Тур: 2. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Главный судья: Василица Янку
0'
5' Желтая карточкаВитал Бернардо
21' Желтая карточкаПанталон Ренато
1:0
55' ГолМангала Эльяким
75' Желтая карточкаАраужу Тьягу
78' Желтая карточкаХолсгров Джордан
Ход матча
21'
55'
1:0
60'
75'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
5
Волней
78
Араужу
Тьягу
33
Joao
Marques
10
Гитан
Рафик
28
Ivan
Pavlic
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
33 Joao MarquesПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гитан РафикПолузащитник
-
28 Ivan PavlicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЖокаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Joao GracaПолузащитник
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
-
16 Savio Alves
-
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Эшторил
Риу Аве
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.78
1.27
Среднее время на гол
115
70
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.27
2.11
Среднее время на гол
70
42
Всего голов
21
33
Голов в среднем за матч
1.05
1.65
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
85
54
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангала Эльяким
|1
|0.5
|Маркес Алехандро
|1
|0.5
|Холсгров Джордан
|1
|0.5
|Joao Marques
|1
|0.5
|Волней
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Мануэль
|1
|0.5
|Руиз Леонардо
|1 (1)
|0.5
|Savio Alves
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|1
|0
|Витал Бернардо
|1
|0
|Гомес Родриго II
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|2
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0
Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1
Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0
Результаты матчей
Эшторил
Риу Аве
Точный счет
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
4:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Витория Гимарайнш
|Гашпар Бруну
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Риу Аве
Исход игры
Эшторил
47.8% (55)
Ничья
34.8% (40)
Риу Аве
17.4% (20)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (34)
1:0 Эшторил
27% (31)
2:1 Эшторил
18.3% (21)
1:2 Риу Аве
8.7% (10)
0:1 Риу Аве
7.8% (9)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:0 Эшторил
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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