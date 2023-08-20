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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Claudio Pereira
Порту
2:1
Конец матча
Фаренсе
0'
1:0
13' Гол
Мартинес Антонио
1:1
45' Гол
Кошта Руи
45' Желтая карточка
Пепе Акино
61' Желтая карточка
Фалькао Клаудио
74' Желтая карточка
Pastor
78' Желтая карточка
Матиаш Марку
90' Желтая карточка
Маркано Иван
2:1
90' Гол
Маркано Иван
90'+16

Ход матча

13'
Мартинес Антонио
(Галено Вандерсон)
1:0
45'
1:1
Кошта Руи
(Mohamed Belloumi)
45'
Пепе Акино
 
61'
 
Фалькао Клаудио
64'
 
Дуарте Бруно
Кошта Руи
67'
Боржеш Гонсалу
Занузи Зайду
 
67'
Франко Андре
Нико Гонсалес
 
74'
 
Pastor
75'
 
Элвис
Pastor
75'
 
Дельгадо Франсиско
Mohamed Belloumi
75'
Франсиско Мартинес
Тареми Мехди
 
78'
 
Матиаш Марку
86'
Лодер Дэнни
Мариу Жоау
 
90'
Маркано Иван
 
90'
 
Andre Seruca
Матиаш Марку
90'
 
Барбоза Рафаэл
Fabricio Isidoro
90'
Маркано Иван
(Боржеш Гонсалу)
2:1
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Порту 100% (118)
X 0% (0)
Фаренсе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
5
Маркано
Иван
12
Занузи
Зайду
16
Нико
Гонсалес
6
Эуштакиу
Стивен
11
Пепе
VI
9
Тареми
Мехди
13
Галено
Вандерсон
29
Мартинес
Антонио
III
33
Ricardo
Velho
28
Pastor
6
Мускат
Зак
37
Силва
Гонсалу
31
Талоша
Жоау
62
Mohamed
Belloumi
14
Fabricio
Isidoro
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
19
Кошта
Руи
Порту
4-2-3-1
Фаренсе
4-5-1

История личных встреч

Порту
Фаренсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Антонио III 2 1
Маркано Иван 1 0.5
Венделл Боргес 1 0.5
Кардозу Фабиу 0 0
Галено Вандерсон 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 1 0.5
Mohamed Belloumi 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 1 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Нико Гонсалес 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Пепе VI 1 0
Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 1 0
Pastor 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Фалькао Клаудио 1 0
Mohamed Belloumi 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

2
0
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0
Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2
Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Мафра 1:0

Результаты матчей

Порту
Фаренсе

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Порту
Фаренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
7.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Бенфика
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Эшторил
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Арока
 0:1 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Риу Аве
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Визела
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Фаренсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Эшторил
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арока
 0:1 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Визела
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
12.
Визела
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Арока
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Риу Аве
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Фалькао Клаудио получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Судья подбегает и показывает Пепе VI из команды Порту отложенную желтую карточку за фол.
    • 46'
      Mohamed Belloumi сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Кошта Руи забивает с правой ноги!
    • 13'
      Галено Вандерсон сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Мартинес Антонио III забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Порту 100% (118)
    X 0% (0)
    Фаренсе 0% (0)
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    Где смотреть матч Порту 2:1 Фаренсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:1 Фаренсе

    Исход игры
    Порту
    100% (118)
    Ничья
    0% (0)
    Фаренсе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    10.53% (12)
    Нет
    89.47% (102)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    50.8% (60)
    3:0 Порту
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    4:0 Порту
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    1:0 Порту
    3.4% (4)
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