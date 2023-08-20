Тур: 2. Стадион: Водафон Парк.
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаАсан Серкан
1:0
12' ГолКолли Омар
81' Желтая карточкаРашица Милот
90' Желтая карточкаОзгенч Эрдем
90' Желтая карточкаBurak Ogur
1:1
90' ПенальтиРомеро Оскар
90' Желтая карточкаОсман Озкейлю
90' Желтая карточкаГюнок Мерт
90' Желтая карточкаВукович Йосип
90' Желтая карточкаБулут Онур
90' Желтая карточкаРебич Анте
90'+13
Ход матча
11'
12'
81'
90'
90'
90'
1:1
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
61
Асан
Серкан
58
Goekcan
Kaya
90
Emeka
Eze2
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Goekcan KayaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Emeka Eze2Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Burak OgurВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Osman Ozkoylu
История личных встреч
Бешикташ
Пендикспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колли Омар
|1
|0.5
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.5
|Булут Онур
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Рожерио
|1
|0.5
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.5
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уйсал Неджип
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Гюнок Мерт
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Озгенч Эрдем
|1
|0
|Вукович Йосип
|1
|0
|Burak Ogur
|1
|0
|Асан Серкан
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пендикспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
1
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пендикспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Нефтчи - Бешикташ 1:3 Тирана - Бешикташ 0:2
Бешикташ - Тирана 3:1 Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4
Пендикспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3
Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5 Пендикспор - Бандырмаспор 2:1 Сакарьяспор - Пендикспор 3:2 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Пендикспор - Ризеспор 3:2 Эюпспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Малатьяспор 3:0 Бодрумспор - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Аданаспор 3:0 Самсунспор - Пендикспор 4:2 Пендикспор - Кечиоренгюджю 2:1 Пендикспор - Денизлиспор 2:1 Гёзтепе - Пендикспор 1:1
Результаты матчей
Бешикташ
Пендикспор
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|2
|Истанбулспор
|Ibrahim Yilmaz
|2
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|2
|Хатайспор
|Деле-Баширу Фисайо
|2
|Коньяспор
|Чикалеши Сокол
|2
|Газиантеп
|Максим Александру
|1 1
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|1 1
|Истанбулспор
|Яшар Али
|1 1
|Фатих Карагюмрюк
|Дурсун Салих
|2
|Истанбул Башакшехир
|Пелкас Димитрис
|2