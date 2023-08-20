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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Helder Malheiro
Визела
1:0
Первый тайм: 14'
Арока
0'
6' Undefined phrase: football_event_
Matias Rocha
8' Красная карточка
Matias Rocha
1:0
9' Пенальти
Гарсия Самуэль

Ход матча

6'
 
Matias Rocha
8'
 
Matias Rocha
9'
Гарсия Самуэль
1:0
Прогнозы 114
Визела 53.5% (61)
X 31.6% (36)
Арока 14.9% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Арока
2.30
3.40
3.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
12
Rafael
Bustamante
79
Морейра
Нуну
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
17
Matias
Lacava
99
Эссанд
Самюэль
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Matias
Rocha
44
Галович
Нино
26
Weverson2
10
Джейсон
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
Визела
4-2-3-1
Арока
4-4-2

История личных встреч

Визела
Арока

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 1 1
Морейра Нуну 1 1
Силва Томаш 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантуш Педру 1 1
Гонсалес Кристо 1 1
Мухика Рафаэль 1 1
Симау Давид 0 0
Weverson2 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Сантуш Педру 1 0
Силла Морлей 1 0
Эшгаю Тьягу 1 0

Результаты матчей

Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2
Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0
Арока
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0
Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2

Результаты матчей

Визела
Арока

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Визела
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
7.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Бенфика
 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Эшторил
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Арока
 0:1 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Риу Аве
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Визела
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Фаренсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Эшторил
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арока
 0:1 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Визела
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
12.
Визела
 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Арока
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Риу Аве
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Витория Гимарайнш Гашпар Бруну 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    'Г О О О О О Л - Гарсия Самуэль из команды Визела забивает с пенальти! Он пробил левой. Ignacio De Arruabarrena был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 8'
    УДАЛЕНИЕ! - Matias Rocha увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 6'
    The card for Matias Rocha from Арока was disallowed via VAR intervention.
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 114
Визела 53.5% (61)
X 31.6% (36)
Арока 14.9% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Арока
2.30
3.40
3.58
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Визела 1:0 Арока онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Визела 1:0 Арока

Исход игры
Визела
54.4% (62)
Ничья
30.7% (35)
Арока
14.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
1:0 Визела
35.1% (40)
1:1 Ничья
26.3% (30)
2:1 Визела
13.2% (15)
0:1 Арока
7% (8)
1:2 Арока
7% (8)
2:0 Визела
5.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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