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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Газиантеп
1:3
Конец матча
Сивасспор
0'
5' Желтая карточка
Османпаша Джанер
0:1
12' Гол
Сайс Самуэль
35' Желтая карточка
Станковски Лука
39' Желтая карточка
Кызылдаг Арда
0:2
44' Гол
Османпаша Джанер
46' Желтая карточка
Евтович Марко
1:2
50' Гол
Соялп Фуркан
52' Желтая карточка
Хасеф Науфель
65' Желтая карточка
Родригес Жерсон
1:3
84' Гол
Родригес Жерсон
86' Желтая карточка
Бикел Жаниу
90' Желтая карточка
Харисис Харилаос
90' Желтая карточка
Камара Самба
91' Желтая карточка
90'+9

Ход матча

5'
 
Османпаша Джанер
12'
0:1
Сайс Самуэль
(Окумуш Аладдин)
35'
Станковски Лука
 
39'
Кызылдаг Арда
 
44'
0:2
Османпаша Джанер
(Башсан Эмрах)
46'
Риаскос Брайан
Маркович Лазар
 
46'
Бикел Жаниу
Станковски Лука
 
46'
Евтович Марко
 
50'
Соялп Фуркан
(Градель Макс-Ален)
1:2
52'
Хасеф Науфель
 
65'
 
Родригес Жерсон
84'
1:3
Родригес Жерсон
(Нжи Клинтон Муа)
85'
 
Квет Роман
Нжи Клинтон Муа
86'
Бикел Жаниу
 
87'
Ogun Ozcicek
Соялп Фуркан
 
87'
Вальмир Велиу
Градель Макс-Ален
 
90'
 
Палули Мурат
Окумуш Аладдин
90'
 
Кейта Абдул-Кадер
Yunus Emre Konak
90'
 
Арслан Хакан
Башсан Эмрах
90'
 
Гекай Эмре
Сайс Самуэль
90'
 
Харисис Харилаос
90'
 
Камара Самба
91'
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 16
  • 6 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
19
Шен
Батухан
22
М'баката
Салем
4
Кызылдаг
Арда
3
Джилободжи
Папи
24
Хасеф
Науфель
8
Евтович
Марко
5
Соялп
Фуркан
11
Эскихеллач
Мустафа
80
Станковски
Лука
10
Градель
Макс-Ален
50
Маркович
Лазар
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
72
Yunus
Emre
Konak
24
Сайс
Самуэль
17
Башсан
Эмрах
10
Нжи
Клинтон
Муа
11
Родригес
Жерсон
Газиантеп
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Газиантеп
Сивасспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
3:0
С
1:2
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
5:1
С
1:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
0.8

Среднее время на гол

32
112

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соялп Фуркан 1 0.5
Кызылдаг Арда 1 0.5
Градель Макс-Ален 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Клинтон Муа 1 0.5
Сайс Самуэль 1 0.5
Османпаша Джанер 1 0.5
Родригес Жерсон 1 0.5
Башсан Эмрах 0 0
Окумуш Аладдин 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максим Александру 1 1
Erdal Gunes 1 0
Градель Макс-Ален 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Бикел Жаниу 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Самба 2 0
Османпаша Джанер 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Родригес Жерсон 1 0
Yunus Emre Konak 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Газиантеп
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Газиантеп
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
15%
85%
3 победы 0 ничьих 17 поражений
Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0
Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Газиантеп - Трабзонспор 0:3 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Умраниеспор - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Хатайспор 4:1 Анкарагюджю - Газиантеп 0:2 Газиантеп - Сивасспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 1:1
Сивасспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0
Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3

Результаты матчей

Газиантеп
Сивасспор

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Аланьяспор
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Сивасспор
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Галатасарай
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Касымпаша
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бешикташ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фатих Карагюмрюк
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ризеспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Газиантеп
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бешикташ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хатайспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Сивасспор
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фатих Карагюмрюк
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Касымпаша
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аланьяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пендикспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Трабзонспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Коньяспор Чикалеши Сокол 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 2
Весь список
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