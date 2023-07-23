Проникающим пасом Ковачич искал в чужой штрафной Альвареса, но прочитал эпизод Нагато и перехватил сферу.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Ковачич и головой сбросил на фланг, но здесь Аке не сумел сохранить снаряд в пределах поля.

На скорости убежал от соперника по флангу Лопес и прострелил в центр штрафной, но здесь Элбер проиграл борьбу за мяч Стоунсу.

Пробивал по воротам Альварес из пределов штрафной после заброса от Палмера, но мяч полетел точно в руки Итимори.

Сместился с правого фланга к центру Палмер и отдал поперек на Филлипса, но выстрел последнего заблокировал защитник.

Долго кружат у чужой штрафной англичане, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

Ушел от соперника финтом на фланге Маркос и отдал в штрафную на Элбера, но выстрел последнего заблокировал защитник.

11' По ногам на фланге получил Лопес в силовой борьбе против Палмера. судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

10' Мог убегать на ворота соперника Ковачич после заброса от Аканджи, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

9' Ушел от соперника по флангу Палмер и отдал пас низом в центр, но здесь пробить Ковачичу помешал Нагато в силовой борьбе.

8' Мягко забросил Ватанабе в штрафную на ход Лопесу, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

7' Мягко забросил с левого фланга в штрафную Хатанака, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

6' С левого фланга сместился к линии штрафной Нагато и пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.

5' Прорывался к штрафной соперника на скорости Грилиш и отдал поперек на Ковачича, но тому пробить не позволили защитники.