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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 2620 Главный судья: Helder Malheiro
Визела
2:2
Конец матча
Арока
0'
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Matias Rocha
8' Красная карточка
Matias Rocha
1:0
9' Пенальти
Гарсия Самуэль
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Гарсия Самуэль
37' Желтая карточка
Морейра Нуну
1:1
39' Гол
Гонсалес Кристо
42' Желтая карточка
Эшгаю Тьягу
45' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
45' Желтая карточка
Силла Морлей
45' Желтая карточка
Перейра Матеус
45' Желтая карточка
Гонсалес Кристо
45' Желтая карточка
Сантуш Педру
55' Undefined phrase: football_event_
Силва Томаш
57' Красная карточка
Силва Томаш
1:2
64' Гол
Мухика Рафаэль
74' Желтая карточка
Куарежма
83' Желтая карточка
Бускетс Ориоль
2:2
88' Гол
Эссанд Самюэль
89' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
90' Желтая карточка
Diogo Nascimento
90' Желтая карточка
Ортис Педро
90'+12

Ход матча

6'
 
Matias Rocha
8'
 
Matias Rocha
9'
Гарсия Самуэль
1:0
24'
Гарсия Самуэль
 
37'
Морейра Нуну
 
39'
1:1
Гонсалес Кристо
(Силла Морлей)
42'
 
Эшгаю Тьягу
45'
Оливейра Андерсон
 
45'
 
Силла Морлей
45'
Перейра Матеус
 
45'
 
Гонсалес Кристо
45'
 
Сантуш Педру
46'
 
Бускетс Ориоль
Сантуш Педру
46'
 
Опоку Джером
Силла Морлей
55'
Силва Томаш
 
57'
Силва Томаш
 
58'
 
Куарежма
Weverson2
59'
Лебеденко Орест
Перейра Матеус
 
59'
Hugo Oliveira
Matias Lacava
 
64'
1:2
Мухика Рафаэль
(Куарежма)
68'
Ортис Педро
Rafael Bustamante
 
68'
Diogo Nascimento
Морейра Нуну
 
74'
 
Куарежма
81'
Zhardel Nivaldo2
Оливейра Андерсон
 
83'
 
Бускетс Ориоль
85'
 
Пуче Мигель
Мухика Рафаэль
88'
Эссанд Самюэль
(Hugo Oliveira)
2:2
89'
Гарсия Самуэль
 
90'
Diogo Nascimento
 
90'
Ортис Педро
 
90'
 
Милованов Богдан
Джейсон
Прогнозы 114
Визела 54.4% (62)
X 30.7% (35)
Арока 14.9% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
79
Морейра
Нуну
10
Бондосо
Кико
12
Rafael
Bustamante
20
Гарсия
Самуэль
17
Matias
Lacava
99
Эссанд
Самюэль
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Matias
Rocha
44
Галович
Нино
26
Weverson2
10
Джейсон
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
23
Гонсалес
Кристо
Визела
4-1-4-1
Арока
4-4-2

История личных встреч

Визела
Арока

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 1
Морейра Нуну 1 0.5
Гарсия Самуэль 1 (1) 0.5
Hugo Oliveira 0 0
Силва Томаш 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 2 1
Мухика Рафаэль 2 1
Сантуш Педру 1 0.5
Симау Давид 0 0
Силла Морлей 0 0
Weverson2 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Томаш 0 1
Оливейра Андерсон 1 0
Перейра Матеус 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Diogo Nascimento 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 1 1
Сантуш Педру 2 0
Силла Морлей 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Matias Rocha 0 1
Гонсалес Кристо 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Визела
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арока
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2
Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0
Арока
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0
Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1 Арока - Трофенсе 2:1 Арока - Брага-2 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Портимоненсе - Арока 0:2 Арока - Шавиш 1:0 Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2

Результаты матчей

Визела
Арока

Точный счет

2:2
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Визела
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 2 2 0 0 7 - 3 6
2.
Порту
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Витория Гимарайнш
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Спортинг Л
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Арока
 2 1 1 0 6 - 5 4
6.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Жил Висенте
 2 1 0 1 6 - 2 3
8.
Каза Пиа
 2 1 0 1 4 - 2 3
9.
Бенфика
 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Брага
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Эшторил
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Риу Аве
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Визела
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Фаренсе
 2 0 0 2 1 - 5 0
17.
Шавиш
 2 0 0 2 2 - 6 0
18.
Портимоненсе
 2 0 0 2 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Эшторил
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Визела
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каза Пиа
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Брага
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Арока
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
12.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Жил Висенте
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Фаренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 3
Боавишта Боженик Роберт 3
Брага Орта Рикарду 2 (1)
Бенфика Силва Рафа 2 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 1 1
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Арока Сантуш Педру 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Сантуш Педру грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Гонсалес Кристо получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 51'
      Перейра Матеус получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 47'
      Morlaye Sylla - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 45'
      Рефери не любит споров - именно за это Оливейра Андерсон сейчас получил желтую
    • 42'
      Эшгаю Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Morlaye Sylla сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Гонсалес Кристо забивает с правой ноги!
    • 37'
      Морейра Нуну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 24'
      Г О О О О О Л! Визела забивает! Гарсия Самуэль отличился.
    • 9'
      'Г О О О О О Л - Гарсия Самуэль из команды Визела забивает с пенальти! Он пробил левой. Ignacio De Arruabarrena был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 8'
      УДАЛЕНИЕ! - Matias Rocha увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 6'
      The card for Matias Rocha from Арока was disallowed via VAR intervention.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Визела 54.4% (62)
    X 30.7% (35)
    Арока 14.9% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 2:2 Арока

    Исход игры
    Визела
    54.4% (62)
    Ничья
    30.7% (35)
    Арока
    14.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.54% (23)
    Меньше
    79.46% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    47.32% (53)
    Нет
    52.68% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Визела
    35.1% (40)
    1:1 Ничья
    26.3% (30)
    2:1 Визела
    13.2% (15)
    0:1 Арока
    7% (8)
    1:2 Арока
    7% (8)
    2:0 Визела
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
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