0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мацубара
Кен
17
Иноуэ
Кента
15
_Kamijima
T.
34
_Kimura
T.
23
_Miyaichi
R.
36
_Murakami
Y.
19
_Saneto
Y.
41
_Sugimoto
K.
14
_Uenaka
A.
28
_Yamane
R.
20
Yan
25
_Yoshio
K.
87
Макати
Джон
80
Палмер
Коул
10
Грилиш
Джек
33
Карсон
Скотт
21
Гомес
Серхио
82
Льюис
Рико
52
Бобб
Оскар
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Мацубара Кен
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Иноуэ Кента
-
15 _Kamijima T.
-
34 _Kimura T.
-
23 _Miyaichi R.
-
36 _Murakami Y.
-
-
19 _Saneto Y.
-
41 _Sugimoto K.
-
14 _Uenaka A.
-
28 _Yamane R.
-
20 Yan
-
25 _Yoshio K.
-
Главный тренер: Мускат Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
История личных встреч
Йокогама Ф-Маринос
Манчестер Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Результаты последних матчей
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Матида Зельвия 1:4 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:2
Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 4:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Касива Рейсол 4:3 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Токио - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 2:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Гамба Осака - Йокогама Ф-Маринос 0:2 Альбирекс Ниигата - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 4:1 Саган Тосу - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Джубило Ивата - Йокогама Ф-Маринос 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Йокогама Ф-Маринос 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Йокогама Ф-Маринос
0% (0)
Ничья
0.9% (1)
Манчестер Сити
99.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
76.53% (75)
Меньше
23.47% (23)
Обе команды забьют
Да
52.04% (51)
Нет
47.96% (47)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
25.2% (27)
0:2 Манчестер Сити
18.7% (20)
0:3 Манчестер Сити
13.1% (14)
1:2 Манчестер Сити
12.1% (13)
0:4 Манчестер Сити
7.5% (8)
1:4 Манчестер Сити
5.6% (6)
0:1 Манчестер Сити
2.8% (3)
1:6 Манчестер Сити
1.9% (2)
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