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  4. Суперлига 2023-2024

Турция: Суперлига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бешикташ
1:1
Конец матча
Пендикспор
0'
11' Желтая карточка
Асан Серкан
1:0
12' Гол
Колли Омар
81' Желтая карточка
Рашица Милот
90' Желтая карточка
Озгенч Эрдем
90' Желтая карточка
Burak Ogur
1:1
90' Пенальти
Ромеро Оскар
90' Желтая карточка
Осман Озкейлю
90' Желтая карточка
Гюнок Мерт
90' Желтая карточка
Вукович Йосип
90' Желтая карточка
Булут Онур
90' Желтая карточка
Ребич Анте
90'+13

Ход матча

11'
 
Асан Серкан
12'
Колли Омар
(Хаджиахметович Амир)
1:0
46'
 
Ромеро Оскар
Диаби Абдулай
60'
Рашица Милот
Розье Валентен
 
60'
Окслейд-Чемберлен Алекс
Мулека Джексон
 
61'
 
Килич Хасан
Акдаг Ибрахим
62'
 
Тюрам Рожерио
Emeka Eze2
71'
Ребич Анте
Хаджиахметович Амир
 
76'
 
Gorkem Bitin
Goekcan Kaya
81'
Рашица Милот
 
84'
 
Цекици Эндри
Акбунар Халиль
89'
Онана Жан
Абубакар Венсан
 
89'
Тыкназ Демир
Учан Салих
 
90'
 
Озгенч Эрдем
90'
 
Burak Ogur
90'
1:1
Ромеро Оскар
90'
 
Осман Озкейлю
90'
Гюнок Мерт
 
90'
 
Вукович Йосип
90'
Булут Онур
 
90'
Ребич Анте
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
12
Амарти
Даниэль
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
23
Велинтон
Соуза
14
Joher
Khadim
Rassoul
6
Секейра
Нуну
21
Диаби
Абдулай
58
Goekcan
Kaya
24
Акдаг
Ибрахим
4
Вукович
Йосип
11
Акбунар
Халиль
90
Emeka
Eze2
Бешикташ
4-3-3
Пендикспор
4-5-1

История личных встреч

Бешикташ
Пендикспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колли Омар 1 0.5
Фернандеш Жедсон 1 0.5
Булут Онур 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Рожерио 1 0.5
Ромеро Оскар 1 (1) 0.5

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уйсал Неджип 1 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Гюнок Мерт 1 0
Рашица Милот 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Озгенч Эрдем 1 0
Вукович Йосип 1 0
Burak Ogur 1 0
Асан Серкан 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

1
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2
Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Пендикспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1 Гёзтепе - Пендикспор 1:1

Результаты матчей

Бешикташ
Пендикспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Аланьяспор
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Сивасспор
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Галатасарай
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Касымпаша
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бешикташ
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фатих Карагюмрюк
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
Трабзонспор
 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Кайсериспор
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбулспор
 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Антальяспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Ризеспор
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Пендикспор
 2 0 1 1 2 - 6 1
18.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Газиантеп
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Истанбул Башакшехир
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Аланьяспор
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Касымпаша
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Адана Демирспор
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фенербахче
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Трабзонспор
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Сивасспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бешикташ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хатайспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Антальяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ризеспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Самсунспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Анкарагюджю
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Фатих Карагюмрюк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Пендикспор
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хатайспор
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Сивасспор
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Фатих Карагюмрюк
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бешикташ
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Галатасарай
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Касымпаша
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Аланьяспор
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кайсериспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коньяспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Самсунспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Пендикспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Истанбулспор
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фенербахче
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Адана Демирспор
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Антальяспор
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ризеспор
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Анкарагюджю
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Газиантеп
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Трабзонспор
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Истанбул Башакшехир
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 2
Истанбулспор Ibrahim Yilmaz 2
Галатасарай Икарди Мауро 2
Хатайспор Деле-Баширу Фисайо 2
Коньяспор Чикалеши Сокол 2
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Максим Александру 1 1
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 1 1
Истанбулспор Яшар Али 1 1
Фатих Карагюмрюк Дурсун Салих 2
Истанбул Башакшехир Пелкас Димитрис 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Хаджиахметович Амир сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Колли Омар бьет в цель!
    • 11'
      Serkan Asan получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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