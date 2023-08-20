Тур: 2. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Зрители: 2620 Главный судья: Helder Malheiro
0'
6' Undefined phrase: football_event_Matias Rocha
8' Красная карточкаMatias Rocha
1:0
9' ПенальтиГарсия Самуэль
24' Undefined phrase: football_event_Гарсия Самуэль
37' Желтая карточкаМорейра Нуну
1:1
39' ГолГонсалес Кристо
42' Желтая карточкаЭшгаю Тьягу
45' Желтая карточкаОливейра Андерсон
45' Желтая карточкаСилла Морлей
45' Желтая карточкаПерейра Матеус
45' Желтая карточкаГонсалес Кристо
45' Желтая карточкаСантуш Педру
55' Undefined phrase: football_event_Силва Томаш
57' Красная карточкаСилва Томаш
1:2
64' ГолМухика Рафаэль
74' Желтая карточкаКуарежма
83' Желтая карточкаБускетс Ориоль
2:2
88' ГолЭссанд Самюэль
89' Желтая карточкаГарсия Самуэль
90' Желтая карточкаDiogo Nascimento
90' Желтая карточкаОртис Педро
90'+12
Ход матча
6'
8'
9'
1:0
24'
37'
39'
1:1
42'
45'
45'
45'
45'
55'
57'
64'
1:2
74'
83'
88'
2:2
89'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
79
Морейра
Нуну
10
Бондосо
Кико
28
Эшгаю
Тьягу
13
Matias
Rocha
44
Галович
Нино
26
Weverson2
10
Джейсон
89
Сантуш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Ортис ПедроВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Matias RochaЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
26 Weverson2Защитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Арока
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|1
|Морейра Нуну
|1
|0.5
|Гарсия Самуэль
|1 (1)
|0.5
|Hugo Oliveira
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|2
|1
|Мухика Рафаэль
|2
|1
|Сантуш Педру
|1
|0.5
|Симау Давид
|0
|0
|Силла Морлей
|0
|0
|Weverson2
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Томаш
|0
|1
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Перейра Матеус
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Diogo Nascimento
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Силла Морлей
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Matias Rocha
|0
|1
|Гонсалес Кристо
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Визела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2
Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0
Арока
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0
Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2
Результаты матчей
Визела
Арока
Точный счет
2:2
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Визела
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|3
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3
|Брага
|Орта Рикарду
|2 (1)
|Бенфика
|Силва Рафа
|2 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Арока
|Сантуш Педру
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 2:2 Арока
Исход игры
Визела
54.4% (62)
Ничья
30.7% (35)
Арока
14.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
20.54% (23)
Меньше
79.46% (89)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
1:0 Визела
35.1% (40)
1:1 Ничья
26.3% (30)
2:1 Визела
13.2% (15)
0:1 Арока
7% (8)
1:2 Арока
7% (8)
2:0 Визела
5.3% (6)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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