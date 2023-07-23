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Йокогама Ф-Маринос
0:0
Первый тайм
Манчестер Сити
Прогнозы 103
Йокогама Ф-Маринос 0% (0)
X 1% (1)
Манчестер Сити 99% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Йокогама Ф-Маринос
Ничья
Манчестер Сити
9.20
7.20
1.40
Все Коэффициенты
5
Эдуардо
Карлос
1
Итимори
Юн
10
Жуниор
Маркос
11
Лопес
Андерсон
7
Элбер
Жозе
27
Мацубара
Кен
2
Нагато
Кацуя
4
Хатанака
Синносукэ
8
Кида
Такуя
6
Ватанабэ
Кота
18
Мидзунума
Кота
31
Ширасака
Фума
21
Иикура
Хироки
17
Иноуэ
Кента
15
_Kamijima
T.
34
_Kimura
T.
23
_Miyaichi
R.
36
_Murakami
Y.
35
_Sakakibara
K.
19
_Saneto
Y.
41
_Sugimoto
K.
14
_Uenaka
A.
28
_Yamane
R.
20
Yan
25
_Yoshio
K.
18
Ортега
Штефан
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
8
Ковачич
Матео
87
Макати
Джон
80
Палмер
Коул
10
Грилиш
Джек
4
Филлипс
Кевин
19
Альварес
Хулиан
33
Карсон
Скотт
31
Эдерсон
Хонорато
7
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
17
Де
Брёйне
Кевин
21
Гомес
Серхио
82
Льюис
Рико
32
Перроне
Максимо
16
Родри
Родриго
20
Силва
Бернарду
52
Бобб
Оскар
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
Йокогама Ф-Маринос
Манчестер Сити

История личных встреч

Йокогама Ф-Маринос
Манчестер Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Результаты последних матчей

Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Йокогама Ф-Маринос - Селтик 6:4 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Матида Зельвия 1:4 Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:2
Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 4:1 Санфречче Хиросима - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 6:1 Йокогама Ф-Маринос - Касива Рейсол 4:3 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Бриобекка Ураясу 2:0 Токио - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 2:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Гамба Осака - Йокогама Ф-Маринос 0:2 Альбирекс Ниигата - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Киото Санга 4:1 Саган Тосу - Йокогама Ф-Маринос 1:3 Йокогама Ф-Маринос - Нагоя Грампус 1:1 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Джубило Ивата - Йокогама Ф-Маринос 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
  • Первый тайм
  • 18'
    Ушел от соперника финтом на фланге Маркос и отдал в штрафную на Элбера, но выстрел последнего заблокировал защитник.
  • 17'
    Долго кружат у чужой штрафной англичане, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 16'
    Сместился с правого фланга к центру Палмер и отдал поперек на Филлипса, но выстрел последнего заблокировал защитник.
  • 15'
    Пробивал по воротам Альварес из пределов штрафной после заброса от Палмера, но мяч полетел точно в руки Итимори.
  • 14'
    На скорости убежал от соперника по флангу Лопес и прострелил в центр штрафной, но здесь Элбер проиграл борьбу за мяч Стоунсу.
  • 13'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ковачич и головой сбросил на фланг, но здесь Аке не сумел сохранить снаряд в пределах поля.
  • 12'
    Проникающим пасом Ковачич искал в чужой штрафной Альвареса, но прочитал эпизод Нагато и перехватил сферу.
  • 11'
    По ногам на фланге получил Лопес в силовой борьбе против Палмера. судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Офсайд
    10'
    Мог убегать на ворота соперника Ковачич после заброса от Аканджи, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 9'
    Ушел от соперника по флангу Палмер и отдал пас низом в центр, но здесь пробить Ковачичу помешал Нагато в силовой борьбе.
  • Офсайд
    8'
    Мягко забросил Ватанабе в штрафную на ход Лопесу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 7'
    Мягко забросил с левого фланга в штрафную Хатанака, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 6'
    С левого фланга сместился к линии штрафной Нагато и пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 5'
    Прорывался к штрафной соперника на скорости Грилиш и отдал поперек на Ковачича, но тому пробить не позволили защитники.
  • 4'
    Диагональ исполнял Аке на левый фланг, куда забегал Грилиш, но не удалось ему сохранить снаряд в пределах поля.
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    • 3'
      Дальний заброс исполнял Маркос в штрафную на ход Элберу, но прочитал эпизод Ортега и спокойно забрал сферу в руки.
    • 2'
      Англичане будут играть сегодня в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Сегодняшний игровой день подарит нам противостояние команд из разных конфедераций, "Йокогама" встретится с "Манчестер Сити". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий.
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 103
    Йокогама Ф-Маринос 0% (0)
    X 1% (1)
    Манчестер Сити 99% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Йокогама Ф-Маринос
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.20
    7.20
    1.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Йокогама Ф-Маринос 0:0 Манчестер Сити онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Йокогама Ф-Маринос 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Йокогама Ф-Маринос
    0% (0)
    Ничья
    0.9% (1)
    Манчестер Сити
    99.1% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.53% (75)
    Меньше
    23.47% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    52.04% (51)
    Нет
    47.96% (47)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    25.2% (27)
    0:2 Манчестер Сити
    18.7% (20)
    0:3 Манчестер Сити
    13.1% (14)
    1:2 Манчестер Сити
    12.1% (13)
    0:4 Манчестер Сити
    7.5% (8)
    1:4 Манчестер Сити
    5.6% (6)
    0:1 Манчестер Сити
    2.8% (3)
    1:6 Манчестер Сити
    1.9% (2)
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    Йокогама Ф-Маринос
    Манчестер Сити
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