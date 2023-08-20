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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 20.
Сантос
0:0
Первый тайм: 45'
Гремио
0'
16' Желтая карточка
Рейналдо Мануэл
16' Желтая карточка
Joaquim
43' Желтая карточка
Фабио да Сильва
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
2
Бассо
Жоау
31
Насименто
Алекс
16
Додо
Родолфо
14
Rodrigo
Fernandez2
23
Лима
Лукас
III
8
Лукас
Жан
20
Мендоса
Стивен
9
Леонардо
Маркос
30
Lucas
Braga
12
Gabriel
Chapeco
2
Фабио
да
Сильва
5
Эли
Родриго
34
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
8
Felipe
Carballo
23
Pepe4
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
10
Феррейра
Факундо
11
Педро
Жоао
Сантос
4-4-2
Гремио
4-5-1

История личных встреч

Сантос
Гремио

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:3
КЛ
4:1
КЛ
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
5:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:2
К
3:0
К
1:1
СA
1:0
СA
1:3

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.4
1.18

Среднее время на гол

64
76

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 7 (3) 0.35
Мендоса Стивен 5 (1) 0.25
Deivid de Souza 2 0.1
Angelo Borges 2 0.1
Лима Лукас III 1 0.05
Габриэль Эдуардо 1 0.05
Rodrigo Fernandez2 1 0.05
Сотельдо Йеферсон 0 0
Лукас Жан 0 0
Joao Lucas2 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.21
Кристальдо Франко 4 (3) 0.21
Bitello 4 0.21
Вильясанти Матиас 3 0.16
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.11
Андре 2 0.11
Рейналдо Мануэл 1 0.05
Феррейра Факундо 1 0.05
Педро Жоао II 1 0.05
Бруно Увини 1 0.05
Винисиус I 1 0.05
Роналд 1 0.05
Gustavo Martins 1 0.05
Cuiabano 1 0.05
Фабио да Сильва 0 0
Zinho 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Натан Аллан 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 8 0
Дуглас XV 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 1
Joaquim 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Жуан Пауло 3 0
Лима Лукас III 3 0
Luan Dias 3 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Мессиас 2 0
Deivid de Souza 2 0
Lucas Braga 2 0
Sandry Santos 2 0
Сантос Натан 2 0
Gabriel Inocencio 2 0
Владимир 0 1
Габриэль Эдуардо 0 1
Пауло Турра 0 1
Мезенга Бруно 1 0
Додо Родолфо 1 0
Пирес Лукас 1 0
Лукас Жан 1 0
Насименто Алекс 1 0
Joao Lucas2 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Angelo Borges 1 0
Daniel Rivera 1 0
Kevyson 1 0
Odair Hellmann 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 8 1
Рейналдо Мануэл 8 0
Бруно Увини 4 0
Андре 3 0
Суарес Луис 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Винисиус I 2 0
Gabriel Chapeco 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Cuiabano 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Педро Жоао II 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Felipe Carballo 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Ренато Гаучо 1 0

Результаты матчей

Сантос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Гремио
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
2
Сантос
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Гремио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

1
19
Сантос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Гремио
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
5

Волевые поражения

7
21

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
19%
2
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
4
31%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Забито

4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 10
0
0%
3
16%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
25%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
2
50%
1
5%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
7
44%
3
27%
76-90

Забито

20
27
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
3
15%
5
19%
1-15
5
25%
1
4%
16-30
3
15%
8
30%
30%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
1
5%
6
22%
61-75
5
25%
3
11%
76-90

Пропущено

30
24
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
7%
2
8%
1-15
6
20%
6
25%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
3
10%
5
21%
61-75
10
33%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Форталеза Сеара - Сантос 4:0 Сантос - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Сантос - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Сан-Паулу - Сантос 4:1 Сантос - Гойяс 4:3 Куяба - Сантос 3:0 Сантос - Блуминг 0:0 Сантос - Фламенго 2:3 Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0
Гремио
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Гремио 1:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Гремио 1:0 Гойяс - Гремио 1:1
Гремио - Фламенго 0:2 Гремио - Атлетико Минейро 1:0 Гремио - Байя 1:1 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Байя - Гремио 1:1 Байя - Гремио 1:2 Гремио - Коритиба Парана 5:1 Гремио - Америка Минейро 3:1 Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1

Результаты матчей

Сантос
Гремио

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сантос
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
6
4
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
9
9
3
16
2.5
4
14
1
18
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 15 3 2 35 - 11 48
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 10 7 3 36 - 17 37
3.
Фламенго
 2:1 20 10 5 5 33 - 25 35
4.
Гремио
 0:0 19 10 4 5 28 - 23 34
5.
Флуминенсе
 20 10 4 6 28 - 20 34
6.
Ред Булл Брагантино
 0:2 20 8 8 4 27 - 19 32
7.
Атлетико Паранаэнсе
 19 9 4 6 28 - 22 31
8.
Форталеза Сеара
 20 8 5 7 22 - 19 29
9.
Куяба
 20 8 4 8 21 - 23 28
10.
Сан-Паулу
 20 7 7 6 24 - 19 28
11.
Атлетико Минейро
 20 7 6 7 22 - 18 27
12.
Крузейро
 20 6 7 7 20 - 17 25
13.
Коринтианс
 19 6 6 7 21 - 22 24
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 20 6 6 8 17 - 24 24
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 2:0 20 5 6 9 20 - 25 21
17.
Сантос
 0:0 20 4 7 9 19 - 31 19
18.
Васко да Гама
 19 4 4 11 15 - 29 16
19.
Коритиба Парана
 1:2 20 3 5 12 19 - 38 14
20.
Америка Минейро
 19 2 4 13 20 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 11 8 3 0 18 - 6 27
3.
Гремио
 0:0 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 7 2 1 19 - 10 23
5.
Сан-Паулу
 11 7 2 2 18 - 9 23
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 0:2 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 2:1 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Байя
 2:0 10 4 3 3 16 - 12 15
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 3 3 10 - 9 15
13.
Сантос
 0:0 11 3 6 2 16 - 14 15
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
16.
Куяба
 10 3 3 4 12 - 13 12
17.
Крузейро
 11 3 3 5 5 - 8 12
18.
Васко да Гама
 10 3 1 6 6 - 12 10
19.
Коритиба Парана
 1:2 10 2 3 5 9 - 12 9
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 12 - 8 18
2.
Фламенго
 2:1 11 5 2 4 17 - 19 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 5 2 19 - 9 17
4.
Куяба
 10 5 1 4 9 - 10 16
5.
Атлетико Минейро
 11 4 3 4 11 - 8 15
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 0:2 10 3 4 3 12 - 12 13
8.
Гремио
 0:0 9 3 2 4 8 - 13 11
9.
Форталеза Сеара
 10 3 2 5 8 - 11 11
10.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
12.
Коринтианс
 11 2 3 6 8 - 15 9
13.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 2:0 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 1:2 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 0:0 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 10 0 3 7 11 - 25 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Атлетико Минейро Саравия Ренсо 1 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Гремио
2.83
3.25
3.97
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