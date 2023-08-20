Тур: 20.
0'
16' Желтая карточкаРейналдо Мануэл
16' Желтая карточкаJoaquim
43' Желтая карточкаФабио да Сильва
Ход матча
16'
16'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
16
Додо
Родолфо
30
Lucas
Braga
34
Bruno
VI
23
Pepe4
39
Bitello
11
Педро
Жоао
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
28 JoaquimЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
24 МессиасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
38 Kevyson
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
77 АндреПолузащитник
-
21 Итурбе ХуанНападающий
-
31 Caique IV
-
-
36 Nata
-
54 Cuiabano
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Сантос
Гремио
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.4
1.18
Среднее время на гол
64
76
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|7 (3)
|0.35
|Мендоса Стивен
|5 (1)
|0.25
|Deivid de Souza
|2
|0.1
|Angelo Borges
|2
|0.1
|Лима Лукас III
|1
|0.05
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.05
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.05
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
|Joao Lucas2
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|4
|0.21
|Кристальдо Франко
|4 (3)
|0.21
|Bitello
|4
|0.21
|Вильясанти Матиас
|3
|0.16
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.11
|Андре
|2
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.05
|Феррейра Факундо
|1
|0.05
|Педро Жоао II
|1
|0.05
|Бруно Увини
|1
|0.05
|Винисиус I
|1
|0.05
|Роналд
|1
|0.05
|Gustavo Martins
|1
|0.05
|Cuiabano
|1
|0.05
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Zinho
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|8
|0
|Дуглас XV
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|1
|Joaquim
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Мессиас
|2
|0
|Deivid de Souza
|2
|0
|Lucas Braga
|2
|0
|Sandry Santos
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Gabriel Inocencio
|2
|0
|Владимир
|0
|1
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Пауло Турра
|0
|1
|Мезенга Бруно
|1
|0
|Додо Родолфо
|1
|0
|Пирес Лукас
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Насименто Алекс
|1
|0
|Joao Lucas2
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Kevyson
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|Рейналдо Мануэл
|8
|0
|Бруно Увини
|4
|0
|Андре
|3
|0
|Суарес Луис
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Винисиус I
|2
|0
|Gabriel Chapeco
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Cuiabano
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Felipe Carballo
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
|Ренато Гаучо
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Гремио
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
2
Сантос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Гремио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
1
19
Сантос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Гремио
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
5
Волевые поражения
7
21
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
19%
2
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
50%
1
5%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
7
44%
3
27%
76-90
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
3
15%
5
19%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
3
15%
8
30%
30%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
5
25%
3
11%
76-90
Пропущено
30
24
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
7%
2
8%
1-15
6
20%
6
25%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
10
33%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0
Гремио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1
Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1
Результаты матчей
Сантос
Гремио
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сантос
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
64
37
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
135
514
99
316
414
118
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|3
|2
|35 - 11
|48
|2.
|20
|10
|7
|3
|36 - 17
|37
|3.
|2:1
|20
|10
|5
|5
|33 - 25
|35
|4.
|0:0
|19
|10
|4
|5
|28 - 23
|34
|5.
|20
|10
|4
|6
|28 - 20
|34
|6.
|0:2
|20
|8
|8
|4
|27 - 19
|32
|7.
|19
|9
|4
|6
|28 - 22
|31
|8.
|20
|8
|5
|7
|22 - 19
|29
|9.
|20
|8
|4
|8
|21 - 23
|28
|10.
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|11.
|20
|7
|6
|7
|22 - 18
|27
|12.
|20
|6
|7
|7
|20 - 17
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|21 - 22
|24
|14.
|20
|6
|6
|8
|17 - 24
|24
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|2:0
|20
|5
|6
|9
|20 - 25
|21
|17.
|0:0
|20
|4
|7
|9
|19 - 31
|19
|18.
|19
|4
|4
|11
|15 - 29
|16
|19.
|1:2
|20
|3
|5
|12
|19 - 38
|14
|20.
|19
|2
|4
|13
|20 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|3.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|2
|1
|19 - 10
|23
|5.
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|6.
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|7.
|0:2
|10
|5
|4
|1
|15 - 7
|19
|8.
|2:1
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|12.
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|13.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|16 - 14
|15
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|16.
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|17.
|11
|3
|3
|5
|5 - 8
|12
|18.
|10
|3
|1
|6
|6 - 12
|10
|19.
|1:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|2.
|2:1
|11
|5
|2
|4
|17 - 19
|17
|3.
|11
|4
|5
|2
|19 - 9
|17
|4.
|10
|5
|1
|4
|9 - 10
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|6.
|9
|3
|4
|2
|15 - 9
|13
|7.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|9.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|10.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|12.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|16.
|2:0
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|17.
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|1:2
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|10
|0
|3
|7
|11 - 25
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Атлетико Минейро
|Саравия Ренсо
|1 7