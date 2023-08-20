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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 20.
Коритиба Парана
1:2
Первый тайм: 44'
Фламенго
0'
1:0
15' Пенальти
Robson IV
1:1
19' Пенальти
Габриэл Барбоза
26' Желтая карточка
Энрике Бруно
1:2
31' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан

Ход матча

15'
Robson IV
1:0
19'
1:1
Габриэл Барбоза
26'
 
Энрике Бруно
31'
1:2
Де Арраскаэта Джорджиан
(Viktor Hugo)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коритиба Парана
Ничья
Фламенго
4.20
5.46
2.17
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Габриэл
Васконселлос
29
Diogo
Batista
13
Кушчевич
Бенхамин
3
Henrique
XIV
83
Jamerson
15
Франсержио
Родригес
6
Гомес
Бруно
19
Sebastian
Gomez2
10
Морено
Марселино
30
Robson
IV
99
Edu
Goncalvec1
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Пульгар
Эрик
29
Viktor
Hugo
20
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
10
Габриэл
Барбоза
Коритиба Парана
4-3-3
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Коритиба Парана
Фламенго

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 16 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
7.4%
63%
8 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:0
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
0:2
СA
0:1
БСА
3:2
КБ
3:0
КБ
3:0
БСА
0:1
БСА
0:2
БСА
2:2
СA
3:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
5:0
СA
5:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.21
0.77

Среднее время на гол

74
117

Всего голов

31
11

Голов в среднем за матч

2.38
0.79

Среднее время на гол

37
114

Всего голов

48
21

Голов в среднем за матч

1.78
0.78

Тотал матчей

2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

50
115

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 6 (3) 0.3
Alef Manga 4 (1) 0.2
Гомес Бруно 2 0.1
Морено Марселино 1 0.05
Диого Санто 1 0.05
Бошилья Габриэл 1 0.05
Ze Roberto III 1 0.05
Луис Виктор 1 0.05
Кушчевич Бенхамин 1 0.05
Габриэл Васконселлос 0 0
Matheus Bianqui 0 0
Diogo Batista 0 0
Ruan Lucas 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 (4) 0.25
Педро Гильерме 5 (2) 0.25
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.2
Айртон Лукас 3 0.15
Лео Перейра 3 0.15
Жерсон Сантос 2 0.1
Эвертон Соарес 2 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.1
Уэсли Лопес 2 0.1
Пульгар Эрик 2 0.1
Viktor Hugo 1 0.05
Луис Давид 1 0.05
Энрике Бруно 1 0.05
Франса Матеус 1 0.05
Бруно Фабрисио 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robson IV 6 0
Гомес Бруно 4 1
Ze Roberto III 3 1
Андрей 4 0
Натанаэл 4 0
Кушчевич Бенхамин 4 0
Henrique XIV 4 0
Виана Бруно 4 0
Луис Виктор 3 0
Габриэл Васконселлос 3 0
Jamerson 3 0
Alef Manga 3 0
Matheus Bianqui 3 0
Thiago Dombroski 3 0
Thiago Kosloski 1 1
Урсо Жуниор 2 0
Luan Polli 2 0
Пиньо Родриго 2 0
Морено Марселино 2 0
Cesar Andrade Lima Kaio 2 0
Виллиан Фариас 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Diogo Batista 1 0
Wesley Moreira 1 0
Педросо Жан 1 0
Antonio Zago 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 6 0
Айртон Лукас 4 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Тьяго Маия 3 0
Пульгар Эрик 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Видаль Артуро 2 0
Луис Филипе 2 0
Энрике Бруно 2 0
Лео Перейра 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Араужо Луис 0 1
Рибейро Эвертон 1 0
Луис Давид 1 0
Андре Силва 1 0
Мариньо 1 0
Кунья Матеус 1 0
Viktor Hugo 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

3
3
Коритиба Парана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Фламенго
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

24
3

Волевые поражения

3
14
Коритиба Парана
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Фламенго
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
16% (3)
68% (13)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
9

Волевые поражения

6
17

Голы по времени матча

Забито

8
15
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
4
27%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Пропущено

10
18
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
6
33%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
5
50%
5
28%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
6
38%
76-90

Пропущено

26
6
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
3
12%
1
17%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
4
15%
2
33%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
6
23%
1
17%
61-75
4
15%
1
17%
76-90

Забито

18
31
13 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
3
17%
4
13%
1-15
5
28%
6
19%
16-30
5
28%
4
13%
31-45
1
6%
5
16%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
2
11%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

36
24
12 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
11%
1
4%
1-15
3
8%
3
13%
16-30
5
14%
6
25%
31-45
8
22%
6
25%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
9
25%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0
Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0

Результаты матчей

Коритиба Парана
Фламенго

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Точный счет

3:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

3:1
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:3
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
4
15
1.5
9
10
1
18
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 2:1 20 10 5 5 33 - 25 35
4.
Гремио
 0:0 19 10 4 5 28 - 23 34
5.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
6.
Ред Булл Брагантино
 0:2 20 8 8 4 27 - 19 32
7.
Атлетико Паранаэнсе
 19 9 4 6 28 - 22 31
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 19 6 6 7 21 - 22 24
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 6 6 8 17 - 24 24
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 2:0 20 5 6 9 20 - 25 21
17.
Сантос
 0:0 20 4 7 9 19 - 31 19
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 1:2 20 3 5 12 19 - 38 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 0:0 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 0:2 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 2:1 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Байя
 2:0 10 4 3 3 16 - 12 15
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
13.
Сантос
 0:0 11 3 6 2 16 - 14 15
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 1:2 10 2 3 5 9 - 12 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 2:1 11 5 2 4 17 - 19 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 0:2 10 3 4 3 12 - 12 13
8.
Гремио
 0:0 9 3 2 4 8 - 13 11
9.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
10.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
12.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
13.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 2:0 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 1:2 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 0:0 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Саравия Ренсо 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коритиба Парана
Ничья
Фламенго
4.20
5.46
2.17
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коритиба Парана 1:2 Фламенго онлайн

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Фламенго
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