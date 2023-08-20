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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Порту
1:1
Перерыв
Фаренсе
0'
1:0
13' Гол
Мартинес Антонио
1:1
45' Гол
Кошта Руи
45' Желтая карточка
Пепе Акино

Ход матча

13'
Мартинес Антонио
(Галено Вандерсон)
1:0
45'
1:1
Кошта Руи
(Mohamed Belloumi)
45'
Пепе Акино
 
Прогнозы 118
Порту 100% (118)
X 0% (0)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Фаренсе
1.25
9.69
87.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
16
Нико
Гонсалес
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
13
Галено
Вандерсон
29
Мартинес
Антонио
III
33
Ricardo
Velho
28
Pastor
6
Мускат
Зак
37
Силва
Гонсалу
31
Талоша
Жоау
14
Fabricio
Isidoro
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
62
Mohamed
Belloumi
19
Кошта
Руи
77
Матиаш
Марку
Порту
4-2-3-1
Фаренсе
4-3-3

История личных встреч

Порту
Фаренсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 1
Венделл Боргес 1 0.5
Кардозу Фабиу 0 0
Галено Вандерсон 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 1 0.5
Mohamed Belloumi 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барбоза Рафаэл II 1 0
Mohamed Belloumi 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0
Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2
Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Мафра 1:0

Результаты матчей

Порту
Фаренсе

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Порту
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Порту
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Эшторил
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Риу Аве
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Фаренсе
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эштрела
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эшторил
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Порту
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фаренсе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Риу Аве
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Судья подбегает и показывает Пепе VI из команды Порту отложенную желтую карточку за фол.
  • 46'
    Mohamed Belloumi сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Кошта Руи забивает с правой ноги!
  • 13'
    Галено Вандерсон сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Мартинес Антонио III забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 118
Порту 100% (118)
X 0% (0)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Фаренсе
1.25
9.69
87.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Порту 1:1 Фаренсе онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 1:1 Фаренсе

Исход игры
Порту
100% (118)
Ничья
0% (0)
Фаренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
10.53% (12)
Нет
89.47% (102)
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