Тур: 20.
4:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолRezende2
13' Желтая карточкаКану Рубенилсон
16' Желтая карточкаСилва Адерлан
2:0
38' ГолУго Витор
43' Желтая карточкаВидхаупер Патрик Луан
45' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
50' Желтая карточкаУртадо Хосе
55' Желтая карточкаRezende2
3:0
60' ГолAlessandro Vinicius2
73' Желтая карточкаMatheus Goncalves
4:0
84' ГолСоуза Коули
90'+4
Ход матча
9'
1:0
13'
16'
38'
2:0
45'
50'
55'
60'
79'
84'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
11
Ратао
Рафаэл
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
18
Борбас
Тиаго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ратао РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Adriel Ramos
-
29 Vitor Jacare
-
-
20 Yago I
-
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
11 Helio Junio
-
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Байя
Ред Булл Брагантино
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
15 матчей
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.5
Среднее время на гол
48
180
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.43
Среднее время на гол
34
63
Всего голов
34
14
Голов в среднем за матч
2.27
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
39
96
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|3
|0.15
|Соуза Коули
|2
|0.1
|Thaciano
|2
|0.1
|Да Силва Кайки
|2
|0.1
|Alessandro Vinicius2
|2
|0.1
|Gabriel Teixeira
|2
|0.1
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Rezende2
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|Уго Витор
|1
|0.05
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|Vitor Jacare
|1
|0.05
|Arthur Sales
|1
|0.05
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|Кандидо Камило
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|6
|0.3
|Борбас Тиаго
|5
|0.25
|Брунинью Филипе
|2
|0.1
|Капишаба Жуниньо
|2
|0.1
|Henry Mosquera
|2
|0.1
|Helio Junio
|2
|0.1
|Винисиос Маркос
|2
|0.1
|Фернандес Матеус
|1
|0.05
|Витиньо Витор V
|1
|0.05
|Густавиньо
|1
|0.05
|Сантос Эдуардо
|1
|0.05
|Алеррандро
|1
|0.05
|Кандидо Луан
|1
|0.05
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Рамирес Эрик II
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|5
|1
|Ademir Santos
|5
|0
|Асеведо Николас
|5
|0
|Rezende2
|3
|1
|Ryan Santos
|3
|1
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Vitor Jacare
|4
|0
|Сисиньо Неусиано
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|2
|0
|Уго Витор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Matheus Bahia
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Лео Ситтадини
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Thaciano
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
|Доминик Андре
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капишаба Жуниньо
|6
|0
|Да Силва Джадсом
|6
|0
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Борбас Тиаго
|4
|0
|Силва Адерлан
|2
|1
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Уртадо Хосе
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Алеррандро
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Видхаупер Патрик Луан
|2
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Натан
|1
|0
|Ортис Лео
|1
|0
|Кандидо Луан
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Винисиос Маркос
|1
|0
|Cipriano
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Результаты матчей
Байя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
7
7
Байя
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
1
15
Байя
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
8
22
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
2
12%
3
25%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Забито
3
15
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
2
67%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
5%
2
7%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
5
25%
7
26%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
2
10%
6
22%
76-90
Пропущено
27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 11
3
11%
4
19%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
2
7%
5
24%
61-75
3
11%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2
Результаты матчей
Байя
Ред Булл Брагантино
Точный счет
3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Байя
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
55
64
37
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
155
515
812
317
317
119
119
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7