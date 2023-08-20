Тур: 2. Стадион: Драгау. Главный судья: Claudio Pereira
0'
1:0
13' ГолМартинес Антонио
1:1
45' ГолКошта Руи
45' Желтая карточкаПепе Акино
61' Желтая карточкаФалькао Клаудио
74' Желтая карточкаPastor
78' Желтая карточкаМатиаш Марку
90' Желтая карточкаМаркано Иван
2:1
90' ГолМаркано Иван
90'+16
Ход матча
13'
45'
1:1
45'
61'
74'
78'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
28
Pastor
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
19
Кошта
Руи
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Vitor Bruno
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 PastorЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
-
19 Кошта РуиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
- Нападающий
-
50 Andre Seruca
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Порту
Фаренсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Антонио III
|2
|1
|Маркано Иван
|1
|0.5
|Венделл Боргес
|1
|0.5
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Галено Вандерсон
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кошта Руи
|1
|0.5
|Mohamed Belloumi
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Нико Гонсалес
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|1
|0
|Pastor
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Фалькао Клаудио
|1
|0
|Mohamed Belloumi
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Фаренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фаренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
2
0
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0
Фаренсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Фаренсе - Каза Пиа 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2
Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Лейшоэш 1:0 Спортинг Ковилья - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Мафра 1:0
Результаты матчей
Порту
Фаренсе
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Порту
Фаренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|12.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Гашпар Бруну
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 2:1 Фаренсе
Исход игры
Порту
100% (118)
Ничья
0% (0)
Фаренсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
10.53% (12)
Нет
89.47% (102)
Популярный счёт
2:0 Порту
50.8% (60)
3:0 Порту
20.3% (24)
4:0 Порту
11% (13)
2:1 Порту
4.2% (5)
3:1 Порту
4.2% (5)
1:0 Порту
3.4% (4)
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