Тур: 20.
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
9' ГолRezende2
13' Желтая карточкаКану Рубенилсон
16' Желтая карточкаСилва Адерлан
2:0
38' ГолУго Витор
43' Желтая карточкаВидхаупер Патрик Луан
Ход матча
9'
1:0
13'
16'
38'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
11
Ратао
Рафаэл
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Adriel Ramos
-
29 Vitor Jacare
-
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Helio Junio
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Байя
Ред Булл Брагантино
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.5
Среднее время на гол
48
180
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.43
Среднее время на гол
34
63
Всего голов
34
14
Голов в среднем за матч
2.27
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
39
96
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3
|0.15
|Thaciano
|2
|0.1
|Да Силва Кайки
|2
|0.1
|Gabriel Teixeira
|2
|0.1
|Соуза Коули
|1
|0.05
|Rezende2
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|Уго Витор
|1
|0.05
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.05
|Vitor Jacare
|1
|0.05
|Arthur Sales
|1
|0.05
|Кандидо Камило
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.3
|Борбас Тиаго
|5
|0.25
|Брунинью Филипе
|2
|0.1
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.1
|Henry Mosquera
|2
|0.1
|Helio Junio
|2
|0.1
|Винисиос Маркос
|2
|0.1
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Витиньо Витор V
|1
|0.05
|Густавиньо
|1
|0.05
|Сантос Эдуардо
|1
|0.05
|Алеррандро
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|5
|1
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Ryan Santos
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Rezende2
|2
|1
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Уго Витор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|6
|0
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Да Силва Джадсом
|5
|0
|Борбас Тиаго
|4
|0
|Силва Адерлан
|2
|1
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Уртадо Хосе
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
7
Байя
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ред Булл Брагантино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
1
15
Байя
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
8
22
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
4
31%
3
25%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
3
15
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
2
67%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Забито
16
27
9 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
8 Не забивали 4
0
0%
2
7%
1-15
5
31%
4
15%
16-30
4
25%
7
26%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
1
6%
6
22%
76-90
Пропущено
27
17
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 10
3
11%
3
18%
1-15
6
22%
2
12%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
2
7%
5
29%
29%
61-75
3
11%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2
Результаты матчей
Байя
Ред Булл Брагантино
Точный счет
3:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Байя
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
45
64
27
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
154
415
811
217
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|35 - 11
|48
|2.
|20
|10
|7
|3
|36 - 17
|37
|3.
|2:1
|20
|10
|5
|5
|33 - 25
|35
|4.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|28 - 23
|34
|5.
|20
|10
|4
|6
|28 - 20
|34
|6.
|0:2
|20
|8
|8
|4
|27 - 19
|32
|7.
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|8.
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|9.
|20
|8
|4
|8
|21 - 23
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|11.
|20
|7
|6
|7
|22 - 18
|27
|12.
|20
|6
|7
|7
|20 - 17
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|21 - 22
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|17 - 24
|24
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|2:0
|20
|5
|6
|9
|20 - 25
|21
|17.
|0:0
|20
|4
|7
|9
|19 - 31
|19
|18.
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|19.
|1:2
|20
|3
|5
|12
|19 - 38
|14
|20.
|19
|2
|4
|13
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|6.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|7.
|0:2
|10
|5
|4
|1
|15 - 7
|19
|8.
|2:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|13.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 14
|15
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|1:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|2:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|10.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|2:0
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|1:2
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 7