
7
Гюрлер
Сердар
8
Алексич
Даниел
14
Пелкас
Димитрис
10
Озджан
Беркай
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Дитуро
Матиас
3
Весели
Фредерик
26
Чеккерини
Федерико
5
Дрешевич
Ибрахим
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
8
Фегули
Софьян
77
Угур
Аднан
7
Келес
Джан
15
Ласанья
Кевин
20
Мендеш
Райан
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Фатих Карагюмрюк
4-3-3

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Фатих Карагюмрюк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:2
К
2:2
С
0:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
3:1
С
0:1
С
2:0
ТМК
1:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Райан 1 0.5
Роден Маркус 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 1 1
Пелкас Димитрис 2 0
Алексич Даниел 1 0
Гюрлер Сердар 1 0
Карзев Эден 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурсун Салих 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Мендеш Райан 1 0
Шукуров Отабек 1 0
Дрешевич Ибрахим 1 0
Мерджан Левент 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Истанбул Башакшехир
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фатих Карагюмрюк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0
Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Гиресунспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Хатайспор
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Галатасарай
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Аланьяспор
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Сивасспор
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Касымпаша
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фатих Карагюмрюк
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ризеспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Газиантеп
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Пендикспор
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бешикташ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сивасспор
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хатайспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 0:1 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Сивасспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фатих Карагюмрюк
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аланьяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Касымпаша
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Пендикспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Трабзонспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Коньяспор Чикалеши Сокол 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Карзев Эден уходит с поля. Кени Филипп выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 0:2 Фатих Карагюмрюк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     