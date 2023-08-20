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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Эшторил
2:0
Конец матча
Риу Аве
0'
5' Желтая карточка
Витал Бернардо
21' Желтая карточка
Панталон Ренато
1:0
55' Гол
Мангала Эльяким
75' Желтая карточка
Араужу Тьягу
77' Желтая карточка
Холсгров Джордан
86' Желтая карточка
Маркес Алехандро
90' Желтая карточка
Боатенг Эммануль
2:0
90' Гол
Маркес Алехандро
90'+10

Ход матча

5'
Витал Бернардо
 
21'
 
Панталон Ренато
39'
Гомес Родриго
Тавареш Эриберту
 
39'
Алекс Соареш
Ivan Pavlic
 
46'
Кабако Эрик
Витал Бернардо
 
55'
Мангала Эльяким
1:0
59'
 
Зе Мануэль
Жока
59'
 
Боатенг Эммануль
Эрнани Жорже
59'
 
Перейра Андре
Руиз Леонардо
65'
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
 
73'
 
Savio Alves
Панталон Ренато
75'
Араужу Тьягу
 
77'
 
Joao Graca
Идрисси Амин
77'
Холсгров Джордан
 
82'
Ндиайе Мор
Гитан Рафик
 
86'
Маркес Алехандро
 
90'
 
Боатенг Эммануль
90'
Маркес Алехандро
(Joao Marques)
2:0
Прогнозы 115
Эшторил 47.8% (55)
X 34.8% (40)
Риу Аве 17.4% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Фигейра
Даниэль
5
Волней
3
Витал
Бернардо
22
Мангала
Эльяким
78
Араужу
Тьягу
33
Joao
Marques
8
Холсгров
Джордан
10
Гитан
Рафик
28
Ivan
Pavlic
91
Тавареш
Эриберту
11
Кассиано
Диас
82
Маграо
Жерсон
23
Жосуэ
Са
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
77
Fabio
Ronaldo
14
Жока
9
Руиз
Леонардо
7
Эрнани
Жорже
Эшторил
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Риу Аве

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
К
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:5
ТМС
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
0:0
ГЛ
1:0
ГЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.78
1.27

Среднее время на гол

115
70

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.27
2.11

Среднее время на гол

70
42

Всего голов

21
33

Голов в среднем за матч

1.05
1.65

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

85
54

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 2 1
Joao Marques 1 0.5
Мангала Эльяким 1 0.5
Холсгров Джордан 1 0.5
Волней 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Мануэль 1 0.5
Руиз Леонардо 1 (1) 0.5
Savio Alves 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 2 0
Маркес Алехандро 1 0
Витал Бернардо 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гомес Родриго II 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 2 0
Жока 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Эшторил
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Риу Аве
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0
Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каза Пиа - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1
Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0

Результаты матчей

Эшторил
Риу Аве

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

4:3
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Порту
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
7.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Эшторил
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Риу Аве
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Фаренсе
 1:1 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Эштрела
 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эшторил
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
8.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Порту
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Порту
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фаренсе
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
13.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Риу Аве
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Витал Бернардо уходит с поля и его заменяет Кабако Эрик
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 115
    Эшторил 47.8% (55)
    X 34.8% (40)
    Риу Аве 17.4% (20)
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    Где смотреть матч Эшторил 2:0 Риу Аве онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 2:0 Риу Аве

    Исход игры
    Эшторил
    47.8% (55)
    Ничья
    34.8% (40)
    Риу Аве
    17.4% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (34)
    1:0 Эшторил
    27% (31)
    2:1 Эшторил
    18.3% (21)
    1:2 Риу Аве
    8.7% (10)
    0:1 Риу Аве
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Эшторил
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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