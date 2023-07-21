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Ювентус
 
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Барселона
Прогнозы 4
Ювентус 25% (1)
X 50% (2)
Барселона 25% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Ювентус
Барселона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:2
КЖГ
3:0
ЛЧ
0:3
ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
0:0
ЛЧ
3:0
ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

69
75

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1
Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2
Барселона
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1 Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1
Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2023, осталось 1 день 21 час 7 минут.



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    • Прогнозы 4
    Ювентус 25% (1)
    X 50% (2)
    Барселона 25% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ювентус - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Барселона

    Исход игры
    Ювентус
    0% (0)
    Ничья
    100% (1)
    Барселона
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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    Ювентус
    Барселона
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