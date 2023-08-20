Тур: 20.
2:3
Конец матча
0'
1:0
15' ПенальтиRobson IV
1:1
19' ПенальтиГабриэл Барбоза
26' Желтая карточкаЭнрике Бруно
1:2
31' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
45' Желтая карточкаRobson IV
2:2
46' ГолEdu Goncalvec1
50' Желтая карточкаMatheus Bianqui
65' Желтая карточкаЖерсон Сантос
87' Желтая карточкаCesar Andrade Lima Kaio
88' Желтая карточкаАйртон Лукас
2:3
90' ГолЖерсон Сантос
90'+6
Ход матча
15'
1:0
19'
1:1
26'
31'
45'
46'
2:2
50'
65'
88'
90'
2:3
Прогноз на матч от Liveresult
83
Jamerson
30
Robson
IV
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
16
Луис
Филипе
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 JamersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
7 АндрейПолузащитник
-
2 ХейнерПолузащитник
-
18 Диого СантоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
31 Lizeiro
-
-
Главный тренер: Thiago Kosloski
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
31 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Коритиба Парана
Фламенго
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 16 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
7.4%
63%
8 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.21
0.77
Среднее время на гол
74
117
Всего голов
31
11
Голов в среднем за матч
2.38
0.79
Среднее время на гол
37
114
Всего голов
48
21
Голов в среднем за матч
1.78
0.78
Тотал матчей
2.5
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
50
115
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|6 (3)
|0.3
|Alef Manga
|4 (1)
|0.2
|Гомес Бруно
|2
|0.1
|Морено Марселино
|1
|0.05
|Диого Санто
|1
|0.05
|Бошилья Габриэл
|1
|0.05
|Ze Roberto III
|1
|0.05
|Луис Виктор
|1
|0.05
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.05
|Edu Goncalvec1
|1
|0.05
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Matheus Bianqui
|0
|0
|Diogo Batista
|0
|0
|Ruan Lucas
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5 (4)
|0.25
|Педро Гильерме
|5 (2)
|0.25
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.2
|Жерсон Сантос
|3
|0.15
|Айртон Лукас
|3
|0.15
|Лео Перейра
|3
|0.15
|Эвертон Соарес
|2
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.1
|Уэсли Лопес
|2
|0.1
|Пульгар Эрик
|2
|0.1
|Viktor Hugo
|1
|0.05
|Луис Давид
|1
|0.05
|Энрике Бруно
|1
|0.05
|Франса Матеус
|1
|0.05
|Тьяго Маия
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robson IV
|7
|0
|Гомес Бруно
|4
|1
|Ze Roberto III
|3
|1
|Андрей
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|4
|0
|Henrique XIV
|4
|0
|Виана Бруно
|4
|0
|Matheus Bianqui
|4
|0
|Луис Виктор
|3
|0
|Габриэл Васконселлос
|3
|0
|Jamerson
|3
|0
|Alef Manga
|3
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|3
|0
|Thiago Dombroski
|3
|0
|Thiago Kosloski
|1
|1
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Luan Polli
|2
|0
|Пиньо Родриго
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Diogo Batista
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|6
|0
|Айртон Лукас
|5
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Луис Филипе
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Араужо Луис
|0
|1
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
Результаты матчей
Коритиба Парана
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
5
3
Коритиба Парана
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
24
3
Волевые поражения
3
14
Коритиба Парана
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Фламенго
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
20% (4)
65% (13)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
8
17
Голы по времени матча
Забито
10
18
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
3
30%
2
11%
1-15
2
20%
5
28%
16-30
3
30%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
10%
4
22%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
1
8%
7
35%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
6
46%
5
25%
76-90
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
6
38%
76-90
Пропущено
26
6
9 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
3
12%
1
17%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
4
15%
2
33%
31-45
7
27%
0
0%
46-60
6
23%
1
17%
61-75
4
15%
1
17%
76-90
Забито
20
34
14 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
4
20%
4
12%
1-15
5
25%
7
21%
16-30
5
25%
5
15%
31-45
2
10%
5
15%
46-60
2
10%
3
9%
61-75
2
10%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
39
26
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
4
10%
2
8%
1-15
4
10%
3
12%
16-30
6
15%
6
23%
31-45
8
21%
7
27%
46-60
7
18%
2
8%
61-75
10
26%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Ред Булл Брагантино 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коритиба Парана 4:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0
Крузейро - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Америка Минейро 3:1 Гойяс - Коритиба Парана 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0
Фламенго
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фламенго - Гремио 1:0 Фламенго - Сан-Паулу 1:1 Олимпия Асунсьон - Фламенго 3:1 Куяба - Фламенго 3:0
Фламенго - Олимпия Асунсьон 1:0 Атлетико Минейро - Фламенго 1:2 Гремио - Фламенго 0:2 Фламенго - Америка Минейро 1:1 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 2:0 Фламенго - Аукас 4:0 Сантос - Фламенго 2:3 Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Результаты матчей
Коритиба Парана
Фламенго
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Точный счет
3:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:3
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
3:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
2:3
4 раза 20%
3:0
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
1
7 раз 35%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Коритиба Парана
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
37
54
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
28
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
173
515
1010
119
614
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|8 (2)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Гремио
|Рейналдо Мануэл
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7