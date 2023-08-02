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Копа Судамерикана
2023

Эмелек
1:0
Первый тайм: 20'
Дефенса и Хустисия
0'
1' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
1:0
5' Гол
Карабали Брайян

Ход матча

1'
 
Nicolas Fernandez I
5'
Карабали Брайян
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмелек
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.80
4.50
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ортис
Педро
14
Кайседо
Ромарио
26
Леон
Луис
2
Anibal
Leguizamon
24
Карабали
Брайян
21
Севальос
Хосе
36
Cristhian
Valencia
15
Carlos
Villalba
7
Соса
Самуэль
19
Bryan
Angulo
11
Diego
Garcia
VI
23
Болонья
Энрике
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
4
Nicolas
Tripicchio
8
Julian
Alejo
Lopez
19
David
Barbona
27
Солари
Сантьяго
29
Nicolas
Fernandez
I
11
Gaston
Togni
Эмелек
Дефенса и Хустисия

Бомбардиры внутри турнира

Эмелек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабеса Алехандро 2 0.22
Карабали Брайян 2 0.22
Боланьос Миллер 1 0.11
Севальос Хосе 1 0.11
Diego Garcia VI 1 0.11
Cain Jair Fara 1 0.11
Edgar Lastre 1 0.11
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 5 0.71
Gaston Togni 4 0.57
Agustin Sant'Anna 2 0.29
Julian Alejo Lopez 2 0.29
Солари Сантьяго 1 0.14
Сото Алексис 1 0.14

Карточки

Эмелек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабеса Алехандро 3 1
Боланьос Миллер 3 0
Carlos Villalba 3 0
Cristhian Valencia 3 0
Bryan Angulo 2 0
Edgar Lastre 2 0
Joseph Espinoza 0 1
Кайседо Ромарио 1 0
Diego Garcia VI 1 0
Jose Alberti 1 0
Карабали Брайян 1 0
Cain Jair Fara 1 0
Anibal Leguizamon 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Gutierrez 3 0
Сото Алексис 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Gabriel Alanis 1 0
David Barbona 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0

Результаты матчей

Эмелек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
0
Эмелек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
9
Эмелек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмелек
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эмелек - Спортинг Кристал 0:0 Спортинг Кристал - Эмелек 0:1 Эмелек - Данубио 2:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 3:2
Эмелек - Гуаласео 0:0 Эмелек - Гуарани Асунсьон 1:1 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3 Эмелек - Гуаякиль Сити 0:0 Уракан - Эмелек 2:2 Универсидад Католика Кито - Эмелек 3:2 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 Кумбайа - Эмелек 0:0 Гуарани Асунсьон - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 2:3 Мушук Руна - Эмелек 0:0 Эмелек - Уракан 1:0 Эмелек - Эль-Насьональ Кито 1:2 Аукас - Эмелек 2:1 Данубио - Эмелек 2:0 Дельфин - Эмелек 3:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия - Мильонариос 3:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Пеньяроль - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:2

Результаты матчей

Эмелек
Дефенса и Хустисия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эмелек
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
5
1
1/8 финала
0 Либертад
1 Форталеза Сеара
Эмелек
Дефенса и Хустисия
Коринтианс
Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла Плата
Гойяс
Ботафого Рио-де-Жанейро
Гуарани Асунсьон
Сан-Лоренсо Альмагро
Сан-Паулу
Америка Минейро
Ред Булл Брагантино
Ньюбленсе
ЛДУ Кито
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 5
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Весь список

Топ нарушителей
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 4
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Эмелек Кабеса Алехандро 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмелек
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.80
4.50
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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