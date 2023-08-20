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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бешикташ
1:0
Перерыв
Пендикспор
0'
11' Желтая карточка
Асан Серкан
1:0
12' Гол
Колли Омар

Ход матча

11'
 
Асан Серкан
12'
Колли Омар
(Хаджиахметович Амир)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Пендикспор
1.28
9.92
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
12
Амарти
Даниэль
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
23
Велинтон
Соуза
14
Joher
Khadim
Rassoul
6
Секейра
Нуну
21
Диаби
Абдулай
58
Goekcan
Kaya
24
Акдаг
Ибрахим
4
Вукович
Йосип
11
Акбунар
Халиль
90
Emeka
Eze2
Бешикташ
4-3-3
Пендикспор
4-5-1

История личных встреч

Бешикташ
Пендикспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 1 0.5
Фернандеш Жедсон 1 0.5
Булут Онур 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Рожерио 1 0.5

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2
Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Пендикспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1 Гёзтепе - Пендикспор 1:1

Результаты матчей

Бешикташ
Пендикспор

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Хатайспор
 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Галатасарай
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Аланьяспор
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Сивасспор
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Касымпаша
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фатих Карагюмрюк
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ризеспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Газиантеп
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 0 - 4 0
20.
Пендикспор
 0:1 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бешикташ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Сивасспор
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хатайспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 0:1 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Сивасспор
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фатих Карагюмрюк
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Аланьяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Касымпаша
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Газиантеп
 0:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Пендикспор
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Трабзонспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Коньяспор Чикалеши Сокол 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Хаджиахметович Амир сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Колли Омар бьет в цель!
  • 11'
    Serkan Asan получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Пендикспор
1.28
9.92
9.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бешикташ 1:0 Пендикспор онлайн

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