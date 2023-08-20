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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 20.
Байя
4:0
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
9' Гол
Rezende2
13' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
16' Желтая карточка
Силва Адерлан
2:0
38' Гол
Уго Витор
43' Желтая карточка
Видхаупер Патрик Луан
45' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
50' Желтая карточка
Уртадо Хосе
55' Желтая карточка
Rezende2
3:0
60' Гол
Alessandro Vinicius2
73' Желтая карточка
Matheus Goncalves
4:0
84' Гол
Соуза Коули
90'+4
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
38
Кандидо
Камило
5
Rezende2
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
21
Alessandro
Vinicius2
11
Ратао
Рафаэл
1
Швенгбер
Клейтон
13
Силва
Адерлан
30
Видхаупер
Патрик
Луан
3
Ортис
Лео
36
Кандидо
Луан
35
Фернандес
Матеус
5
Да
Силва
Джадсом
22
Густавиньо
17
Брунинью
Филипе
18
Борбас
Тиаго
27
Винисиос
Маркос
Байя
4-3-3
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Байя
Ред Булл Брагантино

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

15 матчей

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
4:0
СA
2:1
СB
3:2
СB
1:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1
СB
4:0
СB
2:2

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.5

Среднее время на гол

48
180

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

34
14

Голов в среднем за матч

2.27
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

39
96

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 3 0.15
Соуза Коули 2 0.1
Thaciano 2 0.1
Да Силва Кайки 2 0.1
Alessandro Vinicius2 2 0.1
Gabriel Teixeira 2 0.1
Ademir Santos 1 0.05
Rezende2 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
Уго Витор 1 0.05
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.05
Vitor Jacare 1 0.05
Arthur Sales 1 0.05
Жилберто Жуниор 0 0
Кандидо Камило 0 0
Ryan Santos 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 6 0.3
Борбас Тиаго 5 0.25
Брунинью Филипе 2 0.1
Капишаба Жуниньо 2 0.1
Henry Mosquera 2 0.1
Helio Junio 2 0.1
Винисиос Маркос 2 0.1
Фернандес Матеус 1 0.05
Витиньо Витор V 1 0.05
Густавиньо 1 0.05
Сантос Эдуардо 1 0.05
Алеррандро 1 0.05
Кандидо Луан 1 0.05
Эвангелиста Лукас 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Силва Адерлан 0 0
Видхаупер Патрик Луан 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 5 1
Ademir Santos 5 0
Асеведо Николас 5 0
Rezende2 3 1
Ryan Santos 3 1
Стум Эвералдо 4 0
Vitor Jacare 4 0
Сисиньо Неусиано 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Габриэл Шавьер 2 0
Уго Витор 2 0
Yago I 2 0
Matheus Bahia 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Жилберто Жуниор 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Danilo XVI 1 0
Лео Ситтадини 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Thaciano 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Доминик Андре 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 6 0
Да Силва Джадсом 6 0
Витиньо Витор V 6 0
Швенгбер Клейтон 4 1
Борбас Тиаго 4 0
Силва Адерлан 2 1
Фернандес Матеус 3 0
Уртадо Хосе 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Алеррандро 2 0
Helio Junio 2 0
Видхаупер Патрик Луан 2 0
Рамирес Эрик II 1 0
Густавиньо 1 0
Натан 1 0
Ортис Лео 1 0
Кандидо Луан 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Винисиос Маркос 1 0
Cipriano 1 0
Henry Mosquera 1 0
Matheus Goncalves 1 0

Результаты матчей

Байя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Ред Булл Брагантино
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

7
7
Байя
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

1
15
Байя
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
30% (6)
15% (3)
Ред Булл Брагантино
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

8
22

Голы по времени матча

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
4
24%
3
25%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
1
8%
2
14%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
4
31%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

3
15
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
2
67%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
2
14%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
7
50%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
5%
2
7%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
5
25%
7
26%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
4
20%
4
15%
61-75
2
10%
6
22%
76-90

Пропущено

27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 11
3
11%
4
19%
1-15
6
22%
2
10%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
2
7%
5
24%
61-75
3
11%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Байя 1:0 Байя - Америка Минейро 3:1 Сан-Паулу - Байя 0:0 Байя - Коринтианс 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 1:1 Куяба - Байя 1:1 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Флуминенсе - Байя 2:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 3:3 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1
Форталеза Сеара - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Такуари 7:1 Ред Булл Брагантино - Гойяс 2:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2

Результаты матчей

Байя
Ред Булл Брагантино

Точный счет

3:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
4 раза 40%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Байя
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
15
5
5
15
1.5
8
12
3
17
2.5
3
17
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 20 10 5 5 34 - 26 35
4.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
5.
Гремио
 19 10 3 6 29 - 25 33
6.
Ред Булл Брагантино
 20 8 8 4 27 - 21 32
7.
Атлетико Паранаэнсе
 19 9 4 6 28 - 22 31
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 19 6 6 7 21 - 22 24
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 6 6 8 17 - 24 24
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 20 5 6 9 22 - 25 21
17.
Сантос
 20 5 6 9 21 - 32 21
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 20 3 5 12 20 - 39 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Сантос
 11 4 5 2 18 - 15 17
11.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Байя
 10 4 3 3 18 - 12 15
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 10 2 3 5 10 - 13 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 11 5 2 4 18 - 20 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 10 3 4 3 12 - 14 13
8.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
9.
Гремио
 9 3 1 5 9 - 15 10
10.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
12.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
13.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Сантос Леонардо Маркос 8 (2)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Гремио Рейналдо Мануэл 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
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